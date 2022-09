¿Cuáles son los beneficios de las infusiones naturales y las tisanas? Emprendedores de Hoy

Tanto por sus efectos no deseados tanto a corto como a largo plazo como por facilitar el desarrollo de nuevas enfermedades en las personas que la consumen, el uso frecuente y prolongado de medicación química resulta desfavorable.

Por eso, conviene llevar a cabo alternativas eficientes como el consumo de infusiones naturales y tisanas, debido a su composición orgánica libre de componentes nocivos.

Los ingredientes obtenidos de las partes blandas y secas de hojas, flores y frutos de hierbas aromáticas resultan provechosos para la salud física y mental cuando se combinan con agua para facilitar su ingesta como bebida. Estos pueden adquirirse gracias a iniciativas especializadas en el sector como Ledma Café y Té.

Importancia de las mezclas de hierbas naturales como alternativa a las pastillas químicas El consumo excesivo de medicamentos puede provocar intoxicaciones, dañar el hígado y los riñones, facilitar la proliferación de enfermedades crónicas y afectar la salud en general. Por otro lado, los efectos negativos de la ingesta de medicamentos matan siete veces más personas que los accidentes de tráfico en España. Las cifras resultan alarmantes cuando se conoce que este problema deja hasta 8.000 muertos en el territorio nacional y es la quinta causa de muerte. Los errores en la medicación son la tercera causa de fallecimiento de los españoles. A nivel europeo, la situación no es muy diferente, ya que el uso inadecuado de medicamentos deja 548 muertos cada día.

Por eso, las bebidas que mezclan hierbas naturales son una alternativa efectiva. Estas, comercializadas en compañías especializadas como Ledma Café y Té, resultan útiles para curar dolencias y fortalecer el sistema inmunitario. Además, mejoran el estado de ánimo y contrarrestan la retención de líquidos, causante de diversas enfermedades.

Las ventajas de tomar infusiones naturales y tisanas Las infusiones naturales regulan la tensión arterial, disminuyen los niveles de azúcar en sangre y facilitan la expulsión de flatulencias. Por otro lado, las tisanas tratan la jaqueca, ayudan a aliviar los síntomas del resfriado y optimizan la respuesta del organismo ante distintos estímulos. En ese sentido, la propuesta de Ledma Café y Té resalta por disponer de una mezcla de hierbas de calidad seleccionadas para garantizar su efectividad. En el catálogo de esta compañía se ofrecen infusiones y tisanas destinadas a diversos problemas con una gran variedad de aromas y beneficios.

Se ha comprobado las propiedades digestivas, antioxidantes, depurativas y terapéuticas de las infusiones y las tisanas. Consumir estas bebidas reduce los niveles de estrés y ansiedad, mejora la calidad del sueño y facilita la relajación. También son conocidas sus propiedades antiinflamatorias que combaten diversas enfermedades y sirven como método preventivo. Asimismo, beber infusiones naturales y té favorece la hidratación y puede contribuir a elevar la esperanza de vida de las personas.



