Ante el calor extremo, SATECMA aconseja cómo proteger las colmenas de abejas Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 16:23 h (CET) La empresa química, que cuenta con más de 45 años de experiencia, presenta un estudio en el que demuestra cómo su producto TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8 consigue bajar hasta 10ºC la temperatura interior de una colmena Industrias Químicas SATECMA ofrece los mejores consejos para proteger las colmenas de abejas del calor extremo vivido este verano en España.

Mantener una temperatura óptima dentro de la colmena es esencial, si se quiere que los procesos que ocurren en su interior funcionen de forma correcta. Aunque las abejas son quienes se encargan de mantener la temperatura del interior dentro de los niveles necesarios, cuando la temperatura exterior alcanza cotas de calor extremo, las abejas se debilitan y se corre el riesgo de que se paralice la colonia.

¿Y cómo proteger la colmena ante los episodios de calor extremo?

SATECMA ha realizado un estudio para comprobar cómo su producto TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8 ayuda a controlar la temperatura interior de una colmena, que puede llegar a bajar hasta en 10ºC cuando está sometida a una fuerte insolación.

Para este estudio, se utilizaron dos colmenas exactamente iguales. Mientras que la primera fue protegida en techo y paredes con el revestimiento termoestable de TECMA PAINT TERMIC FARENHEIT 10.8, la otra colmena no recibió tratamiento alguno.

Los datos obtenidos avalan que la colmena con el tratamiento de revestimiento de SATECMA registró temperaturas inferiores en su interior si se comparan con la colmena que no recibió ningún tratamiento.

Las diferencias máximas se produjeron en los momentos de máxima irradiación solar diaria, entre las 12h y las 13h, con hasta 10ºC de diferencia entre ambas colmenas. Además, en los momentos donde se alcanzan los picos de máxima temperatura interior (entre las 18:00 y 19:00 horas) la colmena protegida permite rebajar esa temperatura máxima en hasta 7-8 ºC con respecto a la colmena sin proteger.

De hecho, en el interior de colmena sin tratamiento se han llegado a registrar valores de hasta 49,2ºC, mientras que en la colmena protegida se bajaba esa temperatura interior hasta 41,5ºC en el mismo instante.

De este modo, SATECMA recomienda la protección de este tipo de colmenas frente a la insolación con el revestimiento TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8 para permitir mantener unos niveles de temperatura interior significativamente inferiores con respecto a las colmenas sin tratamiento.

Con ello, proporcionaremos importantes beneficios en el bienestar de la colmena de abejas, consiguiendo una mayor productividad. Además, gracias a la flexibilidad y propiedades impermeabilizantes del revestimiento, se proporciona una protección adicional a la estructura de la colmena, evitando que el material se estropee debido al agua de lluvia y alargando significativamente la durabilidad del mismo frente a la intemperie.

Sobre SATECMA

"Química y tecnología en armonía con la naturaleza" es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define nuestra misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se ven como partner tecnológico de sus clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.