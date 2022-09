Pedro Freire nuevo director de la oficina de Portugal de Jakala Iberia

El directivo liderará el crecimiento de Jakala en Portugal con el fin de acelerar el proceso de implantación de la compañía en el país vecino Jakala Iberia, la consultora digital de referencia especializada en la aceleración del marketing y ventas digitales gracias a los datos y la tecnología, anuncia la incorporación a su equipo directivo de Pedro Freire como nuevo director de la oficina de Portugal. En su nuevo cargo, Freire tendrá como principal responsabilidad liderar el proyecto de la compañía en el país, así como diseñar una estrategia de éxito de negocio para los clientes actuales y futuros de Jakala Iberia en Portugal.

"El nombramiento de Pedro Freire refleja nuestra apuesta por acompañar al cliente en su estrategia de transformación digital", explica Alberto Alonso Aldama, Senior Partner de Jakala Iberia. "Pedro es una persona muy conocida en el staff directivo de la compañía y con una amplia experiencia en el mundo de la consultoría estratégica. En Jakala, nacemos con la vocación de construir soluciones para nuestros clientes, no queremos posicionarnos solamente como un mero integrador tecnológico. La tecnología es algo relevante, pero la figura de Pedro como director, es la de ayudar a los clientes a que lleguen a otro nivel en su carrera hacia la transformación digital. Un perfil de gran valor que contribuirá al crecimiento y expansión de la marca y a dar respuesta a los clientes que Jakala Iberia en Portugal".

"Es un honor formar parte del equipo Jakala Iberia, y más en un proyecto como este como es el de elevar la presencia internacional de la compañía y posicionarla en los mercados estratégicos donde opera. Estamos en un momento muy emocionante y dinámico en la industria del marketing tecnológico y, nuestra misión es ofrecer las últimas soluciones que ayuden a nuestros clientes a crecer de forma sostenible y rentable", ha asegurado Freire.

Actualmente Jakala Iberia ya está operando en el mercado portugués, el objetivo de la compañía es continuar con esa expansión de forma orgánica pero también buscando crear sinergias con compañías locales que se puedan unir al proyecto Jakala Iberia y componer el proyecto paneuropeo de Jakala Group.

Freire es un directivo con amplia experiencia en consultoría estratégica. Licenciado en ADE por la Católica Lisbon SBE, Master in International Management por el IE Business School y Master in Digital Analytics por el ISDI, desde el inicio de su carrera se dedicó a la consultoría digital, con un foco especial en la transformación digital de empresas. Trabajó después para grandes multinacionales de consultoría y Big Four. Recientemente desarrolló su actividad en el equipo de estrategia de Accenture Portugal en sectores como Energía, Media, Telecomunicaciones o Consumo en retos relacionados con su estrategia de crecimiento y cliente final. Con su incorporación, Jakala Iberia sigue fortaleciendo su plan estratégico para continuar brindando una respuesta a los retos más complejos de los clientes en su camino hacia la excelencia digital.

La compañía cuenta actualmente con más de 200 personas en su equipo, tras un notable crecimiento que ha duplicado su plantilla desde 2021.

Sobre Jakala Iberia

Jakala Iberia es una consultora de marketing digital y tecnología que, desde 2015 ayuda a clientes de sectores como Banca, Seguros, Viajes, Industria o Energía, entre otros, con el diseño de experiencias, tecnología, marketing y análisis de datos. Desde 2021 forma parte del grupo Jakala, uno de los players de MarTech independientes más importantes del mundo. El grupo ha alcanzado una facturación de 400 millones y opera internacionalmente en más de 30 países.