Ahorro energético con aerotermia, de la mano de DagaWorld

En España, la subida de los precios de la electricidad y el gas ha provocado que los ciudadanos busquen alternativas para ahorrar en los gastos mensuales. Ante esta situación, la presencia de bombas de energía aerotérmica en el mercado se ha incrementado mucho en los últimos años.

Esta tecnología se ha convertido en una opción ecológica para generar calor en los sistemas de aire, calefacción y agua de las viviendas. De esta forma, las personas pueden evitar los resultados negativos de las calderas tradicionales y tienen un ahorro energético con aerotermia.

En el país existen diversas tiendas que ofrecen dichos productos, este es el caso de DagaWorld, en donde se pueden encontrar todo tipo de bombas de calor y otras piezas importantes de este sistema.

Ahorrar más del 50 % de consumo eléctrico gracias a la aerotermia Las bombas de este tipo son sistemas de calor que funcionan con aire del ambiente o agua con un alto grado de eficiencia, lo cual reduce el consumo de electricidad más del 60 % en la factura. Estos aparatos están diseñados para obtener el máximo rendimiento en condiciones climáticas adversas. Asimismo, ahorran las emisiones de CO₂.

Los sistemas de calefacción tradicionales aprovechan el poder calorífico de la combustión, pero no son capaces de alcanzar un rendimiento neto del 100 %, ya que generan residuos o contienen partículas no combustibles, que no se queman. Por el contrario, la bomba de aerotermia puede alcanzar rendimientos de hasta el 700 %. Funcionan tomando dos tercios de la energía que necesita directamente del aire. Además, gracias a su reversibilidad, puede generar calor en invierno y aire fresco en verano.

Comprar un sistema de bombas aerotérmicas se relaciona con un menor gasto a futuro, por esta razón, se trata de una inversión positiva.

El extenso catálogo de la compañía tiene todas las piezas necesarias para los sistemas de aerotermia.

Además, ofrece marcas reconocidas, asegurando la calidad en cada venta.

Las bombas de calor de aerotermia tienen múltiples beneficios para la salud, la economía y el medioambiente. Por esto, cada vez son más los clientes que solicitan estas instalaciones para conseguir casas con mayor sostenibilidad.