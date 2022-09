El piloto Marc Moñinos Esteve, patrocinado por Élite Capilar, va por el momento liderando el campeonato Minimotard 85cc de la Comunidad Valenciana Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 11:22 h (CET)

El líder del Campeonato Nacional de Minimotard 85cc, por el momento, es el piloto Marc Moñinos Esteve.

El pasado domingo 11 de septiembre de 2022 se disfrutó una carrera del campeonato de la Comunidad Valenciana en la que el piloto Marc Moñinos Esteve quedó en segundo puesto en la primera manga tras averiarse el freno delantero, aun así consiguió acabar la totalidad de las vueltas y quedar segundo. Una vez solucionada la aparatosa avería por sus experimentados mecánicos, se dio lugar a la segunda manga, la cual fue muy disputada y quienes tuvieron la suerte de estar presentes en el circuito la catalogan de «infarto». En la última curva, la joven promesa consiguió ponerse en cabeza y alcanzar la merecida primera posición tanto en dicha carrera como en la general del campeonato.

Tras las declaraciones hechas por el piloto a la finalización de la carrera, destacó la mención de su abuelo y mánager Jaime Esteve, el cual no pudo asistir al evento por problemas médicos, quien nunca se ha perdido una carrera de su nieto. Jaime se encuentra en perfectas condiciones y ha informado que estará de vuelta a la competición en la próxima carrera del campeonato de España, que se disputará en Albaida el 18 de septiembre.

El piloto español ha mostrado públicamente su agradecimiento a las clínicas Élite Capilar, unos importantes centros médicos especializados en implante de cabello, que ha sido su principal patrocinador en el torneo. De hecho, las clínicas han dicho recientemente que se trata de una de las mejores temporadas del piloto y han manifestado estar firmemente comprometidos con el apoyo a este atleta.

Una afición innata por los vehículos Quienes conocen a Marc Moñinos Esteve han afirmado que se trata de alguien que nació para correr y con una afición innata por los vehículos y la velocidad. Nacido en el 2009, desde los 4 años ya entrenaba en el karting, tan solo dos años después participaba en la Copa Levante de la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados. Sin embargo, no sería hasta 2015 cuando comenzaría sus entrenamientos con una minimoto de 90cc. Sobre ella se entrenó disciplinadamente, hasta el punto de dominar la modalidad de motocross y asfalto. Adicionalmente, consiguió aumentar aún más su experiencia y habilidades sobre dos ruedas al vincularse con algunos clubs de motos importantes de la zona, tales como el Off Road Novelda Riders y el Motoclub Ciutat Xixona.

Para el año 2019, Moñinos comenzaría a entrenar con una moto de 65cc, se uniría a la Gass School y se haría con el primer puesto en la categoría Minimotard 65 del Campeonato de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana. Además, para este punto, ya era todo un piloto especialista en motos 90cc, 125cc y 155cc.

Consolidándose como uno de los mejores de Europa El Campeonato Nacional de Supermoto en su edición 2022 reunió a algunos de los mejores pilotos amateurs de Europa. De hecho, fueron más de 80 los participantes que se dieron cita en el campeonato, provenientes de países como Italia, Francia, Portugal, e incluso de un continente como Suramérica, ya que también asistieron pilotos de Brasil.

La competición consistió en una serie de pruebas, en donde cada uno de los asistentes dio lo mejor de sí para posicionarse entre los mejores. Entre quienes se posicionaron en el podio de los vencedores se encontraban algunos de los nombres más populares de estas disciplinas, pero también nombres nuevos, figurando Moñinos como el líder del Campeonato Nacional de Supermoto en la modalidad 85cc.

Las Clínicas Élite Capilar han sido un factor determinante en la carrera de esta promesa de las dos ruedas. De hecho, Marc Moñinos Esteve, en reiteradas ocasiones, ha valorado el apoyo que esta importante clínica capilar española le ha ofrecido. Por su parte, Élite Capilar ha manifestado públicamente su compromiso con apoyar la carrera de Moñinos y mantenerse como su principal patrocinador en futuras competiciones.



