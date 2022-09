El vehículo eléctrico en las calles del presente y el futuro Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el coche eléctrico gana protagonismo frente a los de combustión a pasos agigantados.

Sus múltiples ventajas llevan a cada vez más conductores a inclinarse por este tipo de automóviles, cuyo número ya supera en España los 200.000, una cifra que no deja de crecer.

Los principales beneficios del coche eléctrico El incremento del precio de los combustibles fósiles y la cada vez mayor concienciación social frente al cambio climático, convierten al vehículo eléctrico en una alternativa que gana fuerza. Es decisivo a la hora de renovar el parque móvil y está tan bien posicionado debido a sus múltiples ventajas. Aquí hay algunas de ellas.

En primer lugar, es más sostenible, ya que conducir un automóvil eléctrico no genera emisiones de gases y es mucho menos contaminante. Por lo tanto, su huella de carbono es menor que la de un vehículo que funciona con combustibles fósiles.

Por otro lado, requiere un menor mantenimiento. De hecho, es prácticamente inexistente, por lo cual no es necesario realizar un desembolso económico periódicamente.

En tercer lugar, también sufre menos averías mecánicas. Esta es otra importante ventaja que, de nuevo, supone un ahorro para sus usuarios. Asimismo, es de libre circulación porque, gracias a su etiqueta cero emisiones, tienen libre acceso a calles y parkings de grandes ciudades.

Finalmente, ofrece ventajas fiscales e incentivos, puesto que la fiscalidad es, en este caso, menor. Además, los compradores pueden acceder a ayudas y subvenciones a la hora de adquirirlos.

Crece el número de cargadores para vehículo eléctrico en España Hasta hace relativamente poco, uno de los mayores inconvenientes que tenía el uso de vehículos eléctricos era la escasez de puntos de recarga. Sin embargo, actualmente la infraestructura de recarga cuenta con cerca de 12.000 puntos de recarga repartidos por España, donde un gran número de ellos son de carga rápida.

Esta mejora se está llevando a cabo porque en el país y, en particular, en UniEléctrica, apuestan por acercar la movilidad eléctrica cada día a más personas, para que dejen atrás los combustibles fósiles con el fin de disfrutar de una conducción más sostenible y con un futuro prometedor.



