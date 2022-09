Endless Mediterranean, Actiu lleva a Hábitat Valencia un nuevo paradigma de espacios Hospitality Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 12:26 h (CET) La innovadora propuesta de Actiu se podrá ver en sus dos espacios de este año, donde se pone la naturaleza, el bienestar y la tecnología, al servicio del uso y de la experiencia de los usuarios, junto al mobiliario y la iluminación evocan una arquitectura onírica que se mimetiza con el entorno, creando zonas ideales para conversar, relacionarse, leer, descansar, trabajar o disfrutar de una cena agradable, dentro del marco del hotel La belleza y atractivo del Mediterráneo y su estilo de vida vital y saludable inspiran el concepto Endless Mediterranean con el que Actiu transforma los espacios Hospitality, creando emociones y experiencias únicas y permitiendo múltiples configuraciones y usos.

Una propuesta que será uno de los grandes atractivos de la próxima edición de Habitat Valencia, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre en el recinto de Feria de Valencia.

La innovadora propuesta de Actiu se podrá ver en el stand C40 del Pabellón N3-P1 de la Feria, donde se materializará el concepto Endless Mediterranean, creando diversos espacios acogedores y funcionales, que permiten diferentes configuraciones, marcando una tendencia que impulsa un nuevo paradigma en el ámbito del hospitality.

Nueva experiencia de usuario

Unos espacios, diseñados por Isern Serra, donde la naturaleza, el bienestar y la tecnología, al servicio del uso y de la experiencia de los usuarios, serán transversales, y donde los diferentes elementos del mobiliario y la iluminación evocan una arquitectura onírica que se mimetiza con el entorno, creando zonas ideales para conversar, relacionarse, leer, descansar, trabajar o disfrutar de una cena agradable, dentro del marco del hotel.

Espacios construidos con piezas de mobiliario versátiles entre las que destaca la silla "mediterránea" Fluit, 100% sostenible, certificada por GreenWorld Compounding, diseñada por el estudio italiano Archirivolto Design para Actiu, que compartirá espacio con la nueva silla Bee, un proyecto personal y de diseño realizado por Vicent Berbegal, fundador de Actiu. Dentro de las soluciones de soft seating, destaca la colección Noom, un diseño amable y elegante, firmado por Alegre Design, que permite personalizar los espacios para nuevos usos y dar respuesta a diferentes necesidades de los entornos hospitality.

Presencia ampliada

Actiu también estará presente en la entrada del Pabellón N3-P1, donde creará una vanguardista Infinity Room, que propondrá a los visitantes una experiencia nueva donde el arte digital, el diseño y la tecnología permiten conectar sus emociones.

Dentro de su estrecha colaboración con València Capital Mundial del Diseño 2022, la presencia deActiu extiende también al stand del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV), cuyo mobiliario y decoración están firmados por Actiu, responsable también de la zona exterior del congreso "Diseño Interior y Salud" que se celebrará el día 22. Un evento en el que intervendrán, entre otros, el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el médico psiquiatra Luis Rojas Marcos y la arquitecta Benedetta Tagliabue.

Encuentros Actiu

Durante los días de la Feria, en la zona de charlas de Nude, Actiu abanderará también encuentros sobre diseño, espacio y bienestar. El primero, el miércoles 21 de septiembre, será una mesa redonda "Diseño contract capaz de transmitir emociones" que contará con la participación de Matilde Sessolo de Archivolto Design, Isern Serra, Cutu Mazuelos de Stone Design y Gemma Alfaro de Alfaro - Manrique Atelier.

El jueves, día 22, el espacio de Nude será el punto de encuentro de Women in Office Design (WOD) y de su coloquio "Modelos de vida y de trabajos híbridos" en el que mujeres profesionales del ámbito del diseño de espacios compartirán sus puntos de vista sobre los lazos entre las personas y los nuevos espacios profesionales.

Actiu también colaborará en la presentación del libro "Office as a tribe" del arquitecto mexicano Juan Carlos Baumgartner, que incide sobre la importancia del espacio como generador de nuevas experiencias, consiguiendo aportar bienestar, fidelizar el talento y crear sentimiento de pertenencia y de equipo, que él llama ‘tribu’. Tras la presentación, que tendrá lugar en el área de charlas de Nude, Baumgartner firmará ejemplares de su obra en el stand de Actiu.

Más allá de Hábitat

El mobiliario de Actiu tendrá una presencia destacada dentro y fuera de Hábitat y será protagonista en otros puntos de la ciudad de la mano de València Capital Mundial del Diseño 2022.

Además del Ágora de la Plaza del Ayuntamiento, en el que las sillas Fluit acogen a los visitantes de sus diferentes actividades, el mobiliario de Actiu será actor destacado en el Carme Centre de Cultura Contemporánea (CCCC), a través del evento Endless Mediterranean; sustainability and design by Actiu.

En concreto, el martes día 20, el equipo de Archirivolto Design, presentará Fluit en un evento que incluirá una composición audiovisual y un vino de honor en el CCC, cuya biblioteca del patio interior ha sido equipada por Actiu. Este evento conectará la visión de futuro de Actiu con sus valores y filosofía de siempre, como fabricante de mobiliario con más de 50 años de trayectoria. Valores donde el diseño, la innovación, la tecnología, la economía circular, la sostenibilidad y el bienestar son señas de identidad y desde el inicio ha estado comprometida con Valencia Capital Mundial del Diseño 2022, de la que es impulsora.

