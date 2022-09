Dual Asociados, ¿qué es y a quién va dirigida la Ley de Segunda Oportunidad? Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de septiembre de 2022, 11:46 h (CET)

En momentos determinados, puede que una persona natural o empresa sea incapaz de asumir sus obligaciones de pago de deudas, por muchos motivos. Este contexto puede suponer la total pérdida de un patrimonio, de una ilusión o incluso de esperanza para el futuro.

Sin embargo, la Ley de Segunda Oportunidad representa una manera totalmente legal de salir de las deudas y poder comenzar de nuevo. La empresa Dual Asociados, dedicada a la gestión de impagos y expertos en la Ley de Segunda Oportunidad, ha sido una de las que ha ayudado a cientos de personas a recuperar sus sueños.

En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad En el año 2015 fue aprobada la Ley 25/2015, conocida como la Ley de Segunda Oportunidad. La razón de su creación fue la necesidad de ayudar a las personas físicas naturales o empresarios que hubiesen sufrido un problema económico que les impida pagar sus deudas. El objetivo de la ley es ofrecerles la posibilidad de reconducir nuevamente sus vidas e incluso emprender nuevas empresas, sin tener que estar indefinidamente atados a una deuda que nunca podrán satisfacer.

La ley no busca evitar el pago de deudas en detrimento de los acreedores, sino más bien ofrecer mecanismos de equilibrio para la reestructuración del pago de las mismas. Aun así, hay que mencionar que, en algunos casos, el proceso puede resultar en la exoneración total de la deuda, siempre que se verifique que no hay manera de que el deudor la pague sin tener que arriesgar su patrimonio actual y futuro.

Condiciones para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad La normativa es clara al establecer que solo personas físicas y autónomos pueden acogerse a ella. Sin embargo, para hacerlo deben cumplir primero con una serie de requisitos. Por ejemplo, solo es posible invocar la Ley de Segunda Oportunidad siempre que la deuda en cuestión sea superior a los 15.000 euros y menor a los 5 millones de euros. Así mismo, es aplicable únicamente en casos donde existan dos o más acreedores. El deudor no podrá tener antecedentes penales durante los últimos 10 años por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra el orden socioeconómico, contra la hacienda pública, seguridad social o derechos de los trabajadores. Tampoco podrá haberse acogido al procedimiento en los últimos 10 años, ni ocultar bienes. Si se cumple con estos requisitos, el autónomo o persona física puede acogerse a esta ley y proceder al siguiente paso.

El proceso para la Ley de Segunda Oportunidad debe estar a cargo de especialistas, con el fin de asegurar el éxito del mismo. Es precisamente en este aspecto en que destaca Dual Asociados, una empresa con un amplio equipo de abogados y expertos en Ley de Segunda Oportunidad, que ahora mismo cuenta con una tasa de éxito del 100 %. De hecho, la firma es una de las líderes no solo en España, sino también en Portugal, Bélgica, Italia y Francia.



