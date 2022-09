Coches 100 % híbridos, ¿es verde todo lo que reluce? Emprendedores de Hoy

En el sector automovilístico, la palabra híbrido se relaciona con sostenibilidad y medioambiente, pero quizás no sean “tan verdes como relucen”.

Los coches 100 % híbridos son ideales para usuarios que hagan la mayoría de kilómetros en ciudad, donde son capaces de reducir hasta un 30 % los consumos. Sus baterías suelen ser pequeñas, pero gracias a que se van cargando en marcha consiguen la suficiente energía para ayudar en situaciones clave como las arrancadas.

Todo cambia cuando se circula por vías rápidas, donde las ventajas de la regeneración ya no existen. Ahí, debido al peso extra del sistema híbrido, consumen más que uno de combustión equivalente.

Más allá del tema de los consumos, los coches híbridos tienen otras virtudes interesantes. Según un informe realizado por Motorlife Comunicación, en grandes ciudades se puede disfrutar de las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT, el precio de adquisición es menor que un híbrido enchufable o un eléctrico pese a tener el mismo coste de mantenimiento y se deprecian menos en el mercado de segunda mano comparado con los de combustión.

En lo que va de año se han vendido cerca de 138.000 coches con etiqueta ECO; son los más exitosos dentro de los automóviles ecológicos, aunque el ritmo de crecimiento es mayor en los híbridos enchufables, ya que mientras estos aumentan cerca de un 20 por ciento, los híbridos lo hacen en un 5 %.

¿Cómo se conduce un coche híbrido? Conducir un coche híbrido es igual que un vehículo automático con la única diferencia de que en el panel de instrumentación se cambia la esfera que indica las revoluciones por otra de la potencia eléctrica. Una vez en marcha, lo ideal con un híbrido es que se puedan anticipar mucho las paradas (semáforos, cruces…), ya que al soltar el acelerador se activa la frenada regenerativa y se carga la batería que después ayudará a emprender de nuevo la marcha sin consumir combustible.

También en zonas de pendiente favorable es bueno dejar al coche “rodar solo” para activar función.

Si además en las maniobras a baja velocidad se es suave con el pedal derecho, la nota será buena. Son muchos los coches híbridos que cuentan con menús que puntúan los trayectos e incluso muestran consejos útiles.

¿Merecen la pena los coches híbridos? La cuestión más complicada es saber si merece la pena la compra de un coche híbrido y lo normal es hacerlo si se realizan muchos kilómetros por ciudad.

Aunque son coches más caros que sus equivalentes de combustión, esta diferencia se está recortando en los fabricantes y si los desplazamientos son principalmente urbanos, son la opción ideal.



