Las 7 mejores estrategias de Posicionamiento SEO según DIGESIT

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, tener presencia en internet es fundamental para cualquier tipo de negocio. No obstante, no basta con tener una página web, ya que es importante que los usuarios puedan encontrarla de manera fácil y rápida.

Por ese motivo, es necesario implementar una buena estrategia SEO para aparecer entre los primeros resultados en los principales motores de búsqueda. Con este propósito, la agencia de marketing digital costarricense DIGESIT ofrece a sus clientes las 7 mejores estrategias de posicionamiento SEO para atraer más tráfico a sus páginas web, potenciando la oportunidad de captar clientes potenciales.

¿Qué pasos se deben llevar a cabo para mejorar el posicionamiento web? A través de la puesta en marcha de estrategias de posicionamiento SEO, el equipo de expertos de DIGESIT permitirá a las empresas de los clientes aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Google, logrando mayor tráfico y más visitantes, lo que se traduce en una maximización de la rentabilidad y los ingresos a través de 7 pasos.

Investigación de las palabras claves que utiliza la competencia En primer lugar, esta agencia de marketing digital se encarga de realizar una evaluación de la página web del cliente para conocer la situación actual y determinar si la misma debe ser rediseñada, reescrita o complementada con herramientas e información en lugares clave. Además, analiza las palabras clave que utiliza la competencia para ver las tendencias de cada sector en particular.

Realizar una correcta investigación de palabras claves Como un factor de gran relevancia en el posicionamiento SEO se destaca el análisis y la colocación estratégica de palabras clave en el sitio web, por lo que esta firma se encarga de investigar e identificar los términos utilizados por los clientes potenciales a la hora de realizar búsquedas vinculadas al negocio.

Esta investigación de palabras claves se realiza con herramientas tales como Keyword Planner de Google.

Redactar contenido de calidad Una vez definidas las principales keywords a trabajar, es importante crear contenido de calidad y gran utilidad para los buscadores. De la mano de DIGESIT, es posible tener presencia en los principales motores de búsqueda con información relevante y valiosa para atraer a los clientes potenciales, ya que su servicio de blogs proporciona un flujo constante de contenido informativo para aumentar continuamente la base de contenido.

Crear una correcta arquitectura de URLS dentro de la página web Más allá del contenido, un aspecto fundamental es contar con una arquitectura web optimizada, en la cual se incorporen los URL del sitio web con la palabra clave principal. Los URL deben ser cortos y breves y no es recomendable utilizar caracteres raros. Además, deben ser fáciles de leer y de indexar para los motores de búsqueda.

Realizar estrategia de enlazado interno Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura interna de la web, que debe ser sencilla, fácil y cómoda para el usuario. De esta manera, es imprescindible maquetar cada elemento del sitio web de forma ordenada, ya sean títulos, textos o imágenes.

Pensar en cómo contestar de mejor forma la pregunta del lector Tener una respuesta efectiva siempre será un punto favorable para la empresa. En ese sentido, DIGESIT dispone de un equipo de profesionales que se encarga de atender la página web y resolver todas las dudas.

Optimizar al 100 % el SEO on page a la hora de publicar El SEO on page se refiere a la optimización realizada directamente en las páginas del sitio web que se intenta posicionar en los motores de búsqueda. Con el aval de más de 100 estrategias de marketing digital implementadas exitosamente, la metodología de posicionamiento SEO de DIGESIT garantiza a los negocios de sus clientes una presencia relevante y visible en la web.



