Los productos Karina estarán presentes en la feria SIAL de Francia que se celebrará el próximo mes de octubre

viernes, 16 de septiembre de 2022, 12:24 h (CET)

El sector alimenticio tiene una significativa importancia a nivel global. Sobre él recae la responsabilidad de la alimentación de la población mundial, por lo que trabaja en la producción de los alimentos que son necesarios en la dieta de los seres humanos. Además, la relevancia de esta industria también viene dada por ser una gran generadora de empleo.

Debido a la trascendencia de este mercado, bienalmente se lleva a cabo la feria SIAL de Francia, el evento más importante que reúne a empresas alimentarias. Este 2022 se celebrará en el mes de octubre y contará con la participación de compañías de trayectoria en España como Karina, comercializadora de aceitunas y encurtidos fundada en 1975.

Sobre la participación de la empresa Karina en la feria SIAL de Francia La empresa Karina participará en la feria SIAL de Francia que se llevará a cabo este año del 15 al 19 de octubre en el centro de exposiciones París – Nord Villepinte. La compañía aprovechará la oportunidad para promover sus productos, los cuales destacan en el país por su alta calidad.

La feria es conocida por ser un escaparate para descubrir productos de diferentes puntos del mundo, sobre todo del continente europeo, asiático, africano y del Medio Oriente. En ese sentido, Karina podrá presentar su variedad de productos que son infalibles para la preparación de exquisitos platos.

Para quienes no lo saben, Karina cuenta con una diversidad de delicateses como aceitunas verdes con huesos, deshuesadas, rellenas de anchoas, de almendras, de atún, de limón, de aliño mojo picón, etc., así como también aceitunas negras y aceitunas gordales rellenas de ajo, pepinillo, picante guindilla y encurtidos. Asimismo, comercializa una diversidad de encurtidos como pepinillos, picadillos, cebollitas, banderillas, alcaparras y mucho más.

Algunos datos sobre la feria SIAL de Francia La feria SIAL acoge a unos 5.200 expositores del sector alimenticio de unos 24 países. Entre los productos que se presentan se encuentran bebidas no alcohólicas; charcutería; frutas y verduras frescas; alimentos ultramarinos; frutos secos; especies y aditivos; productos bío; alimentos dietéticos infantiles y complementos alimenticios; productos del mar; lácteos; productos para animales; dulces; congelados; carnes; vinos y otros licores.

Quienes asisten al evento, tienen el firme propósito de descubrir nuevas tendencias, conocer los progresos del mercado alimenticio y conseguir nuevos proveedores. Además, durante el transcurso de la feria se llevan a cabo interesantes reuniones donde se abordan interesantes temas, como la nutrición, iniciativas nutricionales en el mundo, productos e iniciativas en materia de nutrición, etc.

En conclusión, la ferial SIAL tiene gran relevancia, pues permite a los productores, comerciantes, importadores, mayoristas y minoristas tener una visión más clara y cercana sobre la evolución de la industria alimenticia.



