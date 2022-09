​Once de Septiembre, fecha que ha cambiado el curso de la historia en dos oportunidades: 1973 y 2001

En 1973 aviones chilenos bombardearon su propio palacio presidencial produciendo la muerte del presidente constitucional. Hace 2 años aviones secuestrados se estrellaron sobre blancos civiles y estratégicos de EEUU. Si el Pinochetazo de 1973 fue el mayor operativo apoyado por la CIA contra un gobierno electo en Sudamérica, el macro-atentado de Nueva York y el Pentágono ha sido visto como el mayor descuido que haya tenido la inteligencia estadounidense en la postguerra.



El golpe de Pinochet acentuó un período de juntas militares en el cono sur. Este iniciaría un nuevo modelo económico de privatizaciones y liberalización, el cual sería imitado por gran parte del globo bajo el argumento que fomentaba a la empresa privada y a la producción. El monetarismo remplazaría al viejo modelo proteccionista de industrialización con fuerte intervención estatal y sustitución de importaciones.

Para la izquierda se cuestionaba la estrategia de materializar su ideal socialista por la vía parlamentaria. Para algunos solo quedaba preparar una revolución y para otros, incluyendo Lula y Lagos la lección era que la única manera de llegar al gobierno y no ser depuesto era ajustarse a las reglas del mercado y del orden imperante.

Los críticos al pinochetazo cuestionan la destrucción de una de las democracias representativas continuas más longevas que tenía Latinoamérica, los miles de asesinatos, torturados y desparecidos y la liquidación de los beneficios sociales que gozaban muchas capas empobrecidas. Mas, hoy en día hasta los socialistas sucesores de Allende mantienen el modelo económico impuesto por dicho cuartelazo.

La destrucción de las Torres Gemelas produciría una respuesta total por parte de la única super-potencia que quedaba. Se iniciarán dos grandes guerras (Afganistán e Irak) y se genera la nueva doctrina de las intervenciones preventivas. La nueva tesis es que los EEUU y sus aliados tienen la obligación de atacar otros países que consideran puedan representar un peligro para su seguridad.

El 11 de septiembre de 1973 sentó a la larga las bases del nuevo sistema económico que terminaría siendo el de la globalización y que se basa en reducir el rol del estado para permitir que la empresa privada pueda expandirse.

El 11 de septiembre del 2001 sienta las bases del nuevo orden mundial en el cual los EEUU conciben que su rol está en erradicar al terrorismo teniendo la licencia de poder inmiscuirse militarmente en los lugares que consideren necesario.

Al margen de cual sea la opinión personal que uno tenga frente a ambos hechos violentos lo cierto es que lo acontecido tras esos dos XI-IX se han creado las bases del actual sistema global.

LOS DOS 11 DE SEPTIEMBRE

En esta fecha se ha cambiado el curso de la historia internacional en las últimas 3 décadas. En 2001 un grupo de aeropiratas se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Posiblemente los fundamentalistas islámicos que perpetruaron esa matanza no se percataron que exactamente 28 años antes la principal sede de otro país americano había sido atacada desde el aire. En 1973 fue destruido el palacio de gobierno de Santiago. Dicha acción no fue hecha por pilotos extranjeros sino por unas FFAA que habían estado apuntaladas por la CIA, la agencia de inteligencia de la misma superpotencia que sufriría el macro-atentado del 2001. El 11 de septiembre de 1973, así como el del 2001, se alteró el orden mundial.

En 1973 se puso punto final al primer experimento de gobierno constitucional de partidos pro-soviéticos en Occidente. Pese a que la Unidad Popular chilena manifestaba someterse al sistema de las democracias capitalistas representativas patrocinadas por Washington, la administración estadounidense le consideró intolerable.

Antes del golpe de Augusto Pinochet la izquierda había crecido electoralmente y había un clima de tensión social. El canciller norteamericano Henry Kissinger sostenía que no se podía aceptar que un pueblo por ignorancia se tornase comunista.

El cuartelazo santiagueño sirvió para demostrar que el principal poder occidental no podría tolerar gobiernos contestatarios aunque fuesen elegidos bajo sufragio universal. Además alentó la consolidación o extensión de las dictaduras anti-comunistas en todo el Cono Sur.

El nuevo régimen instaurado el 11 de septiembre de 1973 sería el mismo que iniciaría el actual modelo económico que acabaría por implantarse como moda durante la globalización. La receta pinochetista consistía en renunciar al viejo sistema de economía keynesiana, que protegía la industria y el mercado internos, que promovía el desarrollo buscando sustituir las importancias y elevando el consumo mediante el incremento del nivel de ingresos de la población. Para la escuela de Chicago se imponía dar paso a una economía abierta a las importaciones y al libre flujo de capital extranjero. Pese a que ello implicaría una inicial destrucción de muchas industrias que producían para el mercado interno, el aumento del desempleo y la reducción de salarios reales y condiciones laborales, a la larga - se sostenía- se permitiría una nueva acumulación de capital. Orientándose hacia la exportación y estabilizando la moneda, Chile empezó a mostrar una pujanza económica que quizo ser imitada por otras naciones del hemisferio sur.

Para los críticos del neo-liberalismo se trataba de hambrear al pueblo para exportar. Para el monetarismo en boga ésta era la única posibilidad de poder competir en el mercado internacional y desarrollar a los países en ese camino.

El pinochetazo fue uno de los momentos de mayor conflicto entre las dos superpotencias cuando ambas parecían haber llegado a la década de los setentas a un nivel de empate.

A fines de esa década la nueva administración de Carter fue dando un viraje hacia patrocinar los derechos humanos como vía para minar al bloque soviético y para dar base social a los nuevos gobiernos que aplicasen reajustes económicos en Latino América.

El modelo militar impuesto en Chile el 11 de septiembre de 1973 fue siendo dejado de lado para patrocinarse el sistema neo-liberal que éste había empezado a alentar. La mayor victoria de dicho evento fue que a larga los propios países del Pacto de Varsovia acabarían por renunciar al sistema de economías planificadas y de régimen de partidos únicos comunistas, para abrazar el mercado capitalista. El monetarismo pinochetista se convertiría en una panacea para varios círculos en Moscú.

En el 11 de septiembre del 2001 le tocó a los EEUU el recibir un ataque desde el aire. Los símbolos de su poderío militar y económico fueron atacados. La CIA esta vez no fue acusada de organizar el golpe, sino de no haberse dado cuenta de ella o, en el peor de los casos, haberlo dejado pasar para justificar una carrera militarista.

En ambas fechas de 1973 y 2001 las administraciones nortamericanas estaban en manos de republicanos duros. Bush hijo y Kissinger son quienes hoy encabezan la tendencia halcona dentro del partido gobernante planteando una inmediata guerra contra Irak, aunque muchos líderes republicanos se muestran dudosos sobre si es conveniente lanzarse a una intervención bélica sin suficiente apoyo internacional o justificativos.

Tras el 11 de septiembre del 2001 los EEUU lanzaron un proyecto de incremento militar fuerte. El presupuesto armamentístico de la única super-potencia subió hasta significar más que la suma de los demás siete siguientes poderes. Se vertebró la mayor coalición de países nunca antes vista para poder atacar Afganistán.

Uno de los países más pobres del planeta empezó a recibir cada mes un promedio de mil millones de dólares en bombardeos. Esta cifra equivalía al promedio de las exportaciones afganas en más de doce años.

La incursión en Afganistán condujo a la caída del gobierno y a que éste fuese remplazado por una coalición de caudillos militares, muchos de ellos con peores historiales de matanzas contra indefensos y crímenes de guerra que los propios talibanes.

Ni Bin Laden ni Mullah Omar han sido capturados. Pinochet fue apresado y luego liberado. Los responsables de las dos matanzas de los 11 de septiembre han recibido distinto juzgamiento por parte de Occidente. Ambos han sido colaboradores de la CIA pero uno siempre se mantuvo amigo de los EEUU pero el otro le agredió. Al general chilena se le permitió regresar a su país bajo presión de los conservadores. Al fundamentalista saudita se le persigue al extremo de haberse producido unas 3,000 muertes civiles con los bombardeos occidentales en Afganistán.

Pese a que no se ha dado con el objetivo de capturar a los organizadores del macro-atentado contra Manhattan y Washington, la lección que ha dado Busch es que su país es el policía global y que tiene la capacidad de poner orden donde allí lo considere necesario.

La nueva doctrina que se ha impuesto es la de tratar con dureza a todos aquellos a quienes se sindican como terroristas. Siguiendo esas pautas Sharon se lanzó a arrasar a la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno fundamentalista hindú ha incrementado su accionar contra los separatistas de Cachemira y se ha planteado la posibilidad que se pudiese desatar la primera guerra nuclear, la cual sería entre la India y Pakistán. En Colombia subió a la presidencia Alvaro Uribe pregonando una ofensiva generalizada contra la guerrilla. En el país vasco acaba de decretarse la ilegalización del Batasuna, un partido que aglutina a más de un décimo del electorado pero que es acusado de ser el brazo legal del ETA.

Muchos críticos de la nueva línea dura sostienen que las cruzadas anti-terroristas no buscan dar solución al real problema que ocasiona la violencia social. El crecimiento de las desigualdades entre naciones y clases, el incremento de la pobreza y el deterioro del medio ambiente son cuestiones que a los EEUU se les acusa de menospreciar, y son éstas las que ocasionarían diversos movimientos sociales o el accionar de grupos violentistas. Para los partidarios de la línea anti-terrorista se necesita poner orden a nivel global para poder garantizar las inversiones y la economía.

Los dos XI-IX fortalecieron inicialmente a la derecha republicana y a su agenda de mayor dureza militar contra sus enemigos, mayor intervencionismo norteamericano y mayores conseciones para las multinacionales estadounidenses. En el primer caso la linea halcona de Nixon-Kissinger conllevó a un eventual debilitamiento de Washington y a levantamientos anti-norteamericanos exitosos en Indochina, Nicaragua e Irán. En el segundo caso está llevando a Busch a una política de intervención bélica en Irak que podría aislar a los EEUU en relacióna diversos aliados europeos y musulmanes, y que podría terminar produciendo nuevas reacciones contra dicha potencia.

XI-IX: Las cifras

El 11 de Septiembre 19 aeropiratas islamistas (15 de ellos sauditas) secuestraron 4 aviones que contenían 266 pasajeros. Todos ellos murieron al igual que 2823 en las Torres gemelas y 125 en el Pentágono.

El número de civiles afganos muertos mediante las bombas lanzadas por EEUU se calcula entre 3,100 y 3,600. Se estima que un 25% de las bombas que cayeron sobre Afganistán no dieron en el blanco planeado y que otro 10% puede haberse transformado en minas.

Las Torres gemelas llegaron a ser el edificio más alto del mundo y el símbolo de la pujanza económica de la ciudad sede de las Naciones Unidas y la bolsa de Wall Street. Esta era como una ciudad donde cada día trabajaban 50,000 personas y le visitaban un promedio de 140,000.

Las pérdidas en propiedades y seguros producidas en dicho ataque superan los $US 21 mil millones. Las pérdidas para la compañías de seguro pueden ascender a los $US 50 mil millones. Después del macro-atentado se calcula que se perdieron 100,000 empleos en el área baja de Manhattan, 237,000 en los primeros 5 siguientes meses en la industria de viajes norteamericana y que para fines del 2002 se habrá llegado a los 1.8 millones de empleos perdidos en los EEUU.

26 días después del 11 de septiembre Afganistán fue atacado por la mayor coalición bélica de la historia. Más de mil millones de dólares mensuales en gastos militares y de 22,000 bombas fueron desplegados por los EEUU en los primeros 6 meses del conflicto afgano.

Las exportaciones afganas ascendían a los $70-80 millones anuales. EEUU, en cambio exportó en el año 2000 $776 mil millones. El ingreso promedio anual de un afgano era de $800, mientras que el de un estadounidense era de $36,200.

Antes de los bombardeos en Afganistán habían 24,6 kilómetros de ferrocarriles y 2,793 kilómetros de caminos pavimentados. En EEUU hay 225,750 kilómetros de vías férreas y 5,733,028 kilómetros de caminos asfaltados. Antes del 11 de septiembre había en Afganistán 1 proveedor de internet, 29,000 teléfonos, 100,000 aparatos de TV y 167,000 radios. En EEUU, en cambio habían 7,800 proveedores de internet con 250 millones de cibernautas, más de 225 millones de teléfonos, 264 millones de aparatos de TV y 575 millones de radio.

La guerra contra Afganistán se dio para dar con los líderes acusados de organizar la matanza del 11 de septiembre. Sin embargo, Bin Laden y Mula Omar siguen libres. Sólo se ha dado con 2 dirigentes de Al Qaeda: Mohammed Atef, jefe de operaciones muerto en noviembre, y Abu Zubaydah, jefe de reclutamiento, arrestado en Pakistán.

Se piensa que 25,000 combatientes islamistas de unos 70 países fueron entrenados en Afganistán por Al Qaeda. El núcleo central lo constituían unos 3 a 10,000 combatientes. La mayor parte de ellos ha logrado eludir la captura o ha salido de Afganistán. La mayor parte de la población afgana sobrevive en la miseria y en medio de un país destruido por 25 años de guerra y por haber sido bombardeado por todas las grandes potencias.

Las Cifras han sido tomadas de 'CIA World Fact Book', 'The Guardian' (4-9- 02) y 'The Observer' (18-8-02).

Entrevistas

EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

1) ¿ HAY EVIDENCIAS QUE LA DERECHA REPUBLICANA DE ESTADOS UNIDOS TUVO CONOCIMIENTO PREVIO, Y ESPERÓ, Y APROVECHÓ EL ATENTADO DEL 11 DE SETIEMBRE PARA INVADIR AFGANISTÁN? Hay una tesis difundida en ciertos medios en sentido que un sector de los servicios de inteligencia y de la derecha halcona estadounidense sabían que se iba a producir atentados fundamentalistas y les permitió que pasasen para poder ganar a la opinión pública a una ofensiva militarista global. Quienes afirman éstos sostienen que apenas pasado el 11 de septiembre aparecieron extensos proyectos de ley y de invasiones que deberían haberse tenido listos previamente y que el macro-atentado permitió que Bush, un hombre que perdió las elecciones y que no era popular, se transformase en el mandatario estadounidense más popular en más de un siglo.

La tesis es que ésta sería una repetición de lo pasado con Pearl Harbor cuando un sector norteamericano quería ganar al pueblo estadounidense a una guerra y dejó que se diese un brutal ataque para concitar un apoyo generalizado.

Sin embargo, no existen evidencias contundentes que prueben ello. Pese a toda la propaganda periodística tampoco hay pruebas irrefutables en sentido que Bin Laden sería el autor intelectual de los ataques de Nueva York y Washington.

La CIA sostiene que no fue capaz de preveer el 11 de septiembre. Lo importante es entender que después de este día los EEUU dan un giro en la política mundial. Para ellos la prioridad consiste en armarse para aplastar a quienes tilda como terrorista o ejes del mal, mientras que se desdeñan aspectos como ir eliminando la fosa entre pobres y ricos, la contaminación ambiental, la situación de los inmigrantes, etc.

2) ¿ESTADOS UNIDOS DESEA ASENTARSE CON UN GOBIERNO CUASI DEPENDIENTE EN ESA REGIÓN? EEUU inicialmente sólo quiso encontrar a Bin Laden. Al final no logró dicho objetivo y se ha visto obligado a construir un gobierno, algo que no estaba en sus planes originales. En Afganistán no hay mayores riquezas y éste ha sido un país que ha sido disputado tradicionalmente entre Moscú y Londres.

Washington empezó a meterse allí desde que en 1979 decidió socorrer a los contras locales que se enfrentaban a la invasión soviética. Sin embargo, mantener una permanente presencia en Afganistán es costosa y desgastante.

3) ¿ LAS AMBICIONES DE ESTADOS UNIDOS SON DE LOGRAR PERMANENTE DOMINIO MILITAR, POLÍTICO, Y ECONÓMICO ALLÍ? ¿POR QUÉ? Lograr un gobierno estable y amigo en Afganistán es clave para EEUU. Al oeste de Afganistán están dos de los tres 'ejes del mal'. Bush necesita contener el avance iraní en la región y preparar una intervención en Irak.

Al este de Afganistán está la provincia de Cachemira, la cual puede ocasionar la primera guerra nuclear (entre India y Pakistán). Al norte está el Asia central, dominio histórico de Moscú en el cual Norte América recién empieza a entrar. Esta es la segunda zona petrolera más rica del viejo mundo y por primera vez el Pentágono ha ido logrando enviar tropas.

4) ¿ ES FACTIBLE QUE LO LOGRE EN UNA REGIÓN CULTURALMENTE TAN DISTINTA? ¿PARA ELLO HAY SECTORES AFGANOS IMPORTANTES QUE DESEAN CONSENTIR LA INSTALACIÓN DEL PREDOMINIO CULTURAL OCCIDENTAL? ¿ESPERAN SER SOCIOS COMERCIALES, POLÍTICOS, Y MILITARES? Pienso que la cuestión cultural no es la central. Los principales aliados norteamericanos en el mundo mahometano son los regímenes más fundamentalistas de las petro-monarquías del golfo. Estas se basan en un sistema de valores muy distinto al de las democracias occidentales. En ellos las mujeres no tienen derechos, hay una policía religiosa que persigue infieles o miembros de otras sectas, no existen partidos, sindicatos o elecciones, se prohibe el consumo de alcohol o el que las mujeres salgan solas a la calle o sin velo, etc.

Los mismos talibanes inicialmente fueron una carta pro-estadounidense y algunas multinacionales, como la Unocol, quisieron invertir allí diciendo que se debía apoyar al Mulla Omar, pues su fundamentalismo, al igual que en el caso de los sauditas que le patrocinaban, permitía orden y estabilidad.

A lo que Karzai y los EEUU apuntan es hacia estabilizar Afganistán y colocar a éste dentro del área de países que reciben inversiones y apoyo diplomático y económico por parte de las potencias occidentales.

5) ¿CUAL ES LA POSICIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS ANTE LA DESINFORMACIÓN A QUE SE HA SOMETIDO AL PERIODISMO INTERNACIONAL SOBRE LA GUERRA EN AFGANISTÁN, NO PERMITIÉNDOLE ESTAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS? La mayor parte de los medios acepta la guerra anti-terrorista. Sin embargo, existe una creciente preocupación y hasta oposición a una incursión en Irak. Esta última se mantiene como impopular en la mayor parte de Europa y hasta dentro del gobernante partido laborista de Tony Blair. En algunos medios, como recientemente ha pasado con la revista Newsweek, empiezan a difundirse noticias de matanzas perpetradas por fuerzas que están en el actual gobierno afgano.

6) ¿LA GUERRILLA TALIBAN PLANTEA LA LUCHA A LARGO PLAZO?, ¿ES FACTIBLE PARA ELLOS LOGRARLO, O LA SUPERIORIDAD TÉCNICA Y LAS MASACRES LA HAN DIEZMADO? Los talibanes no son los únicos sectores que se oponen al actual gobierno. Además, ellos están divididos. Algunos de ellos están apuntalando al gobierno de Karzai, el mismo que inicialmente estuvo con los talibanes.

Al Qaeda y el Talibán no son lo mismo. El primero es una internacional fundamentalista con una estrategia global para reconstruir un super-estado islámico desde la costa atlántica africana hasta la costa pacífica del sudeste asiático. El segundo es, mas bien, un movimiento semi-provinciano basado en códigos pashtúes que no se aplican al resto de sociedades mahometanas.

Lo que puede pasar es que el actual gobierno de coalición se derrumbe como fruto de sus propias contradicciones o rechazos que pueda generar en la población. Se acaba de descubrir una masacre de más de mil presos rendidos talibanes quienes fueron sofocados vivos en camiones. Antiguos asesinos, narcos y corruptos están en la actual administración.

Una variante que debe ser tomada en cuenta es la propia población, la misma que tiene formas de protesta que no son necesariamente la guerrilla. Por ejemplo, hay varios grupos de mujeres que están luchando por sus derechos. Existe la Asociación Revolucionaria de Mujeres Afganas que se opone tanto a los talibanes como al actual ejecutivo. Debido a la crisis han de organizarse nuevos sindicatos, organismos populares, gremios profesionales, comités para la distribución de alimentos, etc.

7) ¿ HAY OTROS SECTORES GUERRILLEROS QUE PUDIERAN ENFRENTAR EN EL FUTURO A LAS FUERZAS NORTEAMERICANAS EN AFGANISTÁN? Es difícil conocer que puede estar pasando en las zonas más lejanas de este aislado país. En Afganistán hay decenas de caudillos militares que unas veces se alían entre ellos o con una determinada potencia y luego se les pueden enfrentar. Hekmaytar, por ejemplo, fue el caudillo pashtún más importante en la lucha contra la URSS. El fue quien obtuvo más fondos de la CIA. En 1992-96 él entro en conflictos con otras fracciones por la disputa de Kabul. Luego los talibanes lo tumbaron y él se refugió en Irán. Sin embargo, Hekmaytar se opuso a la Alianza del Norte y cuando se produjeron los bombardeos norteamericanos él llamó a hacer causa común con los talibanes. Se sostiene que él está en Afganistán encabezando un grupo armado.

Algunos de los actuales componentes del gobierno multi-partidario afgano de Karzai puedan acabar enfrentándose armadamente. Los sectores ligados a Irán, como los hazaras o Khan, líder del oeste afgano y de la región de Herat, tienen roces con las alas más cercanas a EEUU. Hay otros caudillos militares que podrían entrar en fricciones con Karzai u occidente por que se oponen a dar paso a un ejército nacional centralizado o por que defienden sus feudos, fuentes de corrupción o comercio de drogas.

IRAK, IRAN, SIRIA, ISRAEL

8) ¿DE QUÉ DEPENDE QUE ESTADOS UNIDOS DECIDAN INVADIR IRAK? ¿CUÁL ES LA FINALIDAD ÚLTIMA QUE BUSCA EL GOBIERNO DE BUSH? El objetivo de Bush es acabar una cuenta pendiente que viene desde su propio padre. Hussein sobrevivió al primer Bush y a Clinton, y el actual mandatario no quisiera pasar sus 4 u 8 años en la casa blanca sin haber acabado con Saddam.

La tesis es que todo gobierno hostil a EEUU podría ser removido por la única super-potencia. El problema está en que, si no se obra bien, una incursión bélica podría resultar un remedio peor que la enfermedad. EEUU podría ganarse la enemistad del mundo árabe y Europa, y se podría generar un foco de resistencia que últimamente podría desestabilizar la maquinaria interna y generar reacciones populares como pasó con Vietnam.

Los EEUU y Gran Bretaña están divididos en torno a esta cuestión. Bush y Kissinger quieren ya una intervención. Para sectores republicanos no se puede entrar a Irak como se hizo con Afganistán. Hussein lleva más de 2 décadas en el poder y su país es mucho más estructurado, rico y armado. Casi todos los países árabes se oponen a una invasión a Irak. Francia y Alemania tampoco secundan ésta.

Blair y algunos sectores estadounidenses están de acuerdo con una línea dura en Irak pero para pasar a la invasión quisieran que se amplíe la coalición internacional, que se deje a Hussein sin argumentos o que la ONU les avale.

9) ¿ BUSH ES PARTIDARIO DE ARROJAR BOMBAS NUCLEARES? SI LO HACEN, ¿CUÁLES SERÍAN LAS CONSECUENCIAS MILITARES Y BIOLÓGICAS? Por el momento EEUU no habla de ello ni creo que se atrevan a hacerlo. El país que se atreva a emplear un arma nuclear acabará por ocasionar una ola de repulso muy grande a nivel global, lo mismo que podría acabar produciendo una bomba atómica política de respuestas masivas en contra suya.

LAS GUERRILLAS

10) ¿LOS GRUPOS GUERRILLEROS DE LAS REGIONES EN CONFLICTO EN EL MUNDO ESTÁN VINCULADOS ENTRE SÍ? No. Se podrá acusar a las FARC colombianas de coordinar con el ETA vasco o el IRA irlandés pero hay un brutal abismo con fundamentalistas islámicos. Estos grupos guerrilleros se formaron coordinando con Cuba o con otras fuerzas allegadas al bloque soviético durante la guerra fría. Los binlandistas y otros sectores integristas musulmanes fueron inicialmente entrenados y armados por la CIA para demoler al bloque soviético. Mientras los islamistas buscan una teocracia, son hostiles a otras religiones, a los derechos de las mujeres, a los sindicatos y a toda forma de democracia, las guerrillas de inspiración guevarista integran a combatientes femeninos, son seculares y postulan un 'socialismo democrático'.

Dentro de los mismos fundamentalistas hay diferencias. El Hizbola libanés condenó los atentados del 11 de septiembre y es hostil a Bin Laden, quien persigue a los chiítas en los cuales éste se basa. El Hamas palestino se cuida de no atacar objetivos estadounidenses y en distanciarse de las alas islamistas que desde Cachemira hasta Filipinas se alían a Bin Laden.

Dentro de las guerrillas que hablan de socialismo también hay diferencias. Los zapatistas mexicanos buscan presionar al sistema para reformarlo y rechazan querer tomar el poder, una estretagia distinta a la de los grupos guerrilleros tradicionales castristas que plantean una guerra generalizada. Los maoístas (que eran fuertes en Perú y que tienen un crecimiento en Nepal) cuestionan a las guerrillas pro-cubanas como 'revisionistas' y antiguas aliadas del 'social-imperialismo'.

Hay guerrillas que sólo apuntan a la separación de su nación. Algunos están dispuestos a buscar la alianza con los EEUU para lograr ello. Por ejemplo, la Unión Patriótica Kurda manifiesta que se uniría a Bush para atacar a Hussein, mientras que el Partido de los Trabajadores Kurdo (PKK) de Ocalán mantiene un regular enfrentamiento armado con Turquía, miembro de la OTAN.

11) ¿ALGUNOS POSEEN ARMAMENTO SOFISTICADO Y NUCLEAR? Ningún país latino americano posee armamemnto nuclear. Ninguno de los '3 ejes del mal' (Irán, Irak o Nor-Corea) lo tienen. Hasta la fecha la acción más sofisticada que han perpetrado ese tipo de grupos es hacer estrellar aviones o atacar edificios públicos. Para ello se requiere una buena organización y militancia, pero no un elevado arsenal militar.

La incursión norteamericana en Afganistán ha demostrado que Al Qaeda no cuenta con armas de destrucción masiva. En cambio, los EEUU si han utilizado bombas, como la 'deshojadora de margaritas' que destruye toda forma de vida en un radio de medio kilómetro a la redonda.

12) ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA QUE LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA, EL PAÍS VASCO, E IRLANDA, PUEDAN LLEVARSE A CABO Y LLEGAR A BUEN TÉRMINO? ¿ O LA VICTORIA MILITAR ES LO QUE REAL Y FINALMENTE PRETENDEN LOS CONTENDIENTES? De los 3 procesos el único que aún se mantiene es el del Norte de Irlanda. Allí se ha logrado que el Sin Feinn, partido legal ligado al IRA, tenga 2 de los 10 ministerios de Irlanda del Norte, detente la alcaldía de Belfast y haya avanzado electoralmente al sur en la república independiente de Irlanda. Hopy éste es el partido más grande en los dos lados de dicha isla.

El IRA ha aceptado que no puede lograr por la vía armada la reunificación de la isla y que debe buscar progresivamente ir haciendo que el norte se vaya asociando al sur. Su estrategia se ve favorecida por el hecho que la República de Irlanda está en pujanza económica y eso influye sobre la élite protestante del Norte, y porque la minoría católica del norte esté muy cercana a convertirse en mayoría. El principal aspecto que apuntala su nueva orientación es un cambio en las políticas de Londres y Washington a favor de lograr un desarme y una pacificación.

Sin embargo, este proceso de paz no está garantizado. Hay disidentes republicanos activos. Hay grupos paramilitares monarquistas activos. Los partidos unionistas, que son la mayoría en el norte, persisten en su veto para mantener dividida la isla, y los republicanos aún no han logrado unir a Irlanda o siquiera sacar a las tropas británicas de su provincia.

En el país vasco se acaba de ilegalizar a Batasuna, un partido ligado al ETA pero con más de un décimo del electorado. Este paso fue secundado por los socialistas e implica una política opuesta a la aplicada en Irlanda donde al Sin Feinn se le invita a co-gobernar.

En Colombia los intentos de absorber a las FARC dándoles una zona propia han sido remplazados por el de una confrontación abierta y el llamado a incrementar el personal y el armamento de las fuerzas armadas así como de dotarlas de un millón de nuevos civiles informantes.

Durante la administración Clinton EEUU promovió los procesos de pacificación en Sudáfrica, Palestina-Israel, Colombia e Irlanda. La nueva línea dura ha revertido el proceso de pacificaciòn en el medio oriente. Por otra parte ha surgido un nuevo estallido en Zimbabwe. La tesis de la cruzada antiterrorista global conlleva a buscar una solución preferentemente militar a las diversas tensiones internas que tienen países en conflicto.

INDIA Y PAKISTAN

13) ¿LA TENSIÓN PERMANENTE ENTRE LA INDIA Y PAKISTÁN PUEDE DERIVAR EN UNA GUERRA DE GRAN INTENSIDAD, O UNA GUERRA NUCLEAR? ¿ CUAL ES LA POSICIÓN DE LAS GRANDES POTENCIAS? Si, podría conducir a una guerra nuclear. Por el momento sólo hay choques fronterizos y diplomáticos. Hay también pogromes contra musulmanes en la India. Pakistán ha sido tradicionalmente aliado estratégico de EEUU en la zona mientras que Rusia e India han tendido a buscar acercamientos. China, en sus rivalidades con la India sobre Cachemira y los Himalayas ha tendido a buscar componendas con Pakistán.

Para las grandes potencias se requiere evitar una guerra entre dos grandes países que desde su creación hace 55 años y en 3 oportunidades han tenido conflictos militares.

Pakistàn se encuentra en una situación muy dificil. En su frontera este se han visto obligados a sacrificar a sus aliados talibanes, quienes fueron su propia creación, para dar paso a un gobierno en el que están sus enemigos de la Alianza del Norte que incluye fuerzas pro-rusas y pro-iraníes. En la frontera oeste hay históricas rivalidades con India a raíz de Cachemira, la única provincia india fronteriza de mayoría musulmana que Pakistán reclama como suya y la India se niega a dar siquiera un nivel de autonomía.

La India y Pakistán azuzan el comunalismo religioso como vía de escape para las tremendas tensiones sociales internas y por su incapacidad de acabar con la extrema pobreza en que viven sus pueblos.

LAS CUMBRES Y SUS FINALIDADES

14) ¿LAS CUMBRES INTERNACIONALES DE LAS GRANDES POTENCIAS LO SON PARA AFIANZAR SU HEGEMONÍA, PARA PERFECCIONAR SUS ESTRATEGIAS?,¿ O PARA REPLANTEARSE LA DIVISIÓN Y HONDURA CADA VEZ MAYOR ENTRE ELLAS Y LOS PAISES SUBDESARROLLADOS? Las reuniones del Grupo de los 8 o de la OTAN tienen como objetivo regular la hegemonía que tienen sobre el conjunto de la economía y la política planetarias. Todas ellas quieren mantener su poderío y el peso que tienen en determinadas regiones. EEUU quiere afianzarse en las Américas y convertirse en policía global, Alemania quiere ser el eje de Europa y el principal poder en el este exsocialista. Francia apuesta a una fuerte Unión Europea mientras que Gran Bretaña trata de mantener un nivel de autonomía entre ésta y los EEUU.

Entre las grandes potencias hay diferencias sobre cómo relacionarse a los conflictos que hay en el mundo o la crisis medioambiental. Los EEUU tienen una línea de desdeñar los acuerdos internacionales de protección a la ecología o de una corte penal internacional. Bush apunta a una línea de intervencionismo militar en diversas regiones, mientras que los europeos tienden a buscar soluciones basadas en la negociación y presionan a EEUU para que acepte acuerdos de tratados internacionales sobre medio ambiente, derechos humanos, etc.

15) ¿LAS CUMBRES DE LOS GRUPOS, MOVIMIENTOS, Y LÍDERES OPUESTOS A LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL, INFLUYEN EN LA OPINIÓN PÚBLICA, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, O LOS GOBIERNOS DE SUS PAÍSES, Y DE LAS POTENCIAS? ¿QUE EVOLUCIÓN PUEDEN TENER ESOS MOVIMIENTOS? Si influyen. El problema es que el abanico de todas estas corrientes es muy grande. Hay desde quienes quieren un capitalismo liberal donde las potencias deroguen los aranceles a las importaciones de los paìses del tercer mundo hasta grupos campesinos de los países desarrollados que piden más proteccionismo para sus productos. Hay desde marxistas que piden una revolución socialista internacional hasta reformadores del mercado o anarquistas.

Uno de los efectos de la reacción norteamericana ante el 11 de septiembre ha sido la de tratar de socavar estos movimientos transformando el anti-terrorismo en el principal punto de agenda internacional. No obstante, las demostraciones en las cumbres de España y Sudáfrica evidencian que este movimiento de protestas contra cumbres internacionales tenderá a crecer. El gobierno que tendía a buscar acuerdos con los anti-globalizantes era el francés de Juspin, pero éste ha caído.

Los movimientos anti-globalizantes pueden tender a escindirse. En Europa han coadyudado a impulsar el crecimiento de los Verdes y de alas izquierdas en la socialdemocracia. Recientemente en Francia los trotskistas obtuvieron màs del 10% de los votos, con lo cual se convirtieron en la principal fuerza electoral marxista europea, situaciòn que no han sabido conservar.

En Bolivia y Brasil viene creciendo la izquierda ligada a la anti-globalizaciòn. En este último coloso pueden llegar a ganar las presidenciales pronto.

LAS CRISIS DEL NEOLIBERALISMO

16) ¿LAS CRISIS DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS NEOLIBERALES EN LATINOAMÉRICA (MEJICO, ECUADOR, BRASIL, ARGENTINA, ETC,) ES EL PREANUNCIO DE QUE? Desde los 1980s ha venido imponiéndose en Latino América un sistema que eliminaba barreras arancelarias y beneficios sociales buscando atraer capitales extranjeros. Se privatizaron gran parte de las empresas públicas buscando ingresos para pagar la deuda externa y otros gastos. La catástrofe argentina, donde se aplicó este modelo con especial énfasis, viene empujando a buscar nuevas alternativas. Sin embargo, por el momento, en ningún país existe algún gobierno que hable de un socialismo, aunque sea del tipo populista de Allende o Torres, o siquiera un retorno a las economías de fuerte intervención estatal como lo fueron las patrocinadas por el peronismo o el MNR boliviano. Estos 2 últimos partidos han sido, paradójicamente, los antiguos nacionalizantes y anti-EEUU que han levado al máximo el actual modelo neo-liberal. Disidentes como Lula o Chávez no postulan siquiera una moratoria del pago de la deuda externa o querer renacionalizar la mayor parte de las empresas privatizadas. Los nuevos gobiernos críticos al neo-liberalismo buscarán enfatizar proteger el sector social y tal vez una mayor intervención estatal en la economía, pero no a los niveles de décadas anteriores.

17) ¿LA IZQUIERDA Y CENTRO IZQUIERDA LATINOAMERICANAS SOLO SON TOLERADAS POR EL ESTABLISHMENT DE ESTADOS UNIDOS, LOS PAISES EUROPEOS INVERSORES, Y LOS GRUPOS DOMINANTES LOCALES, SI APLICAN SUS MEDIDAS DE APERTURA DE LOS MERCADOS LOCALES A LA IMPORTACIÓN, Y A LAS GRANDES PRIVATIZACIONES? ¿ SIGNIFICA ELLO LA TRANFORMACIÓN DE LA CENTRO IZQUIERDA Y LA IZQUIERDA EN PARTIDOS COMPLACIENTES ,O AVÍDOS DE PODER A CUALQUIER PRECIO? Todo el espectro político internacional ha corrido a la derecha desde la desaparición del bloque soviético y hay un consenso global a favor de aceptar el mercado y las privatizaciones. La socialdemocracia europea ha renunciado a su vieja estrategia de fuerte estado màs beneficios sociales. Ahora acepta el camino de las liberalizaciones y privatizaciones pero afirmando buscar proteger el sector social.

Las diferencias entre la derecha y la izquierda tradicionales se han ido reduciendo en la medida que ambos comparten el modelo monetarista y parlamentario. La derecha totalitaria se ha venido transformando en democratizante y la mayor parte de los partidos socialistas y comunistas han girado al centro. Hay sectores de la izquierda, como los trotskistas, que se mantienen en la linea de expropiar a los capitalistas. Hay sectores de la derecha que persisten en aplastar a la izquierda, pero su peso no es creciente.

Algunos partidos socialdemócratas buscan mantenerse en el poder aunque sea co-gobernando con quienes propugnan la limpieza étnica masiva de una población autóctona (como los laboristas isaraelíes que comparten el poder con la ultra-derecha del Moledet). El partido socialdemócrata sudamericano más exitoso, desde el punto de vista de haberse mantenido más tiempo en el poder, es el MIR boliviano. Este ha pasado de ser la extrema izquierda para acabar habiendo gobernado con prácticamente todas las fuerzas partidarias de su país, incluyendo a las del general Bánzer, quien tanto les persiguió en 1971-78. Los socialistas chilenos han aceptado convivir con Pinochet, quien asesinò a Allende (su camarada ex-Presidente) y administrar el modelo econòmico que èste inicialmente impuso a sangre y fuego.

Para Antony Giddens, rector de mi universidad (la LSE) la disminución de diferencias entre izquierda y derecha es algo positivo. Para otros, como el profesor Cox de la Universidad de Gales, la izquierda se ha derechizado y eso puede permitir que el marxismo genuino pueda reflotar.

Lo cierto es que por el momento veo dificil que se repitan revoluciones como lo fueron la cubana, china o soviética. Tampoco veo aún factibles golpes militares 'socialistas' como los que hubo en América Latina desde Grove en Chile o Velasco(Alvarado) en Perú. Regímenes de confrontación con los EEUU, como los protagonizados por Perón o Cárdenas en los 1930s, no están aún en la agenda, aunque el caso venezolano puede ser la primera campanada que anuncie el retorno de esos populismos.

La única forma que el actual sistema permite a la izquierda para acceder al poder es que modere su lenguaje revolucionario y acepte que debe administrar el mercado. Mientras no haga ello no podrá llegar al gobierno a menos que busque una salida violenta, la misma que por el momento no cuenta con una correlación internacional de fuerzas en su favor.

LA ESTRATEGIA DE ESTADOS UNIDOS



18) ¿CUALES SON LAS MEDIDAS DENTRO DE SU ESTRATÉGIA QUE EL GOBIERNO DE BUSH QUIERE IMPONER EN LATINOAMÉRICA ? La actual administración republicana apuesta al ALCA que implicaría que todas las Américas se unificarían en un solo mercado. Ello implicaría el predomonio de las mercancías y capitales norteamericanos mientras que no se permite a la mano obra del sur emigrar al norte. A cambio de ello Bush puede ofrecer bajar tarifas arancelarias e inversiones.

PONERSE EN EL LUGAR DE LOS OTROS

19) ¿A LOS DIRIGENTES POLÍTICOS PRINCIPALES DE ESTADOS UNIDOS LES PREOCUPA O TIENEN EN CUENTA LA POSICIÓN Y ARGUMENTOS DE IMPORTANTES PEDIODISTAS, ESTUDIOSOS, Y ANALISTAS DE ESE PAÍS, Y DE OTROS LUGARES DEL MUNDO , QUE PREOCUPADOS HAN EXPLICADO EL PORQUE DE LA CRECIENTE ANTIPATÍA Y HASTA ODIO DE IMPORTANTES SECTORES POPULARES, MEDIOS DE PRENSA, Y DIRIGENTES DE DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO, DEBIDO A LAS POLÍTICAS EXPANSIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS, Y A SU IMPOSICIÓN DURA DE LOS PRECIOS A FRUTOS Y PRODUCTOS DE OTROS PAÍSES, Y A LAS TRABAS PARA INGRESARLOS AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS? Por supuesto que hay preocupación. La respuesta de la derecha republicana es que debido a ello hay que fortalecer el aparato militar norteamericano. La respuesta de otros sectores consiste en tratar de buscar compromisos.

Por el momento a Bush le interesa mantener la posición de su país como único policía global. EEUU puede hacer concesionjes como acaba de reducir tarifas arancelarias para los países andinos o amortiguar deudas externas, pero para ello se requiere que los países en cuestión acepten una serie de planteos de dicha potencia.

DESDE EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

20)¿QUE CAMBIÓ EN ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DEL 11 DE SETIEMBRE DEL 2001 ? ¿ QUE INFLUENCIA HA TENIDO ESO EN OTROS LUGARES DEL MUNDO? El 11 de septiembre cambió significativamente la orientación estadounidense y con ello la política global. Antes de esa fecha parte de la agenda de los gobiernos occidentales era ver que concesiones hacer a las distintas protestas anti-globalizantes. Se hablaba de proteger al medio ambiente, disminuir el pago de la deuda externa de los países pobres, disminuir la polarización social, etc. Sin embargo, desde entonces lo que ha predominado es la necesidad de incrementar el poderío militar y el intervencionismo de la única super-potencia que queda.

La línea dura se ha venido imponiendo como forma para solucionar conflictos como el de Colombia, Euskadi (País Vasco), Chechenia, Cachemira o Palestina. Los derechos civiles, especialmente de los inmigrantes, se han visto reducidos en un mundo que proclamaba estar, por primera vez, dominado por democracias representativas.

En EEUU ha habido una consolidación de Bush. El es uno de los pocos casos en la historia de dicha nación donde quien perdió las elecciones directas ganaba la presidencia. Pese a que debutaba como uno de los mandatarios menos populares, Bush logró transformarse en una gran figura y tras él logró conformarel mayor arco de alianzas que haya tejido esa potencia.

El giro hacia la derecha y hacia el intervencionismo en los EEUU ha apuntalado al crecimiento de los partidos conservadores y anti-inmigrantes en Europa. La socialdemocracia, quien al acabar el milenio gobernaba la gran mayoría de Europa, ha venido sufriendo reveses en Francia y Holanda y podría perder Alemania.

Sin embargo, el crecimiento de la prepotencia norteamericana puede ocasionar el avance de sus oponentes. Esto se ha visto en Venezuela con el triunfo de Chávez contra el golpe o en Bolivia cuando un candidato con poco peso inicial, como es el cocalero Evo Morales, casi gana la primera mayoría sacando provecho de su hostilidad a los EEUU.

Un fracaso en Irak puede generar una ola de protestas que podría rivalizar o superar a lo acontecido en relación a Vietnam.

Fuente: Diario Alto Pilar de Buenos Aires Cuestiones de América A un año del 11 de septiembre Entrevista a Isaac Bigio en La Patria

En el carnaval de Oruro tarde o temprano se puede descubrir quien se pone la máscara del oso o el diablo. Sin embargo, la danza de los servicios de inteligencia es muy compleja.

Pedro Glasinovic V. *

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, tenían conocimiento sobre un eventual ataque terrorista a objetivos como podían haber sido las torres gemelas del World Trade Center (Centro Mundial de Comercio) de Nueva York, sin embargo, parece, que no hicieron lo suficiente para evitarlo. De acuerdo a Isaac Bigio, columnista de LA PATRIA, con sede en Londres, da la impresión que las agencias de inteligencia estadounidense, dejaron pasar esta alerta, para empujar a que la propia población pidiera la guerra y el intervensionismo.

Después de aquel fatídico 11 de septiembre del 2001, el equilibrio mundial cambió definitivamente y Estados Unidos se cree ahora, con el derecho de intervenir e imponer soluciones militares a los conflictos internos de otros países.

El ataque fundamentalista a las torres gemelas fue el gran motivo que Washington esperaba para atacar a Afganistán, uno de los países, sino el más pobre, del planeta que, curiosamente, tiene muchas similitudes con el nuestro.

Además, esta línea dura también se aplica a lo que EE.UU. llama su ‘patio trasero (Latinoamérica). Bush, no quiere saber nada de conciliar con los cocaleros, quiere la erradicación forzosa por eso, las declaraciones del ex embajador Manuel Rocha, contra Evo Morales, no fueron un disparate del funcionario.

Este y otros temas son abordados por Bigio en un entrevista exclusiva con LA PATRIA:

LA PATRIA (LP).- ¿Los atentados del 11 de septiembre del 2001, cómo afectaron al equilibrio mundial y al proceso de dominación estadounidense? ISAAC BIGIO (IB).- Afectaron bastante. Por una parte se demostró la debilidad de la seguridad interna de la mayor potencia militar de la historia. Por otro lado ha servido de justificativo para aumentar el presupuesto bélico de EE.UU. y para hacer que la estrategia central de Washington se convierta en una línea dura contra todos aquellos países o movimientos contestatarios que pueden ser acusados de terroristas o maléficos.

A partir de la cruzada anti-terrorista global no sólo se ha invadido Afganistán sino que se han venido imponiendo soluciones militaristas ante los conflictos como Palestina, Colombia o el País Vasco.

LP.- ¿Es cierto que la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos, tenían conocimiento sobre lo que podría ocurrir? IB.- Eso es discutible. Muchos servicios de inteligencia alertaron a la CIA que grupos fundamentalistas islámicos planeaban atacar blancos estadounidenses con aviones secuestrables. Las torres de Manhattan fueron un blanco que previamente atacó Al Qaeda. La CIA se excusa diciendo que tanta era la información expuesta que les era difícil colarla. Para otros sectores de los servicios de inteligencia sabían de ello y lo dejaron pasar para empujar a que la propia población pidiera guerra e intervencionismo.

En el carnaval de Oruro tarde o temprano se puede descubrir quien se pone la máscara del oso o el diablo. Sin embargo, la danza de los servicios de inteligencia es muy compleja. Se sabe que bin Laden inicialmente fue entrenado por la CIA y que luego se rebeló contra ésta. Sin embargo, muchas sorpresas podrán darse en el futuro. No descarto la posibilidad que un sector de la extrema derecha estadounidense haya dado luz verde a grupos fundamentalistas para sacar provecho de ello. Por el momento todo eso pertenece al reino de las conjeturas.

LP.- Por qué Estados Unidos están tan interesados en tener una base político-militar en Afganistán, ¿Qué gana con ello? IB.- Este país no tiene mayores riquezas. Lo importante es su rol estratégico. A su Oeste está Irán e Irak (dos de los ‘tres ejes del mal’ de Bush). A su Este está la India y Pakistán disputándose las montañas cachemiras, casi adyacentes a las afganas. A su Norte está el Asia central que recién hace 10 años se ha abierto al mercado y se ha separado de Moscú ofreciendo ricos yacimientos de oro negro.

LP.- ¿Que posibilidades reales de resistencia tiene la guerrilla afgana frente al poderío militar de EE.UU.? ¿Será una lucha a largo plazo? o, ¿esa resistencia no es tal? IB.- No creo que haya una resistencia única. Hay diversos grupos. Los talibanes y Al Qaeda no son lo mismo. Están los pashtúes de Hekmaytar, quien hasta 1991 fuera el favorito de la CIA, y luego EE.UU. prefirió que los talibanes le derrotasen. El actual gobierno de unidad nacional de Karzai es una ‘juntuchaí’ (coalición sin principios). No me cabe duda que diversos caudillos militares que están con o alrededor de éste acabarán guerréandose entre sí. Existe la posibilidad que Irán empuje a sectores cercanos suyos a pugnas con Karzai y los elementos mas pro-estadounidenses. Existen también sectores civiles que quisieran que las mujeres y los sindicatos cumplan algún peso.

LP.- ¿Cuál el balance de la guerra librada por Estados Unidos contra el país más pobre del planeta? ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? IB.- Afganistán es uno los territorios más empobrecidos del globo y lleva, además, un cuarto de siglo en guerra. EE.UU. no logró dar con Bin Laden o Mula Omar. Tampoco ha logrado erradicar el llamada terrorismo musulmán, el cual, además, ha crecido en Palestina, Cachemira y el sudeste asiático. El nuevo gobierno afgano se basa en una ‘llajua’ (salsa picante altiplánica) donde aparecen mezclados y combinados criminales de guerra que han guerreado entre sí. En cualquier momento ésta salsa picante afectará no sólo el paladar de quienes la crearon. Por otro lado, Bush se tornó un presidente popular. EE.UU. logró eludir la agenda social de los movimientos anti-globalizantes para priorizar la cruzada anti-terrorista. Washington ha encabezado la mayor coalición militar de la historia y ha creado una doctrina que le permite entrar a cualquier país. Si James Bond tiene licencia para matar, George Bush hijo quiere tener licencia para intervenir donde quiera.

LP.- ¿Cuáles las perspectivas de un ataque contra Irak? IB.- Bush necesita ello y hay avanzados planes al respecto. El problema es que, a diferencia de la guerra afgana, Europa y los países árabes no le avalan. No existe ninguna ligazón entre Husein y Al Qaeda o con acciones militaristas islamistas. El hecho que Hussein sea un dictador no justifica, para varios países occidentales, la intromisión armada pues ello se podría aplicar a muchos países. EE.UU. quiere bombardear Irak para dar con Hussein mientras ha permitido que Pinochet sea liberado o Banzer haya llegado a la presidencia boliviana.

Dentro de los republicanos hay mucha polémica. Kissinger respalda a Bush afirmando que EE.UU. puede ir sólo si así lo desea pues tiene la capacidad de aplastar a Hussein. Para algunos asesores de Bush padre, si EE.UU. se mete sin una fuerte coalición internacional hay el riesgo que el tiro salga por la culata.

LP.- ¿Existe alguna relación entre las guerrillas colombianas y los procesos de paz en el País Vasco e Irlanda? IB.- Si, en ambos lugares hay movimientos guerrilleros afines y relacionados entre sí. Lo que ambos quisieran sería un proceso de integración en el sistema a condición que se les concedan algunas reformas. Mientras que en Irlanda se ha permitido que el partido ligado al IRA se haya convertido en la principal fuerza legal de los católicos y que haya llegado a detentar un quinto del gobierno y la alcaldía capitalina, en el País Vasco y Colombia se ha impuesto la línea halcona de Bush que busca la persecución y la represión.

LP.- ¿Es inminente el peligro de una guerra nuclear entre India y Pakistán? IB.- Dudo que por el momento cualquier estado se atreviese a disparar un arma atómica contra seres humanos. Ello podría generar el estallido de una bomba atómica humana de protestas a nivel mundial. Sin embargo, en la región de la tierra donde podría darse esa locura, sería entre estos dos países que están entre los más superpoblados y pobres que hay.

LP.- ¿En qué afecta el 11 de septiembre a Bolivia y Latinoamérica? IB.- No olvidemos que al sur de EE.UU. está su ‘patio trasero’. Al reforzar la línea dura se lo hace también en relación a Latinoamérica. Bush no quiere saber nada de conciliar con los cultivadores de coca. Quiere la erradicación forzosa y la arremetida total en Colombia. Las declaraciones del embajador Rocha contra Morales no fueron un disparate de un funcionario. La actual administración republicana no podría aceptar un gobierno contestario como el que podría haber sido el de Evo Morales. Al haber priorizado la solución militar sobre la social a los problemas del mundo, EE.UU. fue presionando a Argentina para que haga aún más ajustes y eso no hizo mas que producir una explosión social.

Por otro lado, el crecimiento de sentimientos de oposición a la injerencia norteamericana y a la globalización, se están traduciendo en un avance de partidos de izquierda y centro-izquierda en diversos países sudamericanos. En Bolivia la sorpresa fue el MAS pero en Brasil puede ganar Lula.

LP.- ¿Hay alguna relación entre Bolivia y Afganistán? IB.- Aunque ambos países estén separados en 2 rincones contrapuestos del planeta y sus culturas, creencias y lenguas sean irreconocibles, sí existe cierta relación. Ambos son países montañosos, mediterráneos, multiétnicos y empobrecidos. En los dos hay grandes cultivos de plantas que son usadas en la industria narcótica. La coca y el opio han llegado a transformarse en la principal fuente de exportación. En Afganistán y Bolivia la mayor fuente de divisas apunta a ser el gasoducto hacia el océano, en cuya construcción ha estado involucrada una misma multinacional: la PAE.

En Bolivia la intervención armada estadounidense nunca ha sido total y se ha centrado en la DEA. Bolivia estuvo divida entre caudillos guerreros en su primer siglo de vida. Desde 1978 en adelante mientras Afganistán se ha desangrado en guerras, en Bolivia se ha iniciado un régimen demo-parlamentario que en las últimas 2 décadas no ha sido interrumpido. La protesta en Bolivia se ha canalizado a través de los sindicatos y las calles. Esta cuenta con muy fuertes organizaciones sociales.







*Entrevista hecha por Pedro Glasinovic, director de La Patria, subdecano de la prensa diaria boliviana, a Isaac Bigio. Apareció en el Dominical previo al 11 de septiembre. Glasinovic es periodista y jefe de redacción de La Patria.