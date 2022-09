Las preguntas de Marta Rovira Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

lunes, 19 de septiembre de 2022, 09:30 h (CET) Muchos docentes lo repetían y lo repiten: “Los alumnos tienen que aprender a decidir, son más inteligentes los que aciertan más veces”. (….). “Muchas veces para acertar, son más importantes las preguntas que las respuestas, porque la pregunta implica una duda, una reflexión, y un deseo de no precipitarse”.



Eso lo he pensado, mientras reflexionaba sobre ERC, y sobre su Secretaria General, y sobre los ataques que ha recibido y sobre las exigencias de Junts y la ANC.

Pienso en el partido de Junqueras, porque ha decidido bien. Ha decidido eludir la vía unilateral, por inútil, y por dañina. ¡Lástima!, si en el 2017, se hubiera impuesto la prudencia inteligente, ahora tendríamos otro escenario, y otros actores.

Pienso en Marta Rovira, la secretaria general, porque ahora se hace las preguntas que se debió hacer en el 2017: “¿Cómo haremos la independencia, cómo la mantendremos, incluyendo a todo el país?. Dicho esto, me quedo con estos dos refranes: “Más vale pájaro en mano que ciento volando”. “A veces son más importantes las preguntas que las respuestas”. El primero implica pragmatismo, el segundo, inteligencia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

