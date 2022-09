¿Qué es el marcado CE?, por GTG Ingenieros Emprendedores de Hoy

martes, 20 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Muchos de los productos que hay en el mercado están dotados de certificaciones que garantizan aspectos como la seguridad de uso, la calidad o la sostenibilidad.

Uno de los más comunes es el marcado CE, el cual es indispensable para la circulación de productos dentro de la Unión Europea. En el caso de las máquinas y herramientas industriales, la empresa GTG Ingenieros ofrece un servicio especializado para el desarrollo de marcados CE y todo tipo de certificaciones de productos industriales.

¿En qué consiste el marcado CE y para qué sirve? El marcado CE es la solución definitiva a un conjunto de procedimientos desarrollados durante décadas para tratar las normas de seguridad en los productos comercializados entre los países de la UE. Este marcado es un testimonio de parte del fabricante que certifica que su producto cumple con todos los requisitos a nivel legal y técnico exigidos en los convenios de los Estados miembros. Las siglas CE provienen de “Conformité Européenne” y significa “conformidad europea”. Con este marcado los fabricantes se benefician al poder distribuir sus productos en cualquier país de la UE sin discriminación por el país de origen. Sin embargo, los consumidores también encuentran un beneficio en este sello, ya que pueden confiar en que los productos que lo poseen cumplen con los requisitos legales referentes a la seguridad de uso, según las normas europeas. En el sector industrial, el marcado CE es obligatorio para las maquinarias nuevas o transformadas que se pongan en circulación. Por esta razón, es indispensable contar con una empresa como GTG Ingenieros que acompañe a los clientes en cada paso del proceso de obtener esta certificación para sus equipos industriales.

Soluciones GTG Ingenieros para el sector industrial sobre el marcado CE Las soluciones de esta firma están orientadas a los fabricantes de máquinas e integradores, con un servicio que comprende la asesoría experta previa a la fabricación y en la línea de producción. Asimismo, trabajan en la implementación de modificaciones sustanciales a las máquinas para confirmar que estas cumplen con todos los requisitos de seguridad y salud establecidos en la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

GTG Ingenieros se especializa en el desarrollo de Expedientes Técnicos de Construcción (ETC) para maquinarias, útiles y herramientas que requieren un marcado CE. Finalmente, certifican líneas construidas con un marcado CE de línea global. Una vez realizado el proceso, la empresa entrega al cliente un ETC, una declaración CE de conformidad y una identificación CE sobre los productos analizados en el proceso.

Gracias a los servicios de GTG Ingenieros, los fabricantes del sector industrial pueden obtener las certificaciones y el marcado CE para sus máquinas y herramientas en un proceso transparente y seguro, de la mano de expertos en la seguridad industrial.



