FSIE Madrid sobre el calendario escolar y el horario de apertura de los centros

martes, 20 de septiembre de 2022, 16:27 h (CET) FSIE Madrid, sindicato independiente de la enseñanza y atención a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, se ha manifestado sobre la polémica suscitada sobre el calendario escolar y el horario de apertura de los centros FSIE Madrid, el sindicato independiente de la enseñanza y la atención a las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, se ha manifestado sobre la polémica que se ha suscitado sobre el calendario escolar y el horario de apertura de los centros.

En este sentido, y a través de una nota de prensa, FSIE Madrid ha asegurado que, como sindicato mayoritario de la Enseñanza Concertada y como representante del resto de los Convenios del sector y de la Atención a las Personas con Discapacidad, y en relación con la polémica suscitada sobre el calendario escolar y horario de apertura de los centros, "los centros escolares no deberían ser una herramienta para la conciliación familiar, sino un lugar de aprendizaje y transmisión del conocimiento".

Según ha explicado el sindicato de enseñanza madrileño, "la solución tiene que venir de medidas que apliquen jornadas laborales con horarios sensatos, posibilidad de flexibilidad y/o fomentar un teletrabajo responsable" y, asimismo, ha recalcado que "conciliar consiste en adaptar los horarios de los trabajadores al cuidado de los menores y no al contrario".

Sin embargo, tal y como ha informado el sindicato independiente de la enseñanza y atención a las personas con discapacidad de la Comunidad madrileña: "FSIE Madrid siempre apoyará sin fisuras la contratación de más personal cualificado en los centros escolares que potencien el cuidado y la atención de los alumnos, mejorando la calidad educativa y la atención prestada a familias y alumnos".

Asimismo, FSIE Madrid ha querido finalizar el comunicado recordando, una vez más, "la existencia de unos convenios que regulan y marcan las jornadas laborales de los trabajadores, con unos máximos de horas anuales que no se puede superar".

