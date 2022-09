QART-Arquitectura presenta junto a Insolit el diseño del jardín Pomaret Emprendedores de Hoy

QART-Arquitectura es un estudio que desarrolla proyectos de vivienda, espacios exteriores e interiores que se caracterizan por la sostenibilidad, la salubridad y un diseño único y exclusivo. Con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles, trabajan en conjunto con otros profesionales y empresas vinculadas al sector de la construcción.

Recientemente, esta firma ha presentado el diseño del jardín Pomaret, un proyecto de reforma de jardín en una casa unifamiliar ubicada en Barcelona, justo debajo de la montaña de Collserola. En este caso, han incluido un basamento pétreo con una piscina y han trabajado en conjunto con la empresa de luminarias Insolit, que destaca por su participación en distintos proyectos de iluminación eficiente e inteligente.

Un jardín que inspira calma, tranquilidad y bienestar Estas sensaciones son las que persigue QART-Arquitectura mediante el uso de formas y materiales que también contribuyen a crear entornos saludables y únicos. Uno de los objetivos de este estudio es que los espacios puedan transmitir paz y felicidad. Este propósito está en línea con su compromiso con una arquitectura bioclimática y sostenible que contribuya a detener el cambio climático.

En concreto, en el proyecto del jardín Pomaret, QART-Arquitectura ha aplicado 3 estrategias de sostenibilidad. En primer lugar, los materiales elegidos para la reforma de este espacio son sostenibles y de tonos claros. Uno de ellos es el gres porcelánico gris claro que ha sido empleado en el basamento de la terraza. Este material está fabricado solo con elementos puros, como minerales y arcilla, y proporciona frescura. De esta manera, se evitan altas inercias térmicas y este espacio no pierde confort durante el verano.

En este proyecto, también se han reutilizado materiales para crear nuevos elementos arquitectónicos. En este sentido, se ha aprovechado madera de una tarima que había en el jardín inicial para construir una valla colindante. Además, se ha dispuesto un sector de chill out bajo un olivo que ha sido conservado para este fin. De esta manera, el jardín cuenta con un espacio de sombra producido por su propia vegetación.

Insolit se encarga de la iluminación del jardín Pomaret Otra de las características de los proyectos de QART-Arquitectura es la búsqueda de una iluminación eficiente e inteligente. La idea central es que la luz penetre en lo construido y que los espacios sean muy luminosos. En este caso, la empresa Insolit ha diseñado luminarias para crear ambientes de contraste. Además, la luz se ha integrado en la valla del jardín con una ejecución especial.

Por otra parte, Insolit es una firma que destaca por la creación de productos que reflejan una fusión entre diseño moderno, elegancia decorativa y espíritu joven. Estos artículos de diseño único se desarrollan en sinergia con arquitectos y otros profesionales como los que integran el equipo de QART-Arquitectura.

Tanto en el sitio web de este estudio que ha desarrollado la reforma del jardín Pomaret como en el de Insolit es posible conocer más proyectos en los que las luminarias se integran de manera eficaz e innovadora.



