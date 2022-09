La Metrópolis de Rouen Normandía elige a Atos y Cityway para desarrollar su plataforma de movilidad digital Comunicae

viernes, 16 de septiembre de 2022, 14:18 h (CET) Los servicios de transporte público y privado se agruparán en una única plataforma de planificación, reserva y pago. Esta plataforma pretende simplificar los desplazamientos y la intermodalidad en el área metropolitana. Debería estar disponible en septiembre de 2023, una vez desarrollada Atos y Cityway han sido seleccionados por la Metrópolis de Rouen Normandía para crear una plataforma digital de movilidad desde la que se podrá consultar la oferta de transporte público y privado de la metrópolis, así como organizar y pagar los desplazamientos. Esta plataforma de movilidad multimodal responde al objetivo de Rouen Normandía Metrópolis de facilitar la adopción de una movilidad eco-responsable en todo su territorio, tanto si se vive en la ciudad como en una zona suburbana o en el campo. Atos, el contratista principal, y Cityway fueron elegidos por la ciudad tras un diálogo competitivo debido a su experiencia complementaria: Atos como integrador y Cityway por su solución MaaS, alojamiento y operación.

Esta plataforma de servicios digitales de movilidad, conocida como Mobility as a Service (MaaS), tiene como objetivo simplificar el uso de las distintas formas de movilidad que ofrece la región y reducir su impacto medioambiental para apoyar a la región en sus esfuerzos por conseguir una movilidad pacífica. Rouen Normandía Metrópolis está trabajando para apoyar la movilidad activa y compartida y para cambiar el comportamiento, integrando acciones de incentivo y un programa de fidelización.

La plataforma digital propuesta por Metrópolis de Normandía de Rouen ofrece a los viajeros toda la información necesaria para organizar y reservar sus viajes intermodales, dando prioridad a las rutas más ecológicas. Tanto si los usuarios eligen viajar en tren, autobús, metro, tranvía, bicicleta, taxi, coche de autoservicio o coche compartido, los pagos se realizan desde la plataforma, a través de una cuenta única por hogar. Los empleados y los autónomos gestionan sus viajes de negocios a través de su cuenta de empresa en la misma plataforma. Este MaaS permitirá a las empresas de la ciudad gestionar su "Paquete de Movilidad Sostenible" - FMD.

Atos, titular del proyecto piloto y contractual, participa en la compleja interconexión de la plataforma con todos los proveedores de servicios de movilidad de la ciudad, es decir, una decena de operadores públicos o privados, transportistas, empresas de alquiler o gestores de aparcamientos. Atos se encarga de desarrollar los componentes de toma de decisiones que permitirán a la ciudad gestionar su política de movilidad con mayor precisión gracias a una visión más exacta de los usos de los ciudadanos. Atos también se encarga de gestionar las interfaces con los operadores y la integración global entre la plataforma, el sitio web y la aplicación móvil. El sitio web de la plataforma Maas está desarrollado, alojado y operado por Atos. La aplicación móvil está desarrollada, alojada y operada por Cityway.

La solución MaaS desarrollada por Cityway será inclusiva: accesible 24 horas al día, 7 días a la semana, con o sin smartphone, a través de la aplicación, una página web, una recepción física, un número de teléfono y una dirección postal. Se interconectará con el hipervisor de la ciudad, la "torre de control" de la ciudad que integra la videovigilancia, la gestión de los flujos y la gestión de los semáforos. Incluye un repositorio de datos en tiempo real de los medios de transporte disponibles, un calculador de rutas en tiempo real y predictivo y un sistema de alerta en caso de interrupción. Cityway ofrece funciones de reserva, planificación de servicios, venta y facturación, así como un programa de fidelización para animar a los usuarios a cambiar su forma de utilizar el transporte local. Cityway gestionará el centro de movilidad para operar el MaaS, así como su funcionamiento. Cityway también se encargará de la administración funcional y técnica de la plataforma.

"Estamos orgullosos de haber sido elegidos por la Metrópolis de Rouen Normandía junto a nuestro socio Cityway. Este proyecto es emblemático del compromiso de la ciudad con las soluciones de movilidad sostenible y está en línea con nuestro negocio como integrador al servicio de la transformación digital de las autoridades locales", dijo Hélène Bringer, SVP de Mercados Públicos y Defensa de Atos en Francia.

"Estamos encantados de trabajar en colaboración con Atos para crear una experiencia de transporte que sea fluida y eficiente, y que conduzca a cambios positivos en el comportamiento de los usuarios del transporte en la Metrópolis de Rouen Normandía, en beneficio de su calidad de vida y la del medio ambiente", añade François Barraud, Director General de Cityway.

Para Nicolas Mayer Rossignol, Alcalde de Rouen, Presidente de la Metrópolis de Rouen Normandía y Cyrille Moreau, Vicepresidente encargado del transporte, la movilidad futura y los modos activos de transporte: "La relación con la movilidad y la forma de utilizarla están cambiando y se están rediseñando. Nos encontramos en un punto de inflexión. Nuestros conciudadanos esperan ahora un servicio integral e intermodal: los modos de transporte deben adaptarse a las necesidades, y no al revés. Las perturbaciones que estamos experimentando tienen un impacto no sólo en el medio ambiente y la calidad de vida, sino también en el poder adquisitivo. Una movilidad eficiente en el territorio es una palanca esencial para la justicia social".

