El uso de Gohu® en administraciones públicas

Cada vez son más los ciudadanos que se enfrentan a diversos problemas a la hora de comunicarse con las diferentes administraciones públicas, realizar trámites administrativos o simplemente acceder a información de interés general.

La digitalización en determinados sectores de población, ni está, ni se le espera. Asi que conseguir alternativas que faciliten estas tareas, que permitan acceder de forma ágil y sencilla a la información o que permitan eliminar las barreras tecnológicas de los ciudadanos es primordial.

En este contexto, la empresa Postall Digital Mailboxes ha creado Gohu®, una innovadora plataforma que mejora la comunicación entre los usuarios y las administraciones públicas, enviando la información digital directamente a un teléfono móvil de manera rápida y segura pero sobre todo de manera certificada. Eliminando la barrera digital de cualquier persona y permitiendo además, determinar los criterios de segmentación para establecer el grupo de población al que se dirige el mensaje.

Solución tecnológica para mejorar las comunicaciones en la administración pública La principal ventaja de Gohu® frente a otros sistemas de comunicación es la posibilidad de comunicación con el 100 % de la población siendo la única condición indispensable que la persona disponga de un smartphone en la que reciba las comunicaciones. Gohu® centraliza las comunicaciones del usuario en su teléfonoy evita que este tenga que acceder a portales digitales para acceder a la comunicación. Pero lo más importante de este canal es la posibilidad de comunicación certificada y en tiempo real determinando además que sector de población, área geográfica o grupo específico será susceptible de recibir la comunicación. Sabiendo además cómo evoluciona cada comunicación y modulando el mensaje para futuras comunicaciones.

Si no hay conocimiento de que esté, es que no existe La mayoría de las administraciones públicas ponen a disposición del ciudadano información relevante sobre bienestar social, obras públicas y vivienda, economía, patrimonio, medioambiente y protección animal, desempleo, desarrollo sostenible… Pero dan por sentado que es el usuario el que tiene que acceder al portal digital y buscar la información que le pueda interesar. Y como ciudadanos, ¿cuántas veces se accede al portal digital de un ayuntamiento, de una diputación o de cualquier administración para usar algún tipo de información? ¿Obtener un certificado digital está al alcance de cualquier persona? ¿E instalarlo en un navegador para poder realizar trámites administrativos?

Que la información esté disponible, no quiere decir que la información sea consultada por el ciudadano de ahí que las diferentes administraciones tengan que recurrir a canales de comunicación adicionales (prensa, radio o televisión) para reforzar el mensaje de que hay determinada información que puede ser de interés para él.

¿Y si no es el usuario quien tiene que buscar la información? La principal ventaja que tienen las redes sociales es que agrupan toda la información para el usuario en un único sitio. Toda la información está accesible al usuario y su única preocupación es leerla, si es interesante, u obviarla si considera que no es de interés. Es por esto que todas las administraciones públicas hacen uso de estas redes para potenciar las comunicaciones y dirigir al usuario hacia sus portales digitales

Se utiliza Facebook o Instagram para enviar información sobre acciones específicas que están realizando, Twitter para comunicaciones cortas y directas, LinkedIn cuando quieren llegar a un público más profesional y Tik Tok si se quiere llegar o llamar la atención de un determinado sector de población. Sin embargo, estas redes sociales siguen teniendo múltiples carencias de cara a la gestión de la información, ya que no son plataformas certificadas con lo cual determinadas comunicaciones sería inviable realizarlas por estas redes. Además, la segmentación no es real: permiten enviar información a determinados grupos, pero no siempre es posible determinar qué personas están detrás de determinados perfiles. Y es muy difícil establecer criterios para seleccionar el público objetivo de mi publicación.Tampoco permiten determinar cómo evoluciona cada comunicación, quién la lee, quien la borra o quien contesta a cada comunicación. Incluso es casi imposible canalizar las respuestas. Finalmente, no permiten llegar a determinados sectores de población a los que va dirigido el mensaje.

¿Y qué ofrece Gohu® a los ayuntamientos, diputaciones o administraciones públicas en general? Ofrece la posibilidad de enviar información genérica de cualquier tipo a una persona, grupo específico, a todos los que viven en una determinada calle, pueblo, provincia o área geográfica determinada, así como enviar avisos de última hora, alertas ciudadanas por condiciones ambientales adversas, incendios, accidentes… indicando acciones a realizar ante tales situaciones. Además, permite solicitar un acuse de recibo para determinadas comunicaciones para reforzar el mensaje, interacciones con el ciudadano o simplificar determinadas gestiones y enviar documentos que requieran la firma por parte del ciudadano, enviar recibos o gestionar pagos. Finalmente, posibilitan la apertura del canal para que sea el ciudadano el que inicie la comunicación.