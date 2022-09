Más de 30.000 personas visitaron la tienda del futuro en el Lefties Weekend Festival Comunicae

martes, 20 de septiembre de 2022, 09:22 h (CET) Lefties Digital Store Diagonal Mar Barcelona presenta un espacio de 1.900m² con las últimas novedades tecnológicas que ofrecen al consumidor una experiencia de compra totalmente digitalizada. Para celebrar la apertura, se organizó el #leftiesweekendfestival que arrasó entre los más jóvenes con las actuaciones de Pol Granch, Marc Seguí, Twin Melody, Paula Cendejas y la estrella estadounidense de la música urbana, Mariah Angeliq La apertura de la nueva tienda Lefties Digital Store de Diagonal Mar Barcelona ha generado una enorme expectación en la ciudad condal. Para celebrar esta nueva apertura, el pasado sábado y domingo, 10 y 11 de septiembre la marca de moda organizó un evento totalmente gratuito para los clientes y más de 30.000 personas pasaron por el nuevo espacio de Lefties en Barcelona donde el público disfrutó de la mejor música en directo de artistas como las hermanas cantantes Twin Melody, las gemelas más seguidas en TikTok con casi 20 millones de seguidores y colaboradoras en El Hormiguero que abrieron el festival de actuaciones el sábado por la tarde. Pol Granch y Marc Seguí deleitaron a sus fans con su éxito Tiroteo. La estrella estadounidense Mariah Angeliq, la nueva promesa de la música urbana a nivel mundial arrasó con su simpatía al ritmo de sus grandes éxitos como La Tóxica, Perreito, Taxi o El Makinon con Karol G que cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Spotify y 800 millones en Youtube. Paula Cendejas, imagen de la colección Lefties Loves Music, cerró el éxito arrollador del #leftiesweekendfestival con su nuevo tema X Ti.

Entre las actuaciones, los DJ’s Hektor Mass y Laura Put, animaron e hicieron bailar a todo el mundo durante el fin de semana. Sencillo con S, fue el maestro de ceremonias que junto a la magia más impactante de Inmagic y Sergio Jurado, con los monólogos del cómico Benja Serra animaron a todo el público asistente que se animó a venir y a conocer la tienda del futuro de Lefties durante los dos días del festival.

Lefties Digital Store de Diagonal Mar Barcelona cuenta con una superficie total de 1.900m² distribuidos en una planta única. Un nuevo concepto de tienda que incorpora las últimas novedades tecnológicas y ofrece al consumidor una experiencia de compra totalmente digitalizada. Lefties ha incrementado en un 75 % los trabajadores de la plantilla para esta tienda, de los cuales, el 25 provenían del antiguo establecimiento ubicado en el mismo centro.

La nueva tienda Lefties dispone de: Easy Pay, una tecnología pionera en el mundo del Retail.- La Lefties Digital Store introduce un hito inédito en el proceso de compra a nivel mundial, el Easy Pay. Este innovador sistema de pago utiliza la lectura envolvente RFID para escanear, al instante, los artículos que los clientes lleven consigo ante el dispositivo Easy Pay, donde podrán realizar el pago mediante efectivo, tarjeta e incluso con su teléfono móvil. Con el Easy Pay se eliminan las esperas en colas de caja y permite a los usuarios moverse de manera libre y autónoma por toda la tienda, además de permitir un desalarmado ágil de las prendas al eliminar las clásicas alarmas de plástico. Lefties es la primera cadena del grupo en implementarla.

Omnicanalidad: tienda física y online se dan la mano.- Lefties incorpora los nuevos puntos de recogida y devolución online totalmente automatizados.

Personalización del producto en tienda.- Cientos de bordados, parches y una infinidad de mensajes a elegir son la base del nuevo servicio de personalización que incorpora el primer espacio físico de personalización en el que los clientes podrán ver in situ el proceso de creación de los diseños.

Probadores inteligentes.- Se eliminan las molestas esperas en probadores al contar con un sistema innovador de turnos en probadores que además incorporan un buzón de devolución que el cliente podrá usar para depositar las prendas que no desees comprar.

Servicios diferenciales.- La nueva tienda de Lefties también cuenta con otros servicios que ofrecen una experiencia de compra que va mucho más allá de la moda. Cafetería, fuentes de agua para clientes y sus mascotas, maquinas de arcade, mostrador independiente de devoluciones para evitar colas y esperas innecesarias y zonas temáticas fijas en tienda de las colecciones están claramente diferenciadas en la tienda, para que los clientes sepan en todo momento dónde encontrar el artículo que buscan.

Lefties Digital Store de Diagonal Mar Barcelona, es la tienda del futuro. Y, muy atentos a las nuevas colecciones, contenidos, colaboraciones y nuevas líneas de producto de Lefties para esta temporada.

