Paranormal Adventures asegura una noche de terror en Cenicientos con su real game

viernes, 16 de septiembre de 2022, 11:23 h (CET)

El próximo 24 de septiembre en el pueblo madrileño de Cenicientos se celebrará el real game de terror, El Escarabajo de Bronce, de la mano de la empresa de ocio alternativo Paranormal Adventures.

Hasta 600 jugadores se darán cita para resolver un terrible misterio durante toda una noche, desde las 22 h hasta las 6 am, y teniendo todo el pueblo como escenario, con más de 80 actores que harán que la inmersión en la historia sea absoluta.

La experiencia tiene como guinda del pastel una aplicación web que ayuda a distribuir todo el juego, mandando a cada grupo diferentes pistas que les llevan a diferentes ubicaciones en el pueblo. El colegio, la biblioteca o el centro cultural se convertirán en pruebas escape room y gymkanas, que pondrán al límite la destreza, la habilidad y la inteligencia de los participantes. Cada vez que se supera una prueba, la aplicación desbloquea dos pruebas más, ofreciendo nuevas pistas y sumando puntos en un ranking global. Al final del juego, los que consigan más puntos serán los que suban al escenario y decidan el final de la historia.

La aplicación se ha convertido en el sello de Paranormal Adventures. Gracias a ella, no se generan colas ni aglomeraciones, dado que cada grupo es dirigido a un lugar diferente. Por otra parte, es fundamental para que nadie se sienta perdido. Además, la organización ha comenzado a utilizar la aplicación para poner en marcha ciertas tecnologías punteras, como la realidad aumentada o la localización vía GPS.

Otros aspectos del juego Los jugadores contarán con 3 vidas, que pueden ir perdiendo de diferentes maneras, bien por las calles, donde les persiguen los enemigos; o bien en las diferentes pruebas. A pesar de ello, si un investigador pierde sus tres vidas, puede seguir jugando.

Es conveniente ir con ropa cómoda y con el smartphone siempre bien cargado o con una batería auxiliar en la mochila.

Cómo conseguir la entrada Tan solo quedan disponibles las últimas 50 entradas para poder disfrutar de esta experiencia. En la actualidad, hay un descuento disponible: ULTIMASENT50, que tan solo estará disponible hasta el martes día 20 o hasta agotar existencias.

El Escarabajo de Bronce La historia no dejará a nadie indiferente. Cuatro planos de realidad (onírico, oscuridad, luz y espiritual o de muerte) se entrecruzan y luchan por conseguir un objeto de poder. Saber dónde encontrar el escarabajo y cómo destruirlo serán tan solo algunos objetivos que tendrán los investigadores.

Paranormal Adventures, empresa de real games Desde 2016, Paranormal Adventures se ha convertido en la primera empresa de real games que cuenta con una aplicación. La empresa realiza eventos en vivo, siempre bajo el sello del género de terror y misterio. Además, tras la pandemia, puso en marcha aventuras digitales. También lleva a cabo teambuildings, juegos para empresas y actividades para eventos profesionales.



