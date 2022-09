Más allá del escándalo momentáneo José Morales Martín Lectores

lunes, 19 de septiembre de 2022, 09:33 h (CET) Nada de la creciente conciencia en materia de protección de los derechos de los menores ha evitado, y no se trata de una anécdota, que este verano se hayan organizado actividades con menores diseñadas por tienda eróticas o gynkamas municipales de contenido explícitamente sexual.

Más allá del escándalo momentáneo que estas noticias provocan, llama la atención la falta de criterios para afrontar con un juicio contundente y sereno el planteamiento que late en el fondo de estas noticias.

La sexualización de los menores es una decisión que adoptan adultos en nombre de una supuesta libertad que ignora intencionadamente los derechos de niños y adolescentes. Se cosifica el cuerpo de los menores para disfrute de los adultos, se les fuerza a recorrer etapas vitales para las que no están preparados y se les convierte en objetos de consumo. Pienso que la cuestión es grave y los efectos en el desarrollo vital de los menores es el núcleo del problema que exige una regulación normativa clara que alcance a la industria de la moda, los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales.

La Escuela, con el nuevo curso comenzado, tiene una oportunidad de oro para contrarestar ciertos efectos.

