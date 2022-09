Thomas Wellness Group sigue su expansión internacional y aterriza en FITEX Paris Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 13:05 h (CET) Del 4 al 9 de octubre arranca la primera edición de Fitex Paris, una experiencia de feria que busca ofrecer soluciones al mercado fitness y sus tendencias en constante evolución. Thomas Wellness Group presenta Singular Wod y Evergy Fitness al mercado francés en pleno epicentro de la capital Tras la gran acogida de FIBO 2022, Thomas Wellness Group vuelve a apostar por sus marcas de referencia en crosstraining y fitness para seguir conquistando el corazón de Europa. El mes de octubre Evergy y Singular WOD aterrizan en la primera edición de FITEX Paris, una experiencia fitness que busca satisfacer las novedades de una industria en constante transformación.

Las formas de consumo en el sector han cambiado drásticamente desde que hace dos años nos enfrentamos a una pandemia mundial. En respuesta a este suceso, nuevos hábitos en la sociedad emergieron obligando a la industria del deporte y el bienestar a presenciar como nuevos modelos de negocio pasaban a ser obsoletos. De este modo, surge FITEX París 2022 que se celebrará del 4 al 9 de octubre Parque Florar de París.

La primera edición de FITEX París se trata de una cita indispensable para los agentes del sector. Es por ello por lo que Singular WOD y Evergy no han querido perderse este evento al que también acuden importantes marcas de la industria como Matrix, Eleiko y Egym, entre otras. FITEX Paris es el nuevo evento de referencia para todos los profesionales del fitness, el bienestar y el deporte.

Thomas Wellness Group presenta en París sus dos marcas insignias

Evergy fitness apuesta por su línea más premium: Evergy Limited. Con un diseño renovado y minimalista, esta línea ha sido especialmente creada para cumplir con los estándares de los más exigentes. "Había que adaptarse a los nuevos tiempos, a un público que no quiere conformarse y que no solo busca entrenar sino vivir una experiencia 360 y por eso Evergy Limited era necesario" señala Tomás Junquera, CEO de Thomas Wellness Group.

De este modo, el Infinity Rig una estructura modular que permite a los dueños de gimnasios y espacios deportivos ofrecer un entrenamiento completo mientras se potencian las posibilidades del espacio, llega a la primera edición de FITEX. Evergy, a través del Infinity Rig pone de manifiesto los esfuerzos de la marca por estar en constante evolución y a la vanguardia del sector. Una estructura que, en España, ya ha conquistado a la marca GoFit y que promete revolucionar las formas de entrenamiento.

Por su parte, Singular WOD se prepara para su segundo desembarco internacional en menos de un año. Tras la gran acogida en FIBO 2022, donde la marca de referencia nacional en crosstraining desplegó todo su arsenal con un stand de 90 metros cuadrados al que acudieron más de mil visitantes. La marca española pretende conquistar el mercado francófono, diferenciándose de sus competidores por su calidad y ofrecer un servicio 360º a sus clientes profesionales.

Además, FITEX París reunirá durante dos días el mayor número de convenciones de Fitness (Les Mills, Total Freestyle, Leaderfit, HBX etc...) en un salón de público general hasta la fecha.

El Parc Floral se privatizará por completo para acoger en su entorno un pueblo deportivo, de fitness, de deporte y de bienestar compuesto por una selección de expositores dedicados.

