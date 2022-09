​Gobierno y comunidades autónomas para un ahorro energético

El mensaje que desde el gobierno de España nos quieren trasladar está más que claro: si no se baja el consumo energético por las buenas nos lo bajan por las malas, y en eso estamos, que tanto las comunidades autónomas como los miembros del gobierno pregonando a bombo y platillo todo aquello que se les pasa por la cabeza que tenga cierta relación con el consumo energético: Que si más fotovoltaica, que si menos luces de Navidad, más nucleares, etc. En una espiral de ocurrencias lejana a explicar en profundidad qué es lo que está pasando, cómo ha pasado y qué repercusiones tendrá para el ciudadano el consumo de cualquier tipo de energía. Nos encontramos, pues, en una olla de grillos de la que nadie sabe cómo salirse.



La primera contradicción que nos encontramos es que la espiral bio-eco-sostenible-económico-financiera-empoderada…. en la que nos han metido, rechaza, como principal, que la actividad humana requiera de energía para funcionar.

A ver, el ser humano, cómo cualquier animal del planeta necesita energía para realizar sus funciones vitales; pero el hombre, a su vez, también la usa para complementar su forma de vida conforme a unos patrones ajenos al resto de animales del planeta, ya sea tomarse una cañita en el bar, una boda en Zambia o poner en órbita un satélite.

Esto, que es lo que vemos todos los días cuando nos asomamos por la ventana de casa, y que es una obviedad, es puesto en entredicho por una élite ecologista que es la que marca las políticas europeas, españolas y casi de todos los países de la tierra desde hace algún tiempo.

Dicha élite ecologista, a partir de los años 80, establecieron que la actividad humana como tal (que es la que consume más recursos energéticos VS resto de animales) debe dejar de existir, sin aclararnos si hay un plan B en la chistera o simplemente el ser humano debe resignarse a ser otro espécimen animal dentro del planeta tierra sin capacidad de invención.

La segunda gran contradicción que encuentro, es que los mismos políticos que ahora nos exigen urgentes reajustes energéticos, por no decir, cambios en nuestra conducta, hábitos sociales, pérdida de calidad de vida, etc. En mayor medida, son los que han ido creado, desde el siglo XIX, un modelo de sociedad altamente ineficiente energéticamente hablando, absolutamente insostenible en términos demográficos y por descontado, muy contaminante para el propio ser humano.

Esos políticos, que con sus brillantes planes, han abandonado y despoblado el campo, han creado unas normas urbanísticas tan energéticamente dependientes, que las ciudades son auténticos yonquis energéticos, (ascensores, alumbrados, aires acondicionados…).

Rascacielos de cristal con premios PritzkerPri de arquitectura, fachadas gélidas de aluminio, cambiar zonas deportivas por rascacielos…, aglomeración de ciudadanos a los que han convertido en “meros” consumidores; masas de cardumen humano (de ahí lo de “meros”) que hacen altamente rentable una actividad económica concentrada en unos pocos kilómetros cuadrados.

A la par, se ha dado un crecimiento en la población de políticos que eso sí que es realmente insostenible, (actualmente, en España, ya vamos por 22 ministerios) y cuya ilimitada capacidad de generación de problemas se acaba trasladando a los ciudadanos.

Volviendo a lo de la energía, su falta, o lo que nos dicen faltará en pocos meses, parecen contradecir el número de yacimientos energéticos que en la actualidad están en producción, sin contar los localizados no explorados, que se estiman aún más abundantes. Generación de nuevas plantas fotovoltaicas o eólicas, son algunos ejemplos que hacen tambalear o al menos cuestionar la pésima situación en la que hemos degenerado.

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La distribución del mismo, ya sea gas, petróleo, carbón, etc. o el consumo por parte de los ciudadanos? Porque recursos SI que hay.

Para aclarar un poco el barullo este, explicar que el ciclo energético de casi todos los recursos consta principalmente de cuatro partes, extracción del recurso o construcción de la herramienta productora, generación de la energía, distribución o transporte y por último su consumo.

Por lo que vemos, o parece que quieren que veamos, es el transporte lo único que está fallando, bien sea por falta de infraestructuras adecuadas o corte del suministro, en ambos casos, son decisiones políticas, que no tecnológicas, las que están creando un gran problema para los ciudadanos, incluyendo en lo de GRAN PROBLEMA: Calentar nuestros hogares, comer carne dos veces en semana, leer un libro pasadas las diez de la noche, poner la lavadora, etc, etc.

En mi opinión, la verdadera cuestión de fondo que se está plasmando, gracias al problema energético, es el cambio del modelo de sociedad no del ahorro energético. El trinomio filo-Eco-Religioso, por tanto y en teoría, trabajaría en reducir consumos y emisiones, pero en realidad, busca encorsetar la actividad humana como tal, pero claro, según su propia jerarquía de valores; ya sea mediante la imposición del pago por las emisiones de CO2. (Se estima que el 35% del costo del recibo del gas es ese impuesto + Iva + otros varios) y por otro, entorpeciendo la distribución de energías de cualquier tipo para conseguir una presión social tan grande que puedan utilizarla de forma favorable a sus intereses. Como estamos comprobando en la actualidad.

Véase por ejemplo, la paralización de la interconexión del tendido eléctrico España-Francia durante décadas por la presión de los grupos ecologistas en Gerona o la moratoria nuclear de Felipe González que bloqueó la puesta en marcha de la central nuclear, ya construida, de Lemoniz. En cualquier escenario, la industria, y la tecnología sobre todo, han acompañado y contribuido a mejorar los rendimientos, tanto en la generación de la energía como del propio consumo de las máquinas, reduciendo las emisiones toxicas de azufres, cloros, nitrógenos, etc.

(Recordemos que el CO2 NO es una sustancia tóxica aunque también se van reducido sus emisiones en las máquinas de nueva generación). Como ejemplo, podemos poner las fábricas a base de quemar carbón de principios del siglo XX con las actuales de gas o el consumo/rendimiento/emisiones de los vehículos actuales.

Centrándonos en el cambio de sociedad. Al igual que en el siglo XIX se terminó con el llamado antiguo régimen, (no sin un baño de sangre cómo nunca antes se había conocido), ahora se presenta un escenario, forzado, que puede dar como resultado un cambio en los modelos de nuestra sociedad.

Así, la religión ecológica imperante en el mundo nos plantea cuestiones y problemas, que ellos mismos han puesto encima de la mesa para que los ciudadanos nos hagamos el harakiri, (mucho más limpio para el asesino que no necesita mancharse las manos).

Los acontecimientos internacionales que empujan en la misma línea cómo la guerra en Ucrania, unido y emparejado al cambio de política del gobierno de España en el Magreb, hacen peligrar el suministro de gas, por lo tanto, van enfocadas tanto a crear un problema de suministro energético como a provocar una carestía en los productos de primera necesidad. Lo que es lo mismo, desestabilizar Europa.

Ante semejante coctel letal, ¿qué puede hacer el ciudadano?, Solamente hacer caso a sus gobernantes y perder calidad de vida, abandonando eso llamado Estado de Bienestar. Parece ser, que alguien ya ha decidido, sin votación ni referéndum alguno al pueblo, que eso no es bueno para nosotros, la religión ecológica de la diosa Istar está triunfando en la clase política que nos está doblegando a base de crear los problemas necesarios para que las soluciones pasen inexorablemente por sus mandamientos ideológicos.

Un inciso, según recuerdo, el inicio de la película El Exorcista comienza con el hallazgo de una pequeña pieza de cerámica enterrada en la arena de la diosa Istar, Inanna (diosa madre). Esa fé de la nueva/vieja religión ecológica y digo vieja porque el culto a Istar es muy viejo, tanto que se pensaba ya amortizado, pero no, Porque en esto, también parece coincidir con el fatídico trinomio filosófico-religioso-ecologista, que nos “invita apocalípticamente” a un cambio en nuestros valores, cómo decía anteriormente, en base a crear un problema transversal a toda la sociedad. La necesidad de energía para realizar nuestra actividad social humana es un buen punto de partida, (ir a trabajar, comprar alimentos, etc.).

Para terminar, plantearía unas cuestiones básicas: ¿Estamos TODOS de acuerdo en cambiar el modelo de nuestra sociedad? ¿Cuál es el modelo alternativo y de qué manera se llegaría a él? ¿Qué consecuencias tendría para nuestros hijos y nietos?

Y por último pero no menos importante, ¿Quién es el que escribe el guión de esos cambios? Porque en los parlamentos europeos no se discute nada de eso y solo se habla de las medidas “forzadas” que se tienen que tomar para salvarnos de la gran crisis energética mundial. Ante esa tesitura, conmigo que no cuenten!!!