¿Por qué el colapso del puerto de Shanghái elevará los precios de los productos? Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 10:33 h (CET)

En abril, China vivió su peor rebrote de pandemia, puesto que las restricciones por el confinamiento provocaron una gran caída en la actividad del puerto de Shanghái, el cual opera al 25 %.

A pesar de que la zona se ha ido recuperando, el ritmo actual demuestra que la crisis de logística aún no está superada. En este contexto, uno de los nuevos obstáculos es el aumento de los precios de los productos. A raíz de esto, las empresas han tenido que buscar nuevas maneras de ahorrar costes. Entre ellas, destaca hacer operaciones de cambio de divisas sin cuotas de alta, un servicio que ofrecen algunas compañías especializadas del sector.

¿Cómo afecta la situación en el puerto de Shanghái a la economía? China se posiciona entre los países que han registrado mayores cierres de actividades económicas a partir del año 2020. Esto se debe a su rigurosa política de ‘Cero Covid’. Las distintas paralizaciones ocasionaron retenciones de mercancías en los principales puertos de la nación, como el de Shanghái. Dicha situación ha ralentizado los tiempos de entrega, impactando en el coste final de los productos.

El valor de los bienes también ha aumentado por factores que no se originan directamente en el puerto de Shanghái, pero que sí se evidencian allí por la importancia que tiene China en la cadena de logística internacional. Entre estos problemas, resalta la falta de contenedores, los “cuellos de botella” ocurridos en centros de almacenamiento o distribución y las dificultades de gestión de los medios de transporte.

Reacción de las empresas ante el aumento de precios Muchas empresas aplacan el golpe económico con la subida de precios de sus servicios. Sin embargo, el aumento del coste de los productos suele disminuir el flujo de ventas y registros.

Una de las opciones recomendadas para las pymes es adaptar la producción a la demanda, de forma que no queden excedentes de materiales o productos. Además, los estudios de mercado y de operaciones históricas resultan fundamentales para hacer predicciones adecuadas.

También resulta útil que los negocios diversifiquen o reformen sus relaciones con los proveedores, ya que conseguir bienes de fabricantes locales puede disminuir los costes de importación.

Por su parte, las empresas que necesitan efectuar pagos en divisa al extranjero cuentan con herramientas como las que ofrece la multinacional Currencies Direct. Esta plataforma tiene tipos de cambio en 120 monedas. El servicio de la compañía incluye cotizaciones en tiempo real gratuitas, apoyo telefónico de su equipo de expertos, transferencias online rápidas y otros servicios para mejorar la gestión de las operaciones en divisa con el extranjero.

La situación presentada en el puerto de Shanghái ha marcado un punto de inflexión en las dinámicas comerciales. Ahora, se espera que las empresas redefinan sus maneras de actuar para lograr un ritmo de negocio más sostenible.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.