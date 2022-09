El gran negocio de la venta de accesorios para dispositivos móviles Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

No solo los fabricantes de móviles se benefician cada vez que salen nuevos modelos de móviles al mercado. Y es que alrededor del mundo de los dispositivos existen muchas empresas que trabajan gracias a la venta de accesorios, un sector que ha crecido desmesuradamente en los últimos años.

Los emprendedores que quieren unirse a esta oportunidad de negocio buscan las mejores empresas de venta al por mayor de accesorios para móviles en USA y Canadá. Está claro que los usuarios dependen cada vez más de la compra de gadgets que aportan un valor añadido a sus terminales.

El negocio de los accesorios para móviles Son muchos los que utilizan una funda en su teléfono móvil nada más comprarlo. Tanto es así que rara vez se ven personas por la calle llevando su smartphone “a pelo”. Normalmente, los dispositivos móviles tienen un alto valor, se considera un producto demasiado caro como para exponerlo a golpes, caídas y suciedad. Esto es algo que no sorprende a nadie.

En un estudio reciente, las ventas de accesorios para los nuevos teléfonos inteligentes alcanzaron la cifra récord de ventas. Los principales ingresos de estas empresas proceden de los protectores de pantalla y de las fundas para móvil, aunque también han aumentado claramente las ventas de auriculares, altavoces con conectividad bluetooth y baterías externas.

Venta al por mayor de accesorios para todo tipo de dispositivos móviles El mercado de los accesorios para dispositivos móviles se está expandiendo rápidamente. Los continuos lanzamientos de nuevos modelos por parte de los principales fabricantes, como Samsung, Apple o Huawei, hacen que la norma sea sustituir el teléfono inteligente por un modelo más reciente una vez cada dos años de media. Esta situación hace más interesante los emprendimientos relacionados con la venta de accesorios online o en tienda física. Para conseguir la máxima rentabilidad es esencial trabajar con mayoristas que ofrezcan buenos precios y que dispongan de una amplia gama de productos.

En este campo hay que destacar a Mixws.com, uno de los mayoristas más transparentes y con los mejores precios del mercado. Su negocio principal es la venta al por mayor de fundas para móviles en Estados Unidos y Canadá. Aunque en su sitio web también se pueden adquirir piezas de teléfonos móviles originales, baterías, cargadores, cristales templados, soportes para bicicletas y coches, paneles táctiles, pantallas, joysticks, altavoces, cámaras, micrófonos, cables, películas protectoras, transmisores, correas para relojes inteligentes, adaptadores, auriculares, baterías externas, tarjetas de memoria y muchos otros productos.

Mixws.com garantiza un servicio profesional, un enfoque individual para cada cliente, precios extremadamente competitivos en cada gama de productos y envíos cada vez más rápidos. Gracias a la calidad del servicio, es mucho más sencillo encontrar accesorios para todos los modelos existentes. Los especialistas que trabajan en la venta al por mayor no solo se encargan de la tramitación de los pedidos, también están encantados de responder a todo tipo de preguntas relacionadas con las piezas de sustitución para teléfonos y accesorios en general. La distribución de productos y los procesos de venta están mejorando constantemente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.