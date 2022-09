Fit+ aterriza en España tras una larga trayectoria en el ámbito internacional Comunicae

lunes, 19 de septiembre de 2022, 09:33 h (CET) Con un modelo propio automatizado que suma más de 200 gimnasios en todo el mundo, fit+ escoge a Tormo Franquicias Consulting para su expansión nacional El número de socios adscritos a gimnasios españoles ha continuado creciendo en los últimos cinco años gracias a la aparición de nuevos conceptos fitness. Según el último estudio publicado por la asociación de fitness y clubes deportivos IHRSA, la tendencia de socios inscritos continua al alza incrementándose entre un 2-3% anual, ya que, en la actualidad, 5,3 millones de personas son socios de un gimnasio o club de fitness, casi medio millón más que en 2014.

En este contexto favorable, la red internacional de gimnasios fit+, con un modelo testado y consolidado por su factor innovador y actual, ha aterrizado en España con un objetivo claro: trasladar la experiencia de sus más de 200 gimnasios a través de un modelo de franquicia que tenga como sello de identidad la automatización, calidad de servicio, adaptabilidad del modelo y competitividad de precios.

El modelo pionero que propone la reputada enseña de gimnasios fit+ en España, proporciona la capacidad de automatizar un gimnasio en el que no requiera personal físico para llevar a cabo la actividad del mismo. Este sistema ha causado revuelo ya que la optimización y la proyección de beneficio económico que supone, da la posibilidad a emprendedores e inversores a apostar por un concepto único hasta el momento.

La implantación del grupo en la península ha sido muy positiva, teniendo una gran acogida de clientes que conocían de antemano las instalaciones de fit + y su bagaje y repercusión internacional, y experimentando una buena respuesta de inversores con capacidad económica y pasión por el sector.

Desde la consultora responsable en desarrollar el concepto en España, Tormo franquicias Consulting, l asegura que: "fit+ es una marca con un potencial demostrado y una proyección de facturación exponencial".

Actualmente, fit+ se encuentra en plena búsqueda de perfiles que quieran asociarse como franquiciados a esta red ofreciendo condiciones de adhesión económicas y personalizadas. Además, desde la central franquiciadora, equipan íntegramente las instalaciones con maquinaria importada de los mejores proveedores haciendo posible que la variedad sea algo tangible. Esto da la posibilidad de centrarnos en servicios de musculación, cardio, circuito rápido, salas especiales, etc. Y posiciona la marca en la zona de exclusividad gracias a la labor de las campañas de marketing on y off-line, augurando el buen funcionamiento y éxito de la unidad.

