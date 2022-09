G.Bar aporta una experiencia beauty inolvidable para festivales y eventos

Con G.Bar Madrid los asistentes pueden sentirse como las estrellas del espectáculo y llevar un look acorde con el evento, añadiendo elegancia y glamour. Esta empresa ha creado una tendencia para eventos, bodas y festivales y se trata de un córner de belleza en el que es posible acceder a un servicio completo de make up y peinados artísticos.

Una de las empresas más destacadas dentro del sector de experiencia beauty es G.Bar que, además del salón ubicado en Goya 103, Madrid, dispone de un formato móvil que en los últimos años ha recorrido varios de los festivales más importantes de la ciudad. Este servicio ha sido muy requerido tanto en eventos corporativos como en bodas y distintos tipos de fiestas.

Una experiencia de belleza inolvidable con G.Bar Madrid En los últimos meses, el contenedor rosa gigante de G.Bar ha recorrido eventos como Tomavistas, Burn The Night organizado por TimeOut Madrid, Polaroid x MadCool, Love The 90s Festival y Love The Twenties Festival, entre otros. También ha estado presente en distintas convenciones y festivales realizados en el recinto ferial Ifema. Gracias a G.Bar, es posible encontrar distintos puestos en los que se hacen trenzas, peinados artísticos y maquillaje. En particular, las trenzas con anillas, el uso de coletas altas y la colocación de pelo postizo de colores son algunas de las tendencias actuales en cuanto a los peinados.

Con respecto al maquillaje, el equipo de G.Bar puede aplicar delineadores de ojos de distintos colores, purpurina y sombras de colores neones, entre otras posibilidades. Por lo general, el espacio de esta marca se llena de gente y entre sus usuarios no solo hay mujeres, ya que los hombres y los niños también buscan un toque distinto para resaltar durante un evento.

La red G.Bar dispone de más de 40 bares de belleza por todo el mundo La red G.Bar fue fundada en 2015 en Kiev, capital de Ucrania, por dos mujeres emprendedoras que, con esfuerzo y dedicación, lograron extender a esta marca por países como Polonia, Estonia, Chipre, Georgia, Estados Unidos y ahora también España. En total, la red dispone a más de 40 bares de belleza.

En los salones, se realizan peinados para el día o para la noche, trenzas, cortes de pelo, tratamientos de belleza capilar, tintes y coloraciones. Además, brindan servicios de maquillaje, laminación, diseño y tinte de cejas y pestañas y servicios de manicura y pedicura.

Los formatos móviles de G.Bar Madrid son cada vez más buscados para la realización de eventos corporativos, bodas y festivales porque permiten que los invitados vivan una experiencia de belleza que resulta inolvidable.