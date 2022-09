¿Dónde consultar la guía completa de hipotecas del Banco de España?, Sellfy Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

La mayor parte de las personas que buscan adquirir una vivienda deben solicitar un préstamo hipotecario para poder financiarla.

Ante esta situación, es fundamental familiarizarse con la terminología y los conceptos vinculados a este producto financiero, por lo que el Banco de España ha elaborado una guía completa de hipotecas con toda la información necesaria para fomentar la educación financiera de los consumidores. A este respecto, Sellfy Inmobiliaria ofrece a los usuarios el acceso gratuito a dicha guía a través de su página web, además de buscar las mejores condiciones del mercado hipotecario para sus clientes.

Los diferentes tipos de hipoteca Una hipoteca es un préstamo que sirve para financiar la compra de una vivienda, el cual es facilitado por una entidad de crédito y debe ser devuelto en cuotas mensuales con intereses incluidos. A diferencia de otros préstamos, la garantía con la que cuenta el banco para el cobro del dinero es la vivienda adquirida, por lo que si el cliente no puede pagar la deuda, la entidad se quedará con la propiedad y procederá a subastarla.

De esta manera, de acuerdo al tipo de interés que se aplique al préstamo hipotecario, es posible hablar de hipotecas fijas, variables o mixtas, y su elección por parte de los clientes debe contemplar su situación económica, sus expectativas de ingresos y el plazo de amortización del préstamo. Así, en una hipoteca fija el tipo de interés no cambia durante toda la duración del préstamo, mientras que en la variable, las cuotas se revisan periódicamente de acuerdo a distintos indicadores de referencia. Por su parte, la hipoteca mixta combina características de las dos anteriores, con intereses fijos durante los primeros años.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una hipoteca? Antes de pedir una hipoteca resulta imprescindible conocer los requisitos que la entidad crediticia solicita. De esta manera, es necesario que el solicitante cuente con ahorros suficientes para hacer frente a al menos el 20 % del precio de la vivienda, puesto que la mayoría de los bancos no financia más del 80 % del valor de tasación de la propiedad que se quiere hipotecar.

A su vez, el cliente que solicite un préstamo hipotecario debe contar con ingresos suficientes para poder afrontar las cuotas mensuales, siendo recomendable no dedicar más del 35 % de los mismos a este pago. Por otro lado, el banco valorará el historial crediticio del solicitante, además de calcular su capacidad de pago con base en sus ingresos y la posibilidad de generar recursos.

En este sentido, Sellfy Inmobiliaria cuenta con una trayectoria de más de 15 años acompañando a sus clientes en el proceso de solicitud de hipotecas, con un asesoramiento transparente, personalizado y profesional para ayudar a cumplir el sueño de la vivienda propia.



