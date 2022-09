Un consultor SEO es clave para cualquier empresa Emprendedores de Hoy

Trabajar el SEO es esencial para toda empresa que quiere tener un buen posicionamiento web para captar clientes y generar más ventas. El SEO pertenece al marketing digital y es una de las ramas que más se actualiza, por los cambios constantes en los algoritmos, y es aquí donde entra en juego el consultor SEO.

Este especialista se encarga de crear una estrategia adecuada para que un sitio web pueda aparecer en los primeros lugares de búsquedas del público objetivo. Por eso, es importante contar con profesionales expertos en el área como digitalDot, que asesoran sobre los principales elementos que deben trabajarse para obtener un mejor posicionamiento SEO.

El papel de un consultor SEO En un entorno digital cada vez más competitivo, es indispensable para las empresas ubicarse entre los primeros resultados que se muestran en los buscadores (Google, Bing…). Para conseguirlo, desde la creación de una página web o tienda online, deben aplicarse una serie de técnicas de posicionamiento que permitan una mayor visibilidad online, generar visitas a la página, ofrecer una mejor experiencia al usuario y, por consiguiente, aumentar las conversiones.

Para lograr estos objetivos, la figura de un consultor SEO resulta esencial, porque este especialista se encarga de realizar una auditoría web en la cual detecta los fallos que frenan el posicionamiento orgánico. A partir de un estudio de palabras clave relacionadas con los intereses del público, optimiza y mejora los elementos internos de la web (SEO on page), elaborando textos con la inclusión de las palabras clave seleccionadas y técnicas de copywriting. Analiza la estructura de la web para que responda a una correcta usabilidad y genera estrategias de SEO transaccional para aumentar las conversiones. También realiza acciones externas a la web (SEO off page), con métodos como el linkbuilding o la difusión de contenidos, para aumentar el tráfico de usuarios a la página de destino y aumentar su dominio de autoridad.

En digitalDot, cuentan con un equipo de consultores SEO con amplia experiencia en el sector, que ofrecen soluciones adaptadas a las necesidades de las empresas. A través de las técnicas SEO que aplican en los sitios web, logran ubicarlos en los primeros resultados de buscadores como Google. Asimismo, brindan la asesoría necesaria para que sus clientes alcancen sus objetivos.

Update de Google El trabajo de un consultor SEO también supone estar al día de los cambios que periódicamente realiza Google para mejorar los resultados del buscador.

La última actualización de este buscador, Helpful content update, supone que las empresas tengan que revisar todo el contenido que ofrecen en sus webs, ya que Google penalizará aquellas que lo hayan creado principalmente para obtener una buena clasificación en los motores de búsqueda en lugar de estar enfocado a ayudar o informar a los usuarios. Esta actualización de Google implica que el contenido de baja calidad, o que no sea original, no estará en los primeros resultados de búsqueda.

Este tipo de cambios, que pueden afectar a las webs, hace que las empresas entiendan que tener un profesional del SEO trabajando para ellos es un valor añadido para mejorar su visibilidad online.

La agencia de marketing digital digitalDot La agencia de marketing digital digitalDot se ha consolidado en el sector del posicionamiento SEO, porque, además de contar con una trayectoria de más de 15 años desarrollando estrategias precisas de posicionamiento SEO, sus clientes han estado presentes en los mejores premios de sector, como los premios eAwards. Esto la ha afianzado como una de las mejores agencias de marketing digital a nivel nacional.

Además de posicionamiento web, la empresa presta servicios de diseño web, social media y creación de aplicaciones móviles. También desarrolla tiendas online a medida para sus clientes, sincronización entre tiendas físicas y e-commerce, y realiza mantenimiento informático para WordPress y Prestashop, garantizando un mayor rendimiento y velocidad de carga.

La empresa ofrece servicios online dentro y fuera de España, desde su oficina física ubicada en Murcia, donde brindan asistencia directa, guiando a sus clientes sobre cómo generar un mejor posicionamiento SEO que ofrezca buenos resultados y aumente sus ventas en el mercado digital.



