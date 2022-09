¿Cómo afrontar la caída capilar estacional en otoño?, por la clínica capilar Laura Agrelo Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La caída capilar estacional otoño es uno de los problemas frecuentes en determinadas épocas del año generados por las alteraciones en los ciclos de crecimiento del cabello.

Dicha pérdida de pelo es normal y no conlleva ningún tipo de alopecia.

Sin embargo, cuando la caída es persistente durante largos periodos y genera una considerable pérdida de volumen capilar es pertinente acudir a especialistas como los pertenecientes a la clínica capilar en Madrid y Santiago de Compostela, Laura Agrelo.

Controlar la caída del cabello estacional El cambio climático ocurrido en el otoño tiene influencia en las fases anágenas (de crecimiento) y telógenas (de caída) del cabello. De acuerdo a los expertos, casi todo el pelo que se cae en otoño se recuperará y reaparecerá al cabo de tres o cuatro meses. No obstante, cuando la pérdida capilar es excesiva se hace pertinente tomar medidas para controlar las irregularidades en el proceso. La clínica Laura Agrelo, centro dermatológico capilar con más de 30 años de experiencia, recomienda tratar el problema estimulando los folículos pilosos para aminorar su debilitamiento y proporcionar un fortalecimiento evidente con fórmulas capilares efectivas.

En el caso de que la pérdida de pelo en otoño esté relacionada con patologías subyacentes como caspa, psoriasis o algún tipo de alopecia, sea androgenética, difusa o areata, es conveniente implementar tratamientos orales o tópicos que se enfoquen en el origen de la afección. La mesoterapia capilar infiltrada y el minoxidil son estrategias que pueden ser utilizadas con la asesoría de un profesional.

En ese sentido, la clínica Laura Agrelo es referente en tratamientos capilares por disponer de profesionales experimentados, aparatología de vanguardia y el uso de la última tecnología en el sector. Este centro capilar cuenta con terapia fotodinámica de LED mediante láser Ledsmedical Hair de Skymedic, un novedoso y revolucionario tratamiento sin efectos secundarios que estimula el colágeno reactivando la microcirculación del cuero cabelludo para promover el crecimiento de nuevo cabello hasta cuatro veces más de lo normal.

Amplia trayectoria en tratamientos capilares La propuesta de la clínica Laura Agrelo en sus sedes en Madrid y Santiago de Compostela resalta por su enfoque integral y adaptado a las necesidades de cada paciente. El centro es liderado por Laura Agrelo, directora, y la Dra. Elena Macías, directora asistencial. Ambas son profesionales de amplia trayectoria que han unido esfuerzos para ofrecer tratamientos capilares de vanguardia.

Antes de dar inicio a cualquier tratamiento, en este centro se lleva a cabo un exhaustivo estudio sobre el estado de cada paciente, que incluye analíticas de sangre, analíticas hormonales y antecedentes genéticos y de salud en general. La Dra. Elena Macías, dermatóloga especializada en tricología y trasplante capilar, es la encargada de hacer el diagnóstico para proceder a implementar el tratamiento idóneo. La profesional es experta en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, y ha ganado prestigio por la calidad de sus procedimientos.



