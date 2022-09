In Extremis Film Services, una de las líderes del sector en efectos especiales Emprendedores de Hoy

Los efectos especiales permiten recrear personas difíciles o imposibles de captar con la cámara, así como situaciones y ambientes, por lo que es clave en la industria audiovisual.

De esta manera, por medio de distintas técnicas y elementos es posible incorporar a una serie o película, desde desastres naturales, viajes espaciales y criaturas fantásticas, hasta superhéroes y hechos históricos, entre otros. Para ello, In Extremis Film Services lleva más de 10 años dedicados a producir este tipo de escenas, con un servicio que incluye el asesoramiento y diseño de escenas de acción, garantizando la seguridad en el set de grabación.

Efectos especiales y especialistas de cine, de la mano de In Extremis Film Services Con sede en Barcelona, esta empresa fundada en 2012 se encuentra avalada por numerosos reconocimientos en la industria cinematográfica y el mundo audiovisual, con 2 premios Goya y 6 Gaudí por la participación de sus especialistas en películas como Super López, Incierta Gloria y Anacleto: Agente Secreto, entre otras. Así, In Extremis Film Services ha producido y coordinado escenas de acción y efectos especiales en diversas producciones nacionales e internacionales, a través del trabajo de su equipo integrado por especialistas en cine, diseñadores de maquinaria y simulaciones, técnicos especializados en pirotecnia y coreógrafos, entre otras áreas.

A su vez, la firma posee distintos departamentos entre los que es posible mencionar el de ficticios, en el cual se recrean materiales y utensilios como armas, botellas o antorchas, con el fin de ser utilizados fácilmente y sin riesgos por parte de los actores. Asimismo, la compañía cuenta con una zona de entrenamiento para preparar a los actores, un taller mecánico en el que se diseñan y construyen artefactos y efectos atmosféricos, y un almacén en el que se guardan máquinas ya creadas como catapultas y plataformas giratorias.

Expertos en escenas de riesgo In Extremis Film Services cuenta con equipo de coordinadores con más de 15 años de trayectoria dedicado al diseño y desarrollo de escenas de riesgo. En este sentido, sus más de 200 especialistas han sido formados en sus instalaciones, por medio de la práctica de habilidades como conducción de precisión, lucha escénica, acrobacias y saltos de altura, así como vuelos, parkour, artes marciales y caídas en moto.

De este modo, la base de datos de la empresa permite encontrar el perfil necesario para cada proyecto, ya sea para realizar caídas y saltos de alturas de hasta 20 metros, simular acciones de vuelo o con fuego, o recrear coreografías de lucha escénica.

En consecuencia, la calidad de los trabajos de In Extremis Film Services, además de sus colaboraciones con marcas de la talla de Apple, Adidas, Volkswagen y Gillette, la han posicionado como una de las empresas líderes del sector.



