Especialistas en traumatología deportiva se incorporan a Sport Center de Olympia Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 09:25 h (CET) Los equipos de los doctores Manuel Leyes y José Tabuenca cooperarán para convertir a Olympia en un centro a la vanguardia en Traumatología y Medicina del Deporte Especialistas de prestigio y experiencia en el tratamiento de las lesiones del deporte, incluyendo jefes de los servicios médicos de selecciones y federaciones nacionales que han participado en juegos olímpicos y campeonatos del mundo, se incorporan a Sport Center de Olympia para convertirlo en un centro a la vanguardia en traumatología y medicina del deporte. Este equipo está liderado por el traumatólogo Manuel Leyes, referente en traumatología del deporte y por José Tabuenca, reconocido experto en artroscopia y cirugía reconstructiva del miembro superior.

El Sport Center está ubicado en el nuevo espacio de Quirónsalud en Caleido (IE) y cuenta con unas excelentes instalaciones y la tecnología más avanzada al servicio del deportista.

De acuerdo al doctor Manuel Leyes, dedicamos una atención personalizada al paciente con un enfoque multidisciplinar, contando con traumatólogos, médicos del deporte, fisioterapeutas, cardiólogos, psicólogos, nutricionistas, radiólogos, podólogos, etc. La comunicación continua y efectiva entre todos estos profesionales mejora el diagnóstico, la planificación del tratamiento y los resultados.

"Gestionamos la salud del deportista profesional y de su familia, siendo un One Stop Service. Con el fin de cuidar todos los aspectos de su salud y enfermedad, poniendo a su disposición los mejores profesionales y la última tecnología", indica Manuel Leyes. Pero como señala este especialista, también "queremos ofrecer al público general la misma calidad de asistencia que llevamos dando a los deportistas profesionales en los últimos 20 años. En las grandes ligas americanas NBA, NFL y NBL, en las ligas profesionales nacionales de fútbol y baloncesto, en múltiples selecciones nacionales y en las federaciones de balonmano, esquí, tenis, pádel, gimnasia, judo, atletismo, golf…", subraya el doctor Leyes.

Según el doctor José Tabuenca, el servicio está dividido en unidades funcionales superespecializadas según regiones anatómicas, pie y tobillo, cadera, rodilla, columna, hombro y codo, muñeca y mano.

En el Sport Center de Olympiala actividad quirúrgica va enfocada a aquellas técnicas que no requieren hospitalización. Las cirugías que precisen un ingreso, se realizarán en el Hospital La Luz de Madrid, del Grupo Quirónsalud, adscrito a este innovador centro del Paseo de la Castellana. En dicho hospital se creará el primer centro monográfico de España de cirugía protésica. "Para ello, contamos con jefes de sección de hospitales de referencia con dedicación exclusiva a cirugía protésica. Disponemos, además, de los más sofisticados y avanzados sistemas de realidad aumentada, cirugía robótica, y seguimiento telemático de la evolución del paciente y de su rehabilitación", señala Manuel Leyes.

Los doctores Manuel Leyes y José Tabuenca coinciden en afirmar que su objetivo es ofrecer una excelencia técnica y un tratamiento de la mayor calidad médica y humana, poniendo al servicio de los pacientes los mejores profesionales y la tecnología más vanguardista.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.