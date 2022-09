Cursos de perfeccionamiento de buceo, con Scuba Plus Emprendedores de Hoy

Para adquirir los conocimientos y las habilidades que se requieren al desenvolverse de forma segura bajo el agua, la empresa de buceo Scuba Plus ofrece distintas opciones de cursos de perfeccionamiento de buceo, como centro oficial de una de las organizaciones de formación en buceo más reconocidas, la Scuba Schools International (SSI). La experiencia de adentrarse en las profundidades del agua a través del buceo es una de las formas más satisfactorias de conocer la flora y la fauna marina en su hábitat natural.

Formación especializada de buceo Los programas de especialidad de Scuba Plus ofrecen distintas opciones de inmersión según las áreas que se quieran recorrer y las actividades que se busquen realizar bajo el agua. Saber regular el consumo de aire o de Nitrox bajo el agua, bucear con traje seco durante cualquier época del año, sumergirse en el agua durante la noche o realizar fotos y videos en las profundidades, son algunas de las muchas opciones que ofrece Scuba Plus.

Sin embargo, una forma de conocer cinco inmersiones diferentes en un solo programa, es realizando el Curso Advanced Adventurer de SSI. Esta capacitación, apta para mayores de 15 años, es una oportunidad para conocer más sobre las posibilidades del mundo submarino a través de cinco especialidades distintas.

Una vez finalizado el curso, el participante podrá continuar las especialidades empezadas durante el curso de Advanced Adventurer, para poder conseguir la capacitación como especialista.

Curso Advanced Adventurer de SSI Este curso es la experiencia ideal para explorar lo valioso de cada detalle bajo el agua. Está dirigido a personas que ya tienen la certificación de Open Water Diver, que desean continuar explorando los océanos, mejorando los tiempos de inmersión y reduciendo su consumo de aire. Las precisiones que se requieren para distintas habilidades submarinas pueden conocerse en este curso y luego continuarse en un programa completo de la especialización preferida.

La formación consiste en cinco inmersiones de especialidad, elegidas por el participante según las opciones que ofrece Scuba Plus y cinco sesiones académicas que se pueden realizar online, correspondientes a cada especialidad a realizar. El instructor de SSI ofrecerá una capacitación acorde con información y las herramientas requeridas para realizar cada una. Una vez adquiridas las capacidades, el participante se adentrará en los entrenamientos, con la supervisión de su instructor.

La formación se realiza en una profundidad máxima de 30 metros bajo el agua y la totalidad del Curso Advanced Adventurer tiene una duración de 10 a 15 horas en total.

Scuba Plus es una empresa radicada en Menorca y Madrid, especializada en buceo y en el dictado de cursos de formación, con instructores profesionales y reconocimientos de excelencia internacionales. El gerente de la misma, además de Instructor Trainer, es Médico Máster en Medicina Subacuática e Hiperbárica, lo que otorga un plus de seguridad en sus actividades.



