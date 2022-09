Level Hair Salon es valorado por muchos como uno de los beauty salons en Madrid más bonitos Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 09:57 h (CET)

Que Mario Casas, Adriana Torrebejano, Paula Prendes, Ro Enlared entre otros celebrities elijan ir a Level Hair Salon cuando quieren ir a la peluquería, no es ninguna casualidad, en Level tienen claro por qué los eligen.

Acudir a un salón de belleza, en ocasiones, puede ser una experiencia diferente que va más allá de lo estético. Para muchos, se trata de un espacio de autocuidado y relajación, donde no solo se trata la piel, las uñas o el cabello, sino también la tranquilidad. De eso se trata la experiencia de Level Hair Salon, valorado como uno de los beauty salonsmás bonitos de la sierra Noroeste de Madrid. Además de brindar servicio de peluquería y tratamientos estéticos, Level cuenta con profesionales que cuidan hasta el más mínimo detalle, en ambientes pensados para brindar privacidad y confort a cada cliente.

Una experiencia diferente para los clientes Las características distintivas de Level Hair Salon radican en su atención personalizada y profesional, así como también en la ambientación original de cada espacio. Se trata de un lugar decorado al más mínimo detalle, con un estilo industrial-vintage y con un equilibrio perfecto entre lo vanguardista y lo tradicional.

Todo el diseño de la peluquería acompaña la totalidad de la experiencia única que Level ofrece a sus clientes. El objetivo principal es brindar comodidad, tranquilidad y privacidad, para que las personas se sientan como en su casa, con la posibilidad de contar con un servicio exclusivo de belleza. En este sentido, cada espacio es amplio e individual, en el que los profesionales se desenvuelven con libertad, centrados en dar lo mejor de sí para cada cliente. Mientras tanto, la persona puede disfrutar de un refresco, una infusión o un café de bienvenida o si el cliente lo desea, un cóctel o un “level brunch» que acompañe su paso por el salón.

Además de una sala VIP, ideal para tener una atención exclusiva, Level Hair Salon cuenta con una terraza con un jardín encantador, que aporta frescura y una forma de cambiar el interior por un espacio exterior “chill out-vegetal”. En este jardín, los clientes pueden esperar su turno o disfrutar de su servicio al aire libre, convirtiendo el paso por el salón en una experiencia diferente.

Profesionales en constante formación Entre aperitivos y ambientes de lujo, los clientes cuentan con una amplia variedad de tratamientos de belleza y servicios de peluquería, a cargo de profesionales especializados en las últimas tendencias. Con su sello de identidad, las mechas de autor, los especialistas se destacan por realizar mechas balayage, babylights, mousy hair, bronde, strawberry, así como las mechas de autor que son su seña de identidad. Ofrecen servicio de cortes específicos, comobob, boblong, bixy, pixy, shaggyy también de distintos peinados, según el gusto y la ocasión de cada cliente. A su vez, cuentan con servicio de barbería y tratamientos de cuidado capilar o facial para hombres y mujeres.

Los profesionales a cargo de cada servicio están en permanente formación, adecuando sus conocimientos a las técnicas más vanguardistas, para realizar cambios de look únicos y cuidados estéticos de calidad.

Por su atención exquisita, por cómo cuidan y personalizan cada servicio, por las reseñas y testimonios en Google o redes sociales, y por el tipo de clientes que eligen esta peluquería, Level Hair Salon está posicionado como uno de los mejores beauty salons de la sierra noroeste de Madrid.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.