¿Cómo es el aseo y cuidado correcto del ano?, Calmorrane

El ano es una de las partes del cuerpo con mayor sensibilidad. Por eso, es necesario dedicarle cuidados especiales con los que tratar de evitar la aparición de hemorroides, fisuras u otros estados molestos, así como garantizar el bienestar de la zona.

En este contexto, aprender sobre el aseo y cuidado correcto del ano y los genitales es indispensable. Sin embargo, la falta de opciones en el mercado y la falta de educación sobre el tema han dificultado que se mantenga la higiene de esta zona de forma continua y efectiva. Este escenario fue lo que motivó a Calmorrane a encontrar una solución a esta situación. Este laboratorio artesano y ecológico se caracteriza por haberse especializado en el estudio del ano y los genitales. Han desarrollado un kit de higiene y cuidado anal y genital con productos ecológicos centrados en el cuidado diario, el mantenimiento de un buen estado y el alivio inmediato de las hemorroides y otras molestias e infecciones típicas de estas zonas.

Cuidar y asear correctamente el ano, de la mano de Calmorrane Al igual que cualquier otra zona del cuerpo, el ano requiere ser escuchado para poder darle el cuidado y aseo que merece, y así mantener en un buen estado de salud. De hecho, se trata de una de las áreas que merece más atención, ya que es propensa a sufrir irritaciones o picores, entre otras molestias, si no se mantiene la higiene o el cuidado necesario.

En este contexto, Calmorrane ha dedicado su proceso de investigación a priorizar el cuidado del ano y los genitales como aspecto fundamental para garantizar la salud, desarrollando productos destinados únicamente a ello. El kit de pomada y jabón comercializados por este laboratorio son el resultado de investigaciones, formulaciones y testeos llevados a cabo de la mano de expertos en sectores que implican al ano, como proctología, sexología, ciclismo.

Pomada ecológica para prevenir las hemorroides disponible en España Los beneficios de los productos ecológicos son cada vez más reconocidos. En el caso del ano y los genitales, por tratarse de zonas delicadas, contar con opciones libres de ingredientes irritantes y aprobadas por expertos resulta la mejor alternativa. Este es precisamente el campo en el que Calmorrane se ha especializado, y una de las razones por las que se ha convertido en una referencia en el territorio español.

Este laboratorio cuenta con la pomada natural para hemorroides que hay en el mercado, con la mayor eficacia en propiedades calmantes, cicatrizantes, antiinflamatorias, analgésicas, regeneradoras y con la capacidad de regular hongos e infecciones.

Otra de las ventajas de los productos desarrollados por Calmorrane es que por no contener fármacos, pueden utilizarse las veces que sean necesarias durante el día y no tienen efectos adversos.

Los responsables de la marca y del laboratorio, Rose en el área de formulación y fabricación; Pachi como responsable de control de calidad y de seguridad; Ali, CEO y encargada de la estrategia comercial, y Manu como responsable de comunicación e identidad de la marca, han desarrollado una estrategia enfocada en los negocios colaborativos. A raíz de ello, cuentan con diferentes aliados que les han apoyado en consolidar la marca y desarrollar productos de la más alta calidad para el cuidado del ano y genitales, destinados a brindar bienestar y confort a la población y, a su vez, mantener el respeto hacia el medioambiente.



