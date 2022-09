La plataforma RN Tu Solución Hipotecaria dispone de una hipoteca funcionarios Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de septiembre de 2022, 09:44 h (CET)

Para aprovechar al máximo las ventajas de las hipotecas para funcionarios, es necesario elegir una que se adapte perfectamente a las necesidades de cada uno. La hipoteca funcionarios se caracteriza por ofrecer muy buenas condiciones de financiación que, por lo general, no se pueden encontrar en otros colectivos. La razón es que, para los bancos, este tipo de clientes tienen un perfil de riesgo muy bajo, dado que los funcionarios, por lo general, tienen una gran estabilidad laboral.

En este sentido, la plataforma de intermediación financiera y especialista en este tipo de productos, llamada RN Tu Solución Hipotecaria, ofrece su servicio hipoteca verde RN para funcionarios.

Hipoteca verde RN para funcionarios, una solución financiera a medida Un funcionario puede acceder a condiciones hipotecarias mucho más interesantes y ventajosas que incluyen, por ejemplo, intereses más bajos, mayor financiación, altas probabilidades de aprobación en sus solicitudes de crédito y mucho más. Actualmente, las entidades bancarias ofrecen una gran variedad de hipotecas para funcionarios, cada una con sus diferentes condiciones y ventajas. Por lo tanto, no es una tarea sencilla elegir la que ofrezca las mejores condiciones según cada caso, siendo necesario indagar bastante en todo lo que ofrecen los bancos.

No obstante, la plataforma RN Tu Solución Hipotecaria ha creado un producto en el que combina las mejores ventajas de las hipotecas para funcionarios en una sola. Se trata de la hipoteca verde RN para funcionarios. Las características de este producto son de las mejores del mercado, con un interés fija del 1,55 % o un interés variable desde Euribor más 0,40 % por el resto de periodos, un plazo de 30 años y hasta el 100 % compraventa.

Solicitud de la hipoteca verde RN para funcionarios El proceso de RN para solicitar su hipoteca verde para funcionarios, así como cualquier de sus otros productos, es muy sencillo y se puede hacer todo vía online. Para ello, hay que acceder al sitio web de RN Tu Solución Hipotecaria, entrar en la sección de hipotecas y seleccionar la que corresponde a funcionarios. Allí, estarán todas las características de esta hipoteca, junto a un formulario de contacto que el solicitante deberá rellenar en un proceso que tarda apenas unos pocos minutos.

Si lo prefiere, podrá hacer la solicitud por vía telefónica a través del número allí disponible. La plataforma RN Tu Solución Hipotecaria también dispone de una calculadora virtual que sirve para que el interesado pueda también calcular su hipoteca en unos minutos y de forma online. En definitiva, acceder a una hipoteca para funcionarios con las mejores condiciones ahora es mucho más fácil.



