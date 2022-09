La mayor feria del libro independiente '¡Hostia un libro!' vuelve a Quadernillos Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:45 h (CET) El festival literario contará con decenas de editoriales alternativas, los mejores podcast en directo y la gran atracción de este año, El Hostiódromo, presentado por el locutor de ‘Pressing Catch’, Fernando Costilla, y la cómica Elena Beltrán La octava edición de ‘Hostia un libro’, una de las mayores ferias del libro independiente del país, se celebrará por segundo año consecutivo en el Centro Comercial Quadernillos de Alcalá de Henares. El festival literario, con acceso gratuito, está programado el próximo 1 de octubre de 12 a 21 horas en un gran espacio al aire libre que el año pasado congregó a más de 8.000 personas.

Con el objetivo de acercar a los lectores títulos alejados de los grandes grupos editoriales de una manera rigurosa, gamberra y desenfadada, el ‘HUL’ (Hostia Un Libro) desembarcó en la ciudad complutense en 2021 tras cinco ediciones en la capital y una pandemia. Y como no podía llegar de cualquier manera a la Cuna de Cervantes, lo hizo renaciendo como ‘El Increíble HULQ’ (Hostia Un Libro en Quadernillos).

Ya han sido reservados el centenar de stands disponibles para autores, y el escenario de podcasts en directo que triunfó el año pasado con invitadas como Lala Chus, repite. Además, su legendario combate dialéctico ‘Los Indefendibles’ vuelve con el especial ‘Mujercitas’, que acompañará el tono del colorido cartel realizado por la ilustradora Marina Vidal, responsable de las últimas portadas de la saga Mundodisco o El castillo ambulante.

La sorpresa de esta edición será ¡El Hostiódromo!

Por aquello de la letra con sangre entra, el HUL siempre ha acostumbrado a mezclar sus libros con guantazos. Así, después de montar rings de lucha libre, circuitos de roller derby o justas de esgrima medieval en anteriores ediciones, este año los organizadores han preparado algo inaudito en Quadernillos: un circuito hinchable de más de 2.000 m2 al más puro estilo de programas como Wipe Out o Takeshi’s Castle (popularizado en España como Humor Amarillo) pero en clave literaria.

De esta manera, lo que en el mítico concurso japonés eran "las zamburguesas", aquí pasarán a ser ‘Las uvas de la ira’, mientras que las rampas imposibles se convertirán en ‘Cumbres borrascosas’ y los saltos y toboganes presagiarán la ‘Crónica de una muerte anunciada’.

El circuito, que estará abierto al público general durante la mayor parte del día, acogerá un gran torneo final presentado por la cómica Elena Beltrán (La Pozzoleta, Cuerpos especiales en Europa FM) y Fernando Costilla, novelista y comentarista original de Pressing Catch y Humor Amarillo en Cuatro.

Aquellos que se inscriban en dicho torneo, competirán a contrarreloj y podrán ganar numerosos premios. Además, la zona de juegos contará con un área infantil para los más pequeños de la casa.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, impulsado por Amalthea Retail, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial, comercializado por ERV Consulting, destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como Ozone Bowling, The Fitzgerald, Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como el hipermercado Family Cash y tiendas especializadas Brico Depot, Carter Cash, Sidivani o Banak Importa, entre otros.

