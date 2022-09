Marcas como Perricone MD o Medik8 apuestan por los cosméticos híbridos para potenciar las rutinas de belleza

Tónicos que van más allá de la tonificación: opciones que frenan el acné, calman las pieles más problemáticas o hasta ofrecen un escudo a la piel Los avances cosméticos encuentran soluciones y completan las fórmulas más tradicionales, creando de esta manera sueros de altísima potencia antiedad, por ejemplo, o cremas hidratantes que no solo hidratan y tratan determinadas preocupaciones de la piel, como puedan ser la hiperpigmentación. En relación con los tónicos, "Los tónicos tradicionales ayudaban a equilibrar la piel tras la limpieza con el objetivo de devolverle a sus niveles de pH adecuados. Si bien sumaban valor al ritual cosmético diario, no eran imprescindibles, en pro de otros productos más dirigidos a tratar las preocupaciones, como los sueros, las mascarillas o las cremas", comenta Bella Hurtado, responsable de formación de la marca Boutijour. Pero esto ha cambiado. Estos formatos más ligeros han dado un salto y en esta línea están los tónicos híbridos que no solo tonifican, van más allá y son productos que se pueden convertir en un tremendo aliado cuando se habla de tratar cuestiones específicas.



Lo que ha ido ocurriendo es que estos tónicos se han ido sofisticando con los avances en I+D y han pasado de ser productos que, si bien positivos, eran relativamente prescindibles, a opciones que se convierten en parte clave de la rutina de Skincare con vistas a tratar las preocupaciones más comunes de la piel. "Nos esforzamos en crear tónicos que traten patologías o dolencias concretas, como puedan ser la hipersensibilidad o el acné, entre otras, con el objetivo de sumar valor añadido al cuidado facial desde los primeros pasos de la rutina", añade Raquel González, cosmetóloga y responsable de formación de Perricone MD.



"Un tónico se puede convertir en un aliado imprescindible ante determinadas situaciones. De hecho, puede ser el punto de inflexión entre que una rutina de cuidado nos siente bien o mal, ya que será el responsable de trabajar la piel desde el inicio para optimizarla y prepararla para los productos que vendrán después", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma húngara Omorovicza.

Tónicos híbridos que merece la pena probar

Siguiendo la tendencia de los tónicos más tradicionales, Hypoallergenic Rebalancing Elixir de Perricone MD va en esa línea, pero mucho más allá. No solo equilibra, sino que también calma en profundidad, siendo un aliado único para quienes padecen sensibilidad excesiva o para los que sufren de procesos inflamatorios, como el acné. La clave, contiene cannabidiol puro, uno de los activos más calmantes. Se puede apreciar que es un híbrido entre tónico y suero tanto en su textura como en su efectividad.

99€ en Perriconemd.es



La exfoliación es más propia de los productos específicos, como los sueros o mascarillas, pero hace ya tiempo que se ven tónicos ricos en ácidos exfoliantes, como los AHAs o BHAs. Sin embargo, estos a veces son irritativos, hasta que han llegado los Polihidroxiácidos, un tipo de ácidos con las mismas capacidades, pero con un pro: no tienen los efectos secundarios que pueden causar rojeces o picor. Esta es la clave de Press & Glow, de Medik8.

33€ en Medik8.es,

Otro tónico que puede recordar a un suero es Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner. Su textura es mucho más geloide que la de un tónico tradicional y su fórmula brilla por ofrecer un maravilloso escudo anti-polución gracias a las capacidades antioxidantes de la flor de loto. También posee números complejos de patente propia de Boutijour ricos en ingredientes protectores como el té verde.



48€ en Purenichelab.com



Y en la búsqueda de la hidratación máxima llega Omoressence, un triple híbrido entre esencia, tónico y suero de la firma Omorovicza. Trabaja la hidratación de la piel al incluir en su fórmula principios que le ayudan a retener la humedad. Posee aminoácidos restauradores y polisacáridos que mejoran el microbioma de la piel, así como silicio para reafirmar y mejorar su síntesis de colágeno.



104€ en Purenichelab.com