Sincla ofrece una de las cajas de madera más buscadas para esta Navidad Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de septiembre de 2022, 11:20 h (CET)

Es importante llamar la atención del cliente final desde el primer vistazo, ya que a día de hoy es complicado diferenciarse y hacer destacar el producto.

Las cajas de madera automontables permiten olvidarse de tener un almacén de cajas de madera básicas ocupando espacio innecesario. Se tratan de una novedad en el mundo del embalaje en los últimos años.

Hasta hace poco, si se buscaba un packaging innovador y de madera, resultaba difícil, ya que en el sector del embalaje de madera no ha habido grandes cambios en años. Sin embargo, las cajas de madera de Sincla han revolucionado dicho sector y han creado un embalaje que aporta las cualidades más pioneras y buscadas entre los comerciantes: diseños novedosos, diferentes formas de personalizar las cajas, infinidad de tamaños a elegir, pedido mínimo pequeño y, sobre todo, cómodas por su forma de montaje.

Las ventajas de las cajas para packs de productos de regalos de Navidad La caja estrella para estas fiestas de Sincla es la caja de madera automontable sin tapa, la cual ofrece múltiples ventajas.

En primer lugar, al no tener tapa, los clientes la prefieren para tener libertad a la hora de usar una misma caja para un regalo pequeño o uno grande.

El precio es otra ventaja, ya que por menos de 3 € se pueden tener las cajas de madera sin tapa para esta Navidad y con dibujo o logo impreso incluido. Además, existe una variedad de opciones a la hora de personalizar. Es posible personalizar la caja a color o láser y el precio es el mismo.

Asimismo, es una caja completamente reutilizable y muy útil. Cualquier cliente final la puede utilizar como caja de almacenaje en su casa para infinidad de cosas.

Por otro lado, si se quiere enviar por correo, siempre se tendrá la opción de protegerla con una caja de cartón y que no sufra daños. También es muy fácil de envolver con papel plástico transparente si se quiere que se vean los productos que hay dentro.

Por último, tiene infinidad de formas de decorarla para hacer única cada caja: lazos, cintas de colores, tarjetas de Navidad, etc. En las redes sociales de Sincla se pueden ver ejemplos.

¿Qué novedades ofrece Sincla para este año? Productos sin pedido mínimo Sincla ha lanzado en su página web una sección en la que vende sus top ventas sin pedido mínimo. Es genial para pequeños comercios, negocios que están empezando o para particulares que quieren sorprender a familiares y amigos esta Navidad. Podrán comprar cajas de madera automontables y tenerlas en pocos días en casa o empresa.

Descuento prenavidad, solo en septiembre Sincla nunca ha sacado descuentos en Navidad y este año lo va a hacer solo en septiembre. De este modo, es posible aprovecharse y adelantarse a la campaña de Navidad. Desde septiembre hasta diciembre las empresas de embalaje y otros negocios relacionados con regalos se vuelven locos en estas fechas para que todo salga bien y los pedidos lleguen a tiempo. Es por ello que Sincla quiere ponerlo fácil con este descuento, con el que permite olvidarse de las prisas de última hora.



