¿Qué tratamientos existen para la espondilolistesis?, por Biziondo Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 09:40 h (CET)

La columna vertebral es una zona en la que, muchas veces, lo que empieza como ligeras molestias puede convertirse en un problema grave, que causa dolores crónicos y disminuye la calidad de vida. Una de estas condiciones es la espondilolistesis, la cual puede causar serios dolores si no se trata oportunamente.

Así lo recalcan los especialistas de Biziondo, una clínica profundamente especializada en el cuidado de la columna, que cuenta con algunos de los mejores tratamientos para espondilolistesis y que remarca la importancia de diagnosticar y, sobre todo, tratar estos casos, ya que de lo contrario pueden ocasionar incluso pérdida de la movilidad.

La espondilolistesis y sus diversas opciones de tratamiento La espondilolistesis puede ser congénita o provocada por lesiones, generalmente asociadas a la rotura de un disco intervertebral. Esta patología provoca una distorsión en la alineación de las vértebras, en la que una de ellas se desplaza hacia adelante, mientras que la de abajo se queda hacia atrás respecto de la que está encima. Esto significa que las vértebras no se alinean correctamente en el eje vertical, lo que genera una mayor presión en el disco, que puede llegar a romperlo o causar hernias discales.

Biziondo cuenta con varios recursos para tratar estos casos. El más elemental es el tratamiento conservador, basado en antiinflamatorios, relajantes musculares y reposo, complementado por una faja lumbar con refuerzo posterior, o un collarín en caso de que el daño sea a nivel cervical. Para este tratamiento es necesario que no haya una lesión neurológica asociada. En caso contrario o cuando este tratamiento no presenta resultados, la mejor alternativa es la intervención quirúrgica, la cual permite corregir y estabilizar la vértebra desalineada, mientras que simultáneamente protege las estructuras neurológicas.

La importancia del diagnóstico y el tratamiento correcto de esta condición El diagnóstico de la espondilolistesis no es sencillo, ya que esta se presenta de forma progresiva y sus síntomas varían según la zona vertebral afectada, aunque muchos casos comparten la presencia de dolor, debilidad en las piernas e incapacidad para sostener una marcha prolongada. Es por ello que Biziondo enfatiza la importancia de diagnosticar esta condición adecuadamente, ya que como más tiempo se postergue su tratamiento, más agudos se harán estos síntomas.

Gran parte de estos casos requiere de una cirugía, pero como señalan los especialistas de esta clínica, varios pacientes suelen temer la opción quirúrgica por miedo excesivo a los riesgos asociados o incluso por ideas y rumores infundados. La peor alternativa en estos casos es no realizar el tratamiento requerido, ya que los problemas se pueden agudizar hasta el punto en que el paciente termine en silla de ruedas. En contraste, las cirugías en esta clínica se realizan de forma segura, con prótesis discales que se colocan por vía lateral o abdominal, mediante los métodos quirúrgicos más modernos. Esto les permite a los pacientes recuperar su movilidad, retomar sus prácticas deportivas o cotidianas y, en general, mejorar su calidad de vida.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rioma lanza su nueva colección Naturals, ideal para los amantes del medioambiente Cursos de perfeccionamiento de buceo, con Scuba Plus ¿Qué tratamientos existen para la espondilolistesis?, por Biziondo Las 7 mejores estrategias de Posicionamiento SEO según DIGESIT Inteligencia artificial, ¿una promesa o una realidad para España?