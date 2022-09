Vintage Colección de Rioma, ideal para la decoración de interiores Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de septiembre de 2022, 11:04 h (CET)

Cada vez más personas decoran espacios con colores y textiles del estilo vintage, una moda que se ha vuelto muy popular.

En ese sentido, la empresa Rioma, cuenta con años de experiencia en la fabricación de tejidos para tapicería, decoración y moda. Recientemente, ha lanzado su Vintage Colección, un trabajo inspirado en los populares tejidos melangéde los años 50 para vestir oficinas, restaurantes e incluso espacios públicos.

Una colección que no pasa desapercibida Rioma es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de productos textiles para tapicería, decoración y moda, entre otros. El sello de diferenciación de sus tejidos con respecto a otras compañías siempre ha estado en la calidad, supervisando cada paso de la producción para asegurar lo mejor a sus clientes.

Vintage Technic, su colección vintage no es una excepción. Se trata de una colección con más de 30 textiles en una amplia variedad de colores que aportan un aire contemporáneo y renovado a cualquier espacio.

De hecho, el nombre de esta colección proviene de su inconfundible look y sus tejidos texturizados, los cuales han sido elaborados en telares Jacquard. Este es un tipo de fabricación que proporciona una combinación de hilos capaz de crear un excelente nivel de contraste de colores.

Decoración de interiores de la mano de profesionales Esta colección está pensada, principalmente, para dar a cualquier espacio un estilo elegante. Es por esta razón, que sus textiles son ideales, por ejemplo, para la tapicería de muebles o de cojines de oficinas, viviendas, locales comerciales, etc.

Los colores de estos tejidos, sumados a su textura serán la pieza que aportará a cualquier estancia un lugar con un marcado estilo vintage. Lograr un aspecto mate y elegante con un tacto agradable es una de las características de estos nuevos tejidos, muy recomendables para cortinas y colchas. La ductilidad y la suavidad destacan por encima de todo.

Una de sus ventajas más competitivas, sin duda, es el acabado antimanchas para este tipo de productos. Un tratamiento que no se encuentra habitualmente en los tejidos de 280 cm. Además, su composición de poliéster permite un lavado fácil, sin complicaciones y sin arrugas.

Sus tejidos fomentan el ecodiseño, son elaborados de forma sostenible y amigable con el medioambiente. Además, superan el Cigarette test BS 5852/EN1021, una normativa ignífuga para uso comercial y lugares públicos de alto tránsito.

Para adquirir la colección o conocer más detalles acerca de sus características, en la web de la empresa se encuentra toda la información técnica y los medios necesarios para comprarlas.



