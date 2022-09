La vitamina C, un aliado excelente para el otoño, por Sabor a Naranjas Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, se hace necesario suplir al cuerpo de nutrientes esenciales para mejorar la salud, cuidar la piel y fortalecer el sistema inmune.

En ese sentido, la vitamina C es una gran aliada, ya que tiene propiedades que la consolidan como un componente indispensable para el bienestar del organismo. Por tales motivos, resulta oportuno dar predilección a los cítricos y comprar naranjas online.

Sabor a Naranjas es una compañía especializada en el sector que se dedica a la venta de naranjas a domicilio. Su propuesta resalta por dar prioridad a las frutas que se encuentran en su punto de madurez más óptimo, para garantizar su calidad en el momento que sus clientes las reciben en casa.

La importancia de consumir vitamina C en otoño El cambio estacional del verano al otoño supone para el cuerpo grandes cambios, ya que debe adaptarse a una notable bajada de temperaturas, lluvias, humedad y a los primeros síntomas del resfriado. Dicha transición repercute también en el aspecto de la piel, que se vuelve más seca, y en una evidente pérdida de cabello. Es habitual pensar que una solución efectiva para estos problemas es consumir productos químicos, medicación e, incluso, tratamientos estéticos costosos. Sin embargo, una opción eficaz, viable y segura es la vitamina C, nutriente presente de forma natural en las naranjas.

Sabor a Naranjas es referente en la comercialización de esta emblemática fruta tan tradicional en la gastronomía y cultura española. Por ello, esta compañía está presente en todos los procesos de trazabilidad del producto final, ya que dispone de tierras propias en las que se cultivan sus naranjas. Las mismas son recolectadas a diario en su punto óptimo de maduración y no han pasado por ningún procedimiento químico o de modificación genética que altere su sabor, composición nutricional y estética.

Principales propiedades de la vitamina C La vitamina C es un antioxidante natural que detiene el daño celular provocado por los radicales libres y preserva la elasticidad de la piel. Esta vitamina se encarga de promover la síntesis de colágeno y optimizar la función de los glóbulos rojos. También eleva las defensas del organismo, acelera el metabolismo, contribuye a la absorción del hierro y previene enfermedades ligadas al sistema respiratorio, incluyendo gripe y catarros.

Por otro lado, diversos estudios han comprobado las propiedades antisépticas y mucolíticas de la vitamina C para limpiar las vías respiratorias, eliminar gérmenes y combatir diversas afecciones. Los expertos recomiendan consumir esta vitamina en frutas como la naranja, reconocida por ser una gran fuente de la misma. En ese sentido, Sabor a Naranjas cuenta con un sistema de pago seguro y vende directamente al consumidor final para garantizar un producto de alta calidad a un coste asequible.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cursos de perfeccionamiento de buceo, con Scuba Plus ¿Qué tratamientos existen para la espondilolistesis?, por Biziondo Las 7 mejores estrategias de Posicionamiento SEO según DIGESIT Inteligencia artificial, ¿una promesa o una realidad para España? Camilo Atala Faraj representa el espíritu visionario de Honduras