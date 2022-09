¿Por qué es importante cuidar también el agua de la ducha?, por Aquafamily Plus Emprendedores de Hoy

Muchas personas tienen cuidado de filtrar el agua que emplean para beber y cocinar, conscientes de los efectos que puede causar en su salud. No obstante, ducharse con agua no filtrada también puede resultar muy dañino.

Hace muchos años, se empezó a añadir cloro y otras sustancias a los suministros públicos de agua, con el objetivo de desinfectar y purificar los mismos. Pero, cuando las personas se exponen constantemente al agua clorada, esta puede dañar significativamente su piel y la salud. Una solución a este problema es utilizar una ducha de agua filtrada, que permita eliminar los productos que son agresivos, como el cloro.

En este sentido, la ducha de la marca coreana Aquadia Diamond representa una excelente alternativa, debido a los grandes beneficios que proporciona. Aquafamily Plus se ha aliado con esta firma para que en España también sea posible disfrutar de la ducha con aromaterapia que está revolucionando Corea del Sur.

Los componentes de Aquadia Diamond permiten ducharse con agua libre de toxinas Aquadia Diamond convierte una ducha normal en un auténtico spa saludable, con aromaterapia, fragancias y componentes 100 % naturales. Entre estos últimos destacan el carbón activo, aceite de oliva, leche, una selección de cactus y, sobre todo, su patentado efecto diamante.

Gracias a estos componentes, la ducha permite eliminar todos los compuestos tóxicos presentes en el agua, como metales pesados, nitratos, bacterias, virus, nitritos, etc. También es responsable de la eliminación del cloro del agua, que es perjudicial para la piel y las vías respiratorias. Como resultado, se obtiene agua filtrada de alta calidad.

Beneficios que proporciona la ducha coreana a la piel, el cabello y la salud A raíz de la eliminación de toxinas, Aquadia Diamond hace posible reducir la aparición de arrugas, eccemas y otras erupciones en la piel. También proporciona beneficios para el cuero cabelludo, permitiendo reducir eficazmente la aparición de caspa y eccemas seborreicos.

El filtro es rico en aceite de oliva y proteína de leche, gracias a lo cual ayuda a mantener en la piel una mejor hidratación y humectantes naturales. En consecuencia, es posible disminuir el uso de cremas y lociones cuyo fin es hidratar el cuerpo.

El empleo de este dispositivo también disminuye el riesgo de padecer enfermedades graves. Cuenta con tecnología de filtración basada en aniones, que son iones con carga negativa capaces de ablandar el agua dura. Gracias a esto, generan una mejor salud respiratoria y disminuyen el riesgo de problemas de salud por inhalación.

Las duchas Aquadia Diamond cuentan con un acabado sencillo y elegante, además de un tamaño universal que permite su fácil instalación en cualquier tipo de ducha. Estas pueden ser adquiridas en Aquafamily Plus a un cómodo precio de 29,99 €.



