martes, 20 de septiembre de 2022, 10:06 h (CET) Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ett ute ley 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, como adjudicatarios de uno de los contratos del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, van a capacitar gratuitamente a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil Uno de los problemas casi estructurales del mercado de trabajo español es el desempleo juvenil, ya que España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta entre los jóvenes menores de 25, que supone un 29,6%, según datos de Eurostat.

La educación y la formación son los principales condicionantes de la empleabilidad y de la capacidad de una persona para incorporarse al mercado laboral, así como para mantener una posición estable a lo largo del tiempo. Según el informe de Davos 'Upskilling for Shared Prosperity', España crecería un 6,7% adicional y generaría 220.000 empleos más en 2030, si mejora la falta de capacidades digitales del mercado laboral. La formación es uno de los garantes del empleo, no en vano Adecco destina 8 millones de euros anuales a la formación de trabajadores.

Por ello, Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, adjudicatarios de cuatro de los seis contratos del programa de formación para el empleo juvenil en la Economía Digital impulsado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, están capacitando a jóvenes en conocimientos y habilidades digitales, personales y de mejora de empleabilidad para fomentar así su inserción laboral.

Este proyecto formativo arrancó el pasado mes de marzo y con sus dos primeras ediciones ha capacitado ya a casi 900 jóvenes por toda la geografía española. Ahora en septiembre arranca la tercera edición que alcanzará a más de 2.000 personas a nivel nacional en el conjunto de las actuaciones desarrolladas por Adecco, y que se compromete a impulsar la inserción laboral de las personas que finalicen el curso en empresas como Microsoft o GMV, colaboradoras del proyecto, como ha sido ya el caso de participantes de las ediciones anteriores.

Se trata de uno de los mayores proyectos formativos y de empleabilidad para jóvenes de los próximos años y se desarrollarán a partir de este mes de septiembre en ciudades como Madrid, Almería, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Mérida, El Masnou, Baeza, Vigo, Cádiz, Oviedo, Marbella, Alicante, Bilbao, Santiago de Compostela, Murcia, A Coruña, Albacete, Vitoria, Tenerife, Valladolid o Palma de Mallorca, entre otras. De las 2.000 nuevas plazas, 500 ya se han cubierto.

Para ello, Adecco Formación SAU Y Adecco TT SAU ETT UTE LEY 18/1982 Números 1, 2, 3 y 4, están impartiendo acciones formativas gratuitas dirigidas a adquirir y mejorar competencias TIC en el ámbito de la transformación y la economía digitalen temáticas como: Programación de Videojuegos, Diseño 3D y Realidad Virtual; Programación Web Full Stack; Ciberseguridad; Sistemas en Cloud; Big Data y Marketing Digital. Todas estas materias son ya tendencia en el mercado de trabajo y se convertirán en las más demandadas en un futuro próximo, por ello este programa ofrece formación orientada a la industria digital y a los nuevos modelos de negocio.

El objetivo es formar a jóvenes en ocupaciones digitales innovadoras, y facilitar a las empresas un número elevado de profesionales capacitados para impulsar la transformación digital de dichas compañías y el desarrollo de algunas de las ocupaciones más demandadas por el sector y que cuesta cubrir.

Por último, estos cursos también pretenden incrementar la presencia de mujeres en unas disciplinas hasta ahora ocupadas principalmente por hombres −se calcula que solo un 30% de las mujeres del mundo estudia carreras STEM−. El proyecto busca que al menos el 35% de los destinatarios finales sean mujeres para disminuir la brecha de género existente en las profesiones TIC. En las dos primeras ediciones el objetivo se ha superado ya el 48% de los participantes eran mujeres.

Los requisitos para acceder a este proyecto formativo son ser mayor de 16 años y menor de 30 años y estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ).

Estas actuaciones están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) dentro del periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil, y tiene como objetivo apoyar la creación de empleo y ayudar a las personas a perfeccionar su formación y sus capacidades, mejorando sus expectativas laborales, en el marco del compromiso de la Unión Europea de crear más y mejor empleo.

Se trata de una iniciativa gratuita destinada a todos aquellos jóvenes que están planteándose su futuro laboral, que no están cursando estudios ni tienen un empleo y que quieren reorientar su carrera profesional, ya que en este proyecto se formarán en las competencias y capacidades que las empresas necesitan incorporar.

Los interesados/as pueden inscribirse a través de la siguiente página web:

www.tucarreradigital.es

