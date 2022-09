CUNEF presenta a su nuevo Consejo Asesor compuesto por personalidades de ámbito nacional e internacional

Altos cargos de empresas como Amadeus, L’Oreal, Grupo Damm, BBVA, o Grupo Prisa entre otros, forman parte del nuevo órgano de gobierno CUNEF Universidad ha presentado a su nuevo Consejo Asesor constituido por personalidades de ámbito nacional e internacional de reconocido prestigio en la escena pública y privada. Todos sus miembros, destacan por su reputación en las áreas científicas de interés para la especialización de la Universidad.

Este órgano de gobierno de CUNEF Universidad, se presenta como un instrumento necesario para impulsar los objetivos de la institución y mantener su compromiso con la excelencia, la especialización y dar impulso a la internacionalización de la institución.

Tal y como afirma la Prof. Dra. Dña. Ana I. Fernández, rectora de la Universidad "hemos constituido este consejo asesor con el objetivo de dar el mejor servicio a un mercado laboral que demanda actualizaciones constantes y nuevas competencias y conocimientos para liderar los cambios y retos de la sociedad. Además queremos promover la innovación y el emprendimiento y ofrecer una experiencia formativa a lo largo del ciclo de vida de las personas. Y mostrar nuestro compromiso con el avance del conocimiento a través de la formación y de una investigación rigurosa y relevante".

El Consejo Asesor de CUNEF

Carlos Julio Ardila: CEO de Ardila Lulle. Ha sido miembro del Consejo de Administración: Postobon; Avianca; InCauca; Bankers Trust LatAm; Deutsche Bank LatAm; RCN Radio y Televisión. 1998-2001, Embajador de Colombia en España. Patrono y Director Fundación FIDES (discapacidades cognitivas); Council of the Americas; Trust For The Americas, OEA.

Elena Ávila: Vicepresidenta Ejecutiva de Amadeus IT Group, responsable de la unidad de negocio global de Aeropuertos y Aerolíneas (Operaciones) con sede en Dallas, Texas. Antes de Amadeus, trabajó en Morgan Stanley durante diez años en la división de banca de inversión con sede en Londres y Madrid. Licenciada en ADE por CUNEF.

Marta Blanco: Presidente de CEOE Internacional. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Comercio (2011-2013) y representante de España en el BID (2002-2005). Ha pertenecido a los Consejos de Administración de ICEX, AENA, CESCE y PYMAR.

Demetrio Carceller Arce: Presidente ejecutivo del grupo cervecero Damm y Presidente de la Corporación Petrolífera Disa. Es también Vicepresidente de Ebro Foods y de Sacyr. Licenciado en ADE por CUNEF y MBA en la Duke University (Fuqua School of Business). También es Presidente de la Fundación Damm y forma parte del Patronato de la Fundación Disa.

Béatrice de Clermont-Tonnerre: Miembro del Consejo de Administración de Prisa. Es miembro del Comité Ejecutivo de Kayrros. Fue Directora de Monetización para el sur de Europa en GOOGLE, cubriendo Francia, España e Italia. Se graduó en el IEP de París (Licenciada en Ciencias Políticas y Economía) y obtuvo su título de MBA en la ESSEC.

Ana Jaureguizar: Directora General de L’OREAL LUXE en España. Titulada en ADE por CUNEF, MBA de INSEAD y GMP por CEDEP. Empezó su Carrera en banca de inversión en BNP Paribas. Es miembro del Comité de Dirección tanto de L´Oréal España como de L´Oréal Lujo Europa.

David Jimenez-Blanco: Vicepresidente de BME, Consejero de SIX Group AG y Presidente de la Bolsa de Madrid. Presidente de Gawa Capital, entidad gestora de inversiones de impacto. Ha sido Presidente de Merrill Lynch España y Managing Director de Goldman Sachs. Licenciado en ADE por CUNEF.

Alejandra Kindelan Oteyza: Presidenta AEB y de la Fundación AEB. Es también vicepresidenta ejecutiva del Consejo Asesor Empresarial de la OCDE. Ha sido responsable del Servicio de Estudios, Public Policy y Relaciones Institucionales de Banco Santander. También presidió el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Federación Bancaria Europea y fue miembro del Comité de Regulación del Institute of International Finance (IIF).

Carlos Moreira da Silva: Presidente de BA Glass, TEAK CAPITAL y Cerealis SGPS SA. Miembro de los Consejos de Administración de Efanor, y de Sonae Capital, Vicepresidente del Consejo de Administración de Sonae Indústria SGPS. Ha sido miembro del Consejo de Administración del Banco BPI. (Portugal)

Pedro Pérez-Llorca: Socio Director de PÉREZ-LLORCA ABOGADOS. Es miembro del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica, de la Junta de Protectores del Teatro Real y vocal de la junta directiva del Círculo de Empresarios.

Carlos Salazar: Ha sido Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE). Consejero de BBVA. Consejero de Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V., y de BBVA Bancomer, S.A.. Ha sido Director General de FEMSA 2014-2018. (México)

Juan Urdaneta: Managing Director y Representante en España de Makor Group. Miembro del Consejo Ejecutivo Emérito de The Wharton Business School, Universidad de Pensilvania. Vicepresidente de Desarrollo de la Universidad Metropolitana (Caracas). Vice Presidente de la Sociedad y Cámara de Comercio Británica de Venezuela. Consejero de la Junta Directiva de Canning House 2010-2016. (Venezuela)

Excelencia y especialización en CUNEF

En un momento en el que la tecnología se convierte en un elemento transformador, CUNEF Universidad abre camino con nuevas titulaciones en el ámbito STEM, integrando y creando valor para los conocimientos en Finanzas, Economía y Derecho e Instituciones.

La excelencia y la especialización son la base desde su origen. El modelo de alto nivel formativo que surgió para nutrir de líderes al sector financiero hace ya 50 años, se transforma en 2019 en Universidad, manteniendo su compromiso con la excelencia y preparada para afrontar los nuevos retos marcados por la tecnología y un mercado global.