LQN Soluciones explica los beneficios del mantenimiento informático para las empresas

viernes, 16 de septiembre de 2022, 13:42 h (CET) El sistema informático de una empresa es la base fundamental para el desarrollo de su actividad, y cualquier fallo puede suponer una grave pérdida de tiempo y productividad Por eso es de suma importancia dedicarle la atención adecuada, para que los ordenadores y el sistema informático sea siempre funcional, eficiente y perdure por mucho tiempo.

¿Qué es una infraestructura informática para empresas?

Una infraestructura informática está formada por todas las piezas que componen un sistema informático, el conjunto de hardware y software, herramientas físicas y virtuales que, en conjunto, crean un único equipo: el centro de control de los procesos de negocio y el ecosistema operativo-productivo.

Los ordenadores forman parte de una infraestructura informática, así como el hardware que permite el acceso a Internet, los sistemas de comunicación internos y externos, los medios de almacenamiento como los sistemas NAS y Cloud.

¿Cómo se gestiona la infraestructura informática en una empresa?

Una infraestructura informática se compone de varios elementos diferentes que funcionan en asociadas entre sí. Para mantenerlos correctamente, es importante poder contar con el apoyo de una empresa de mantenimiento informático.

Al confiar en una empresa de mantenimiento informático, se puede contar con la eficacia de varios elementos con habilidades específicas y especializadas, cada uno de los cuales se encargará de realizar tareas específicas y de resolver cualquier avería o fallo.

Ventajas de recurrir a una empresa de mantenimiento informático

Desde la asistencia hasta el mantenimiento informático para innovar los ordenadores de una empresa, los profesionales le apoyan con soluciones informáticas para mejorar la gestión de datos, optimizar los procesos y aumentar la productividad:

1. Hiperconvergencia

Un sistema informático hiperconvergente consiste en una estructura modular flexible, en la que cada componente se asigna a una función específica, como los servidores, los sistemas de almacenamiento, copias de seguridad y los conmutadores de red.

La transición de un sistema informático corporativo "tradicional" a una infraestructura hiperconvergente es una elección que enfrentan las empresas y que tienen muchas ventajas de rendimiento y gestión:

Ahorro de tiempo: gracias a una gestión más sencilla, rápida y fluida Optimización de los recursos Aumento del rendimiento y la seguridad: Incremento del nivel de protección de los datos, simplificación y agilización de los sistemas de recuperación de desastres.

2. Consultoría informática

Un análisis de la infraestructura de una empresa, es el primer paso fundamental para planificar un servicio de mantenimiento informático a medida.

En una empresa, los sistemas informáticos suelen ser el motor de la misma y poder contar con una supervisión constante y proactiva del sistema es muy importante para eliminar el riesgo de ralentizaciones o interrupciones forzadas de la actividad.

3. Soporte para servidores

El soporte de sistemas es esencial para cuidar la infraestructura de una empresa y garantizar su correcto funcionamiento. Mediante la virtualización y la hiperconvergencia, es posible aprovechar al máximo los recursos de hardware disponibles, garantizando la seguridad y la fiabilidad incluso en caso de fallos parciales.

4. Administración de redes

La red y la conexión son la base de la eficacia empresarial. Para garantizar el máximo nivel, cada red debe ser diseñada y realizada para esto, en función de las necesidades reales de cada empresa.

Poder contar con el apoyo de una empresa de mantenimiento informático en todas las fases de la realización de una red de empresa, desde la selección de los componentes, hasta la instalación, es la forma más sencilla, segura y rápida de poner en marcha el sistema de la empresa en el menor tiempo posible y con el máximo nivel de rendimiento.

5. Apoyo informático

La infraestructura informática de una empresa es el centro fundamental de sus operaciones diarias. Para mantener constantemente los niveles más altos de operatividad, el sistema informático debe funcionar perfectamente y, en caso de avería, la intervención debe ser rápida.

Con los servicios de una empresa de técnicos informáticos siempre dispuesto a ofrecer un soporte puntual, tanto a distancia como in situ, se puede estar seguro de un correcto funcionamiento.

6. Teleasistencia

La gestión de un problema comienza con la notificación, que debe hacerse de forma sencilla y, sobre todo, rápida.

La mayoría de las empresas de mantenimiento informático ofrecen mantenimiento remoto, ya que, con este sistema, el envío de un informe de avería es inmediato y elimina el tiempo de espera.

7. Gestión de seguridad en las empresas

Actualmente, la estabilidad y eficacia de la informática de una empresa es tan importante como la seguridad. Un sistema informático que funciona bien pero que no es capaz de garantizar la máxima protección de los datos almacenados, la privacidad y el propio sistema no puede considerarse fiable.

Además del rendimiento, la protección del sistema frente a los ataques de los hackers también desempeña un papel importante en la implantación de una infraestructura informática corporativa: llevar a cabo un análisis del software y las aplicaciones para comprobar el nivel de seguridad e identificar cualquier fallo es importante para mantenerse alejado de problemas, evitar disputas con los clientes y, no menos importante, mantener a salvo la propia reputación de la empresa.

Del mismo modo, es importante formar al personal de las empresas para que sean capaces de reconocer posibles ataques de hackers (robo de contraseñas o de datos, quizá inaccesibles y sujetos a una petición de rescate) y actuar con rapidez para proteger a la propia empresa.

¿Por qué elegir una empresa de mantenimiento informático?

Un contrato de mantenimiento informático es la mejor manera de garantizar la continuidad de una empresa, ya que un bloqueo o un fallo en la infraestructura informática puede interrumpir el curso normal de las actividades y convertirse fácilmente en una catástrofe.

Al recurrir a una empresa de mantenimiento informático se convierten en un socio que conozca a fondo el sistema informático de una empresa, que lo mantenga periódicamente y que esté siempre disponible para intervenir a tiempo y es la única manera de garantizar el buen funcionamiento de la empresa informatizada.

La programación regular del mantenimiento da lugar a una actividad de prevención estructurada que limita y facilita las intervenciones de emergencia.

