Grupo Tecnocasa ofrece valoraciones gratuitas de viviendas

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La tasación, en el momento de vender o comprar una casa, es un proceso relevante que ayuda a definir su apreciación económica.

Al ejecutar el procedimiento, algunas plataformas ofrecen información imprecisa y las agencias lo realizan a un coste muy elevado. Como una solución a esta problemática, Grupo Tecnocasa lleva a cabo valoraciones gratuitas para conocer el valor exacto de cualquier tipo de vivienda en el mercado.

Tasaciones gratis con Grupo Tecnocasa Existen varios factores que determinan el coste comercial de una residencia. Por eso, se emite un informe que justifica el valor del bien en el momento preciso que se realiza la revisión. Con relación a los aspectos determinantes, el proceso parte de un estudio que define la calidad de la ubicación, su antigüedad y diversas consideraciones con respecto al estado actual. En este punto, el coste de las viviendas en los mismos lugares puede varias, ya que el valor disminuye si no tiene características eficientes o sus cualidades son poco agradables. Otro aspecto relevante es la relación del tipo de vivienda con otras similares, ya que se establece una comparación con los inmuebles que comparten características parecidas en la zona. De esta manera, la tasación es importante para el comprador y el vendedor porque establece un coste acorde a sus rasgos físicos y asegura que se cancelará una estimación adecuada. Es importante conocer que a veces esta apreciación no es la suma definitiva, porque el propietario puede tener en cuenta el valor sentimental o la necesidad económica que tenga en el momento.

Valoración exacta de viviendas Debido a la relevancia del proceso, las agencias del Grupo Tecnocasa cuentan con la experiencia necesaria para realizar valoraciones exactas en el mercado inmobiliario local. Para ello, analizan las características de las zonas y otros aspectos relacionados con el procedimiento. En su página web se encuentra un formulario para añadir la información básica del propietario como nombre, apellido y contacto. En la siguiente sección se colocan los datos de la vivienda, empezando por la cantidad de dormitorios, dirección, número de viviendas y población. También se puede agregar un comentario con especificaciones que hay que considerar. Es importante conocer que la plataforma no solo ejecuta tasaciones para ventas, sino también para alquiler, de esta forma cubren un margen más amplio. De cualquier manera, las valoraciones gratuitas de Grupo Tecnocasa ofrecen la posibilidad de adquirir información clara sobre el coste de cualquier tipo de inmueble, para adentrarse en un proceso de compraventa en Madrid.



