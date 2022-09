Smile Show: 10 años de moda Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 13:22 h (CET) Fundada por las hermanas Elena y Begoña de la Sota, esta firma de moda diseñada en España basa su esencia en estampados que son una explosión de color, prendas alegres y cortes atrevidos. Presente en casi 200 puntos de venta multimarca y con espacio de showroom en pleno centro de Madrid (calle Trafalgar, 12), Smile Show inicia una nueva etapa en su trayectoria con el objetivo puesto en la internacionalización de la marca Eran los años 50 cuando la madre de Elena y Begoña de la Sota, harta de sentir que todas las mujeres que veía por la calle vestían igual, decidió diseñar ella misma su propia ropa. Un pequeño acto de rebeldía en aquella época que marcaría, sin ella saberlo, el futuro profesional de sus hijas."Crecimos entre patrones, telas, estampados de todo tipo... Era fascinante ver cómo mi madre daba forma a cada pieza. Poco a poco, sin quererlo y de forma completamente natural, nos familiarizamos con el oficio hasta el punto de querer dedicarnos a él, ¡y aquí estamos!", explican las creadoras de Smile Show.

Diez años después de aquella decisión de convertirse en emprendedoras y crear su propia línea de moda, Elena y Begoña de la Sota han logrado llevar su marca, Smile Show., a casi 200 puntos de venta. Y no solo en España. Sus creaciones pueden encontrarse también en países como Portugal, Italia, Alemania o Grecia. La internacionalización es, sin duda, el siguiente paso en la estrategia de marca de Smile Show. El éxito de la firma se debe, en gran parte, a la autenticidad y a la filosofía que Elena y Begoña aprendieron de su madre. "Nuestras colecciones no siguen tendencias ni buscan llegar a todo el mundo. Esa búsqueda de lo diferente y original es una constante en Smile Show", explican desde el showroom de la firma, ubicado en la calle Trafalgar, 12, junto a la madrileña plaza de Olavide. Se trata de una coqueta tienda en cuya trastienda se ubica el almacén, el showroom y el espacio creativo donde las dos hermanas diseñan cada temporada sus colecciones.

Smile Show. es una apuesta en firme por el color. Estampados originales y divertidos, contrastes cromáticos tan llamativos que se convierten casi en un sello de la marca, tanto en invierno como en verano, y un marcado estilo casual que deriva en un outfit cómodo para la mujer todoterreno. "Nos inspiramos en nuestra madre y en las mujeres que admiramos. Diseñamos para quienes quieren ser diferentes y expresar su personalidad sea cual sea la tendencia reinante, nosotras elegimos nuestro propio camino. Queremos divertirnos con la moda y al mismo tiempo hacer prendas especiales que te hagan sentir genial. Si nuestra ropa habla de nosotros, Smile muestra nuestra mejor versión, la de esos días en la que nos sentimos realmente plenas. Y lo mejor de todo, lo logra a un precio accesible, para cualquier bolsillo", explican Elena y Begoña.

Y es que Smile Show. quiere llegar a todas las mujeres que conecten con la alegría y el buen rollo de la firma. Sus seguidoras pueden encontrar vestidos, monos, faldas, camisas, pantalones, punto o ropa de fiesta desde 40€. "A pesar de que somos una firma accesible también somos muy exigentes con la calidad y los acabados. Supervisamos personalmente cada confección. La honestidad es uno de los valores de Smile Show", explican sus creadoras.

Su nueva colección "PARTY" pretende conectar con el lado más divertido de la mujer Smile Show; una mujer vital, independiente y trabajadora que destaca por su alegría y "buen rollismo". Una mujer que se sale de la norma con el anhelo de volver a la diversión, a llenar las calles con una explosión de color. Allá donde pisa la mujer Smile Show todo se vuelve mejor, todo se transforma en una auténtica fiesta de la moda.

En la colección destacan los estampados fantasía, animal print, la naturaleza como protagonista, los contrastes cromáticos y los colores llamativos como el naranja, los verdes, el mostaza, el rojo y una amplia gama de azules. Además, no pueden faltar las siluetas inspiradas en los 60’s y 70’s. Perfectas para un look casual del día a día, sin olvidarnos del lado sensual de toda mujer, entallando su silueta de una forma sutil pero a la vez directa, que consigue empoderarla manteniendo la comodidad que caracteriza a la firma. Una colección llena de "lookazos" y posibilidades para celebrar la vida.

