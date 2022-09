byLogic participa en el IAM Annual Meeting & Expo 2022 Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 12:13 h (CET) La empresa vuelve a este evento internacional en Georgia junto con más de 2000 empresas de diferentes países Tras dos años sin asistir al IAM Annual Meeting & Expo debido a la pandemia de Covid y las restricciones de movilidad posteriores, byLogic regresa como exhibidor en 2022 al IAM Annual Meeting & Expo, del 2 al 5 de noviembre, en Atlanta, Georgia. Estarán ubicados en el Booth #300 en la sala de exhibiciones y eventos del hotel Hyatt Regency Atlanta.

Como Supplier Member de IAM desde 2016, byLogic asiste cada año, con las excepciones mencionadas, al evento que con toda probabilidad constituye la mayor feria del sector a nivel mundial. Con más de 2000 empresas asociadas en 170 países, IAM (International Association of Movers) es la principal y más reconocida asociación de la industria de mudanzas mundial, siendo un referente en cuanto a compromiso, garantía y profesionalidad.

Y byLogic no puede sino formar parte activa de la asociación, permaneciendo siempre atenta a las necesidades tecnológicas de un sector de negocios dinámico y cambiante.

Más información sobre byLogic y sus proyectos en el siguiente enlace:

https://www.bylogic.es/es/

Desde su creación, la filosofía de byLogic como compañía desarrolladora de software para empresas de mudanza, guardamuebles y logística es mejorar y actualizar continuamente sus productos y servicios, atentos siempre al feedback de sus clientes e intentando cubrir todas sus necesidades operativas con las herramientas apropiadas, siempre bajo el prisma de funcionalidades totalmente en la nube y ofrecer sus productos bajo el modelo SaaS -Software as a service-, para minimizar el esfuerzo de adquisición y la inversión por parte de nuestroclientes.

Aprovecharán sus presencia en el Annual Meeting para presentar las novedades que en los últimos dos años han incorporado a su plataforma byMovers, así como las nuevas aplicaciones desarrolladas durante este tiempo (WebForms, bLive y Backup), que vienen a completar un ecosistema de software cada vez más amplio.

Toda la información sobre sus novedades en el siguiente enlace:

https://www.bymovers.com

En un mundo postpandemia, en el que el teletrabajo se ha convertido en la principal opción para muchas empresas, nuestro software 100% en la nube proporciona a sus clientes la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, gestionando los flujos de trabajo en tiempo real de forma sencilla e intuitiva, para cualquier tipo y tamaño de empresa.

Con más de 100 clientes en 12 países, la capacidad de adaptación de sus software a los distintas peculiaridades de cada región (lenguaje, unidades métricas, divisa, huso horario, etc.) hace de sus productos una alternativa flexible y económica lista para ser utilizada en cualquier país y por cualquier empresa, sin importar su número de trabajadores o si dispone de delegaciones en distintos ámbitos geográficos.

Esperan que el IAM Annual Meeting 2022 sea, como las anteriores ediciones, una magnífica ocasión para encontrar a viejos amigos y conocer a nuevos, y conocer de primera mano las novedades y la situación de un sector tan dinámico y versátil como el de las mudanzas, logística y almacenaje.

