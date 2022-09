Más de la mitad de las empresas industriales no están preparadas para afrontar la transformación digital Comunicae

viernes, 16 de septiembre de 2022, 11:14 h (CET) Un nuevo estudio de Schneider Electric y Omdia destaca la disposición a adoptar la transformación digital en las empresas de automatización de procesos industriales. El 94% de las empresas cree que la transformación digital tendrá un gran impacto en sus operaciones en los próximos 2-3 años. Solo el 55% afirma que estar "algo equipado" para desplegar la transformación digital de forma eficaz Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Omdia, la empresa de investigación del mercado tecnológico, señalan que, aunque la transformación digital es fundamental para la estrategia empresarial, muchas organizaciones de procesos industriales aún no están preparadas.



El hallazgo es parte de un estudio realizado por las dos empresas para comprender mejor los puntos débiles y los desafíos específicos a los que se enfrentan las empresas de la industria de procesos cuando emprenden su viaje digital.



Más de tres cuartas partes (78%) de los encuestados, que se centraron en la eficacia de los sistemas de control distribuido (DCS), declararon que están desplegando activamente iniciativas de transformación digital en una o más instalaciones. Sin embargo, algo más de la mitad (55%) solo están "algo equipados" para llevar a cabo estas actividades con eficacia. Este déficit supone un gran reto, ya que casi todas las organizaciones (94%) esperan que la transformación digital tenga un impacto significativo en sus operaciones en los próximos dos o tres años.

Construir itinerarios digitales de éxito

En la investigación se encuestó a cientos de compradores y usuarios finales de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico, en seis sectores: agua, productos químicos, petróleo y gas, refinado, pasta y papel, y generación de energía.



El 88% de los encuestados afirmó que la experiencia de su proveedor de control para dar soporte a las actualizaciones o modernizaciones de DCS era excelente. Sin embargo, a pesar de esta confianza en el apoyo del proveedor, los clientes identificaron tres cualidades principales que buscan en los proveedores de control para mejorar su DCS:

Mejor rendimiento y funcionalidad del sistema, mayor capacidad de integración del sistema y un retorno de la inversión probado.

La implementación de soluciones DCS avanzadas, como el sistema de automatización de procesos EcoStruxure™ Foxboro DCS de Schneider Electric, ocupa un lugar destacado en las agendas de muchas organizaciones. EcoStruxure Foxboro DCS, en particular, ayuda a los procesos y plantas industriales a ofrecer constantemente mejoras de funcionamiento y rentabilidad seguras y medibles, lo que permite un retorno de la inversión del 100% en menos de un año.

Difuminando la línea entre IT y OT

El estudio también encontró que se necesita más colaboración entre la tecnología de la información ( IT ) y la tecnología operativa ( OT ) para el éxito de la transformación digital. La convergencia entre IT y OT está ocurriendo en las organizaciones, pero con niveles mixtos de alineación de comportamiento y priorización compartida.

La investigación demostró que los departamentos de OT y IT son los que más colaboran a la hora de abordar los problemas de IT de la empresa y los que menos colaboran en la estrategia y la supervisión de la seguridad de la red. Mientras tanto, las tres áreas con mayor influencia en la definición de las especificaciones de la transformación digital de los sistemas de control son las de TI, las corporativas y las de producción/fabricación.

Un ecosistema abierto y escalable que garantiza el éxito

Según el informe, la automatización abierta y las arquitecturas interoperables asociadas a los sistemas de control distribuidos se consideran "relativamente importantes" a la hora de implementar nuevas tecnologías o trabajar con nuevos proveedores. Esto respalda soluciones como EcoStruxure Automation Expert, que demuestran claras eficiencias en entornos industriales abiertos diseñados para la automatización de la ingeniería.



La mejora de la escalabilidad -un valor clave de una arquitectura interoperable- ocupó el tercer lugar entre las influencias más importantes a la hora de implementar tecnologías digitales de sistemas de control. Además, los ecosistemas abiertos fueron "muy importantes" para el 88% de los encuestados a la hora de seleccionar proveedores de sistemas de control.



Nathalie Marcotte, vicepresidenta senior y presidenta de Process Automation de Schneider Electric, señaló: "Para las empresas industriales de todo el mundo, es crítico para el negocio poner las herramientas adecuadas para implementar eficazmente la transformación digital y mantenerse eficaz y resistente. Esta investigación ha puesto de manifiesto los problemas de preparación a los que se enfrentan muchas empresas. Asegurarse de que los proveedores tienen la experiencia adecuada y están utilizando ecosistemas abiertos y escalables es fundamental para la preparación del cliente y puede permitir la colaboración de OT y TI".



"Con EcoStruxure Foxboro DCS, que cuenta con flexibilidad y escalabilidad integradas, las organizaciones pueden aprovechar la tecnología a prueba de futuro que preserva las inversiones, y mide y controla cada punto del proceso en consonancia con sus objetivos empresariales generales", subraya Michael Martínez, líder de Ecostruxure Foxboro DCS de Schneider Electric. "Solo con estas capacidades los compradores y usuarios finales disfrutarán de la base para una transformación digital efectiva".

